El próximo año 2027 se cumplirán veinte años desde que un grupo de malagueños decidimos poner en marcha una iniciativa que, vista con la perspectiva que otorga el paso del tiempo, se ha convertido en una de las instituciones culturales de referencia de nuestra querida Málaga.

Me refiero a la Fundación Manuel Alcántara, nacida con el propósito de preservar y divulgar el legado literario y periodístico de quien ha sido, sin duda, uno de los articulistas más brillantes que ha dado nuestro país.

Permítanme que comience haciendo una pequeña retrospección, remontándome a finales de 2006, cuando tuve la idea de promover la creación de una fundación que llevara el nombre de nuestro admirado Manuel Alcántara.

En aquel entonces, Manuel seguía escribiendo sus artículos diarios, haciendo gala de esa extraordinaria capacidad de condensar en unas pocas líneas lo que otros necesitarían páginas enteras para explicar. Un verdadero maestro del columnismo, capaz de convertir lo cotidiano en literatura para el común de los mortales.

Ciertamente, siempre he pensado que los reconocimientos a las personas que han contribuido de manera extraordinaria a nuestra sociedad deben hacerse en vida. De poco sirve esperar a que desaparezcan para empezar a glosar sus virtudes y contribuciones.

Por esta razón entendí que había llegado el momento de dotar a Manuel Alcántara de una institución que garantizara la pervivencia de su obra y, de paso, sirviera de acicate para las nuevas generaciones de escritores y periodistas.

Recuerdo con especial emoción el momento en el que le propuse personalmente a Manolo la creación de una fundación que llevara su nombre. Para mi satisfacción, acogió la iniciativa con verdadero entusiasmo, aceptando encantado aquella propuesta que le trasladé con la mejor de las intenciones.

Debo confesar que supuso para mí un motivo de orgullo que Manuel depositara su confianza en mi persona, máxime cuando por aquel entonces todavía no nos unía una relación de amistad.

Asimismo, la Fundación me brindó la oportunidad de tratarlo con mayor asiduidad, conocer de cerca su extraordinaria personalidad y, sobre todo, profundizar en una amistad que conservo entre mis recuerdos más preciados. Además, tuve el privilegio de compartir con él algún que otro Dry Martini, bebida que considero digna de los mismísimos dioses.

Ahora bien, una cosa es tener una idea y otra bien distinta convertirla en realidad. Quienes hemos dedicado buena parte de nuestra vida al emprendimiento sabemos que las ideas, por muy brillantes que parezcan, carecen de valor si no encuentran personas dispuestas a comprometerse con su ejecución.

Y para ello tuve la fortuna de contar con el apoyo inestimable de un grupo de colaboradores que se entregaron a la causa desde el primer momento, con Lourdes López al frente. A ellos se sumó un grupo de amigos de Manuel Alcántara que frecuentaban aquellos inolvidables almuerzos-tertulias del Búho de Oro, a las que un servidor tuvo el privilegio de incorporarse. Me refiero a Pedro Aparicio, Juan López Cohard, Paco Peñalosa, Salvador Moreno Peralta, Teodoro León Gross, Rafael Porras y Juvenal Soto. Cada uno desde sus capacidades y relaciones personales contribuyó a dar forma a una iniciativa que, prima facie, podía parecer una aventura de difícil recorrido.

No puedo pasar por alto que el verdadero espaldarazo institucional llegó de la mano de nuestro alcalde, Francisco de la Torre, quien desde el primer momento entendió la trascendencia cultural del proyecto. De hecho, no necesitó demasiadas explicaciones para comprender que Málaga tenía una suerte de obligación moral con uno de sus ciudadanos más ilustres. Su apoyo fue determinante para que, finalmente, en 2007 viera la luz la Fundación Manuel Alcántara.

En mi caso concreto, desde aquella primera iniciativa he mantenido ininterrumpidamente mi contribución económica anual a la Fundación. Solo menciono este aspecto con el ánimo de poner de relieve una cuestión que considero fundamental: el mecenazgo cultural del empresario no puede reducirse a una aportación puntual o a una fotografía el día de la inauguración.

Debe sustentarse en una suerte de compromiso permanente, especialmente cuando las circunstancias no acompañan. Algo parecido cabe decir del Ayuntamiento de Málaga, que ha seguido respaldando la Fundación durante todos estos años, demostrando que la cultura no debe entenderse como un gasto prescindible, sino como una inversión en el patrimonio intelectual y cultural de una ciudad.

Y sería injusto no destacar el papel del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, municipio que Manuel Alcántara eligió para vivir y que se ha volcado en rendirle homenajes y preservar su legado. Al frente, su alcalde, Francisco Salado, quien ha demostrado una extraordinaria implicación y sensibilidad hacia la figura de nuestro admirado Manuel.

Francamente, el pilar central que sostiene la Fundación es sin duda el compromiso de la familia Alcántara, su hija Lola al frente, que está totalmente comprometida con la labor de la Fundación que lleva el nombre de su padre y Marina Maier, la nieta de Manuel Alcántara y verdadera alma mater de la Fundación. A ello debemos sumar la labor de Antonio Pedraza, actual presidente, cuya dedicación continuada ha contribuido a fortalecer la viabilidad económica y el desarrollo de las actividades de la Fundación que hoy tenemos la suerte de seguir disfrutando.

La Fundación ha sabido trascender el mero carácter conmemorativo para convertirse en un agente dinamizador de la creación literaria y periodística. Como botón de muestra, ahí tenemos el Premio de Poesía Manuel Alcántara, convocado junto al Ayuntamiento de Málaga, dotado con 6.000 euros para un solo poema, siendo el de mayor dotación económica de España en su modalidad.

Este premio no sería posible sin la aportación económica de Unicaja, una entidad cuya vinculación con la cultura malagueña viene de antiguo. También quiero destacar el Premio Nacional de Periodismo Deportivo Manuel Alcántara, que reivindica una especialidad periodística en la que Manuel alcanzó cotas verdaderamente extraordinarias.

El 17 de abril de 2019 nos dejó Manuel. Su desaparición física supuso una pérdida irreparable para quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y disfrutar de su amistad. Sin embargo, su legado permanece vivo, no solamente en sus miles de artículos y poemario, sino también en el trabajo que lleva a cabo la Fundación que lleva su nombre. De ahí que este homenaje digital, #EternoAlcántara, siga teniendo hoy pleno sentido.

Así, que, veinte años después, podemos aseverar que aquella idea que tuve a finales de 2006 no solamente encontró acomodo en nuestra ciudad, sino que ha terminado por convertirse en un proyecto cultural asentado y de largo recorrido.

Y como colofón quiero decir que el mejor homenaje que podemos rendir a Manuel Alcántara no consiste únicamente en preservar su obra literaria, sino en conseguir que las nuevas generaciones sigan aprendiendo a escribir, pensar y observar el mundo con la libertad y la inteligencia con las que él lo hizo.