«Solo te das cuenta de lo que valen las piernas cuando te faltan para andar», me dijo una mujer mientras llenábamos unas botellas de agua. Yo estaba haciendo el servicio militar en Valladolid, y aquel año, una terrible sequía había dejado sin agua numerosos pozos de la comarca.

Cada mañana recorríamos los pueblos con un camión-aljibe militar para abastecer de agua potable a sus habitantes. Para quienes abrimos el grifo sin pensarlo, resulta difícil imaginar una vida sin agua corriente, esto es, sin ducha, sin lavadora, sin lavavajillas. Aquella señora había descubierto lo difícil que es sustituir el agua corriente. Con el diésel sucede algo parecido. Es fácil hablar de prescindir de él, lo difícil es hacerlo.

No hace mucho leí un artículo en la BBC en el que hablaba de los avances de la energía fotovoltaica. El enganche inicial del título era magnífico: “Es ofensivamente barato…”. Unas líneas más adelante el artículo aseguraba que “la energía solar es el motor de la transición energética”.

¿Es esto cierto?

No hay duda de que la energía solar fotovoltaica está experimentando un crecimiento extraordinario. En 2025 se instalaron en el mundo más de 600 gigavatios de nueva potencia, casi tres veces más que en 2022.

La razón de este crecimiento es simple: producir electricidad con paneles solares nunca ha sido tan barato. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables, desde 2010, el coste medio de generación fotovoltaica ha pasado de 42 a 4,3 céntimos de dólar por kilovatio-hora.

En muchos sitios, construir una planta solar es más barato que construir una nueva central de carbón o gas. Más aún, cualquier familia con un tejado libre y unas cuantas placas fotovoltaicas puede convertirse en un pequeño Iberdrola.

Sin embargo, el éxito de las fotovoltaicas - o las renovables en general - no significa que estemos cerca de la transición energética. En 2025, los combustibles fósiles todavía representan más del 86% de la energía primaria consumida en el mundo. Después de 30 años de faustos compromisos en las COP para combatir el cambio climático, la energía renovable sólo representa un 8% del consumo energético mundial. Una miseria.

El discurso tecno-optimista de redes y medios de comunicación pone el foco en el avance gracias al bajo precio de las energías renovables. Como decía el artículo: “es ofensivamente barato”. La electricidad además es una forma de energía extremadamente versátil. Puede servir para desplazar trenes, climatizar hogares, lavar ropa, iluminar la noche, bombear agua, incendiar las redes sociales o incluso alimentar a la nueva bestia energética que es la IA. A pesar de todo, la electricidad apenas supone el 20% de la energía final consumida en los países desarrollados. ¿Por qué?

El debate de las renovables parece ignorar un importante detalle: no es una cuestión de precio. En España, muchos días se tira electricidad renovable gratis. La electricidad, por muy barata que sea, tiene un terrible inconveniente: es un flujo, no es un líquido en botella. El diésel, por otro lado, es líquido, denso y almacenable. Se puede guardar en un depósito durante años y usarlo cuando nos apetezca. Ésa es la gran diferencia con la electricidad. Por eso la electricidad no empuja barcos, ni camiones, ni segadoras, ni tractores, ni las enormes excavadoras de las explotaciones mineras.

Se podría almacenar el flujo de energía de la electricidad convirtiéndola en otro tipo de energía. Hay tres posibilidades: baterías, combustibles sintéticos o hidráulica por bombeo. La primera es muy pesada y la tercera no es transportable. Solo nos queda la segunda. La naturaleza, siempre sabia, resolvió este problema hace millones de años: la grasa animal. La grasa animal es densa, almacenable y transportable, es lo más parecido al diésel.

Hacer nosotros algo similar sería fabricar algún tipo de combustible sintético: hidrógeno verde, diésel sintético, metanol, amoniaco… Técnicamente es posible, sin embargo, la realidad es otra historia. Esto es así porque fabricar combustibles sintéticos es extremadamente ineficiente. Por cada 30 unidades de energía de radiación solar se obtiene una sola unidad de energía sintética. No es una cuestión de más tecnología o más ingeniería. No se resuelve con más I+D. Es la realidad impuesta por los límites inviolables de las leyes de la Física.

Nuestra sociedad está viviendo del euromillón del petróleo. En trescientos años nos vamos a fundir lo que la naturaleza tardó millones de años en generar. Hemos olvidado que heredar una fortuna es distinto a tener que ganarla. Que es más fácil recibir una casa libre de cargas que dedicar treinta años de sueldo a la hipoteca. Pretender sustituir esa herencia energética por combustibles sintéticos fabricados con electricidad renovable y complejos procesos químicos - sin cambiar nuestro modo de vida - sencillamente no es posible.

Más aún, los combustibles fósiles, además de fuente de energía, son también materia prima para algunos procesos irrenunciables de la economía. La electricidad no produce fertilizantes, nutriente mineral imprescindible en la agricultura moderna. La electricidad tampoco sustituye a los plásticos, indispensables para bandejas y láminas profilácticas de alimentos o para bolsas de sangre, catéteres, jeringuillas, y multitud de otros dispositivos desechables irreemplazables en la medicina.

Aquella señora de Valladolid había aprendido que no era fácil prescindir del agua corriente. Nosotros estamos aprendiendo una lección parecida: es difícil divorciarse del diésel.

Vicente Padilla es CEO y cofundador de Aertec.