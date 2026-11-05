Hay tragedias que detienen los trenes y otras que deberían detener, por un instante, la conciencia de todo un país.

Ante determinadas catástrofes, las palabras no bastan. No es que falten declaraciones o expertos dispuestos a reconstruir lo sucedido, sino que ninguna explicación parece suficiente para acercarse al dolor de quienes han perdido a un ser querido. El accidente de Urda es uno de esos momentos.

El 28 de octubre, dos trenes se encontraron donde nunca debieron hacerlo. Y en esa colisión se quebraron vidas, proyectos, conversaciones pendientes, abrazos que ya no llegarán y, sobre todo, la seguridad de quienes aún consideraban viajar en tren uno de los actos más cotidianos de su vida.

Detrás de cada pasajero había una historia. Alguien que iba al encuentro de sus padres, a la boda de su hija o a un congreso; una pareja de escapada, un estudiante, una investigadora. Personas que sencillamente tenían una cita con el futuro. Ninguno de ellos imaginaba que aquel viaje podría ser el último.

Las cifras, necesarias para dimensionar una catástrofe, tienen un peligro: convertir el sufrimiento en estadística. Son sesenta y nueve universos personales, con nombres, afectos y recuerdos, que tendrán que aprender a vivir con una ausencia irreparable.

No merece la pena detenerse en quienes no han estado a la altura del dolor de las familias. Las explicaciones técnicas y los argumentos sobre seguridad son necesarios, pero no bastan. Quienes ocupan cargos públicos de máxima relevancia no solo deben estar cualificados para ello y asumir responsabilidades, sino también mostrar humanidad, sensibilidad y empatía.

Frente a esa actitud, la respuesta de los vecinos nos ha ofrecido una de las mayores lecciones de solidaridad de estos días. Cuando todavía no se conocía el alcance de lo sucedido, ya estaban ayudando.

Llevaron agua, alimentos, mantas y medicamentos. Ofrecieron sus vehículos para trasladar a los afectados, habilitaron espacios para acoger a quienes necesitaban descansar y acompañaron a familiares que esperaban noticias de sus seres queridos. No eran héroes de profesión, sino vecinos que, ante el sufrimiento ajeno, comprendieron que había que actuar.

Comparto el relato de Álvaro, que salió ileso y que resume muy bien también esa conducta entre los afectados: “quiero dejar testimonio de la inmensa dignidad que vi, aflorando entre los hierros rotos. Una pareja mayor que muere cogida de las manos; un turista joven recién mutilado que espera a ser atendido sin quejarse; un chico que vela a su mujer fallecida y no la deja sola; un guardia civil que pide perdón al compañero por haberle dado una orden impaciente, y al segundo, se abrazan. Decenas y decenas de personas haciendo su trabajo de forma recia, diligente y anónima”.

Quizá ahí resida la verdadera grandeza de nuestra sociedad: en quienes no necesitan reconocimiento para hacer lo correcto.

Durante años hemos confundido, quizá, el progreso con la velocidad. Hace apenas un año se anunciaba que viajaríamos de Barcelona a Madrid en dos horas, a 350 km/h. Se han celebrado los kilómetros de alta velocidad, los tiempos ganados y la capacidad de acercar territorios, olvidando que el valor de una infraestructura no está en lo deprisa que nos lleva, sino en la seguridad con la que nos devuelve a casa.

Urda y Adamuz nos obligan a preguntarnos por nuestras prioridades y por el mantenimiento de lo que construimos, sean vías ferroviarias, carreteras, infraestructuras aeroportuarias o cualquier otra instalación esencial para el bienestar colectivo. Detrás de cada una de ellas hay personas que ponen sus vidas en manos de quienes tienen el deber de garantizar su buen estado y funcionamiento. Y ese compromiso se demuestra con hechos, no con explicaciones.

Necesitamos respuestas, investigación independiente, rendición de cuentas cuando proceda y reformas que no dependan del calendario político. Es imprescindible que el recuerdo de Urda se traduzca en decisiones concretas.

Pero lo que está en juego va más allá de las infraestructuras: es la confianza de los ciudadanos en las instituciones que deben garantizar su seguridad. Recuperarla exige entender que gestionar lo público es, ante todo, una responsabilidad hacia la sociedad. Por eso, también es fundamental que quienes dirigen las empresas públicas sean elegidos atendiendo a su mérito, capacidad y experiencia, y no a equilibrios políticos o nombramientos de conveniencia.

Cuando pase el tiempo, los trenes vuelvan a circular con normalidad y recuperemos nuestro día a día, lo que debería permanecer en nuestra memoria no son solo las imágenes de los vagones destrozados ni las explicaciones sobre lo que pudo fallar, sino la solidaridad y la dignidad de quienes, ante el sufrimiento ajeno, supieron estar a la altura.

Y tampoco deberíamos olvidar una de las lecciones más dolorosas que nos deja este accidente: cada día salimos de casa con la certeza de que volveremos; que siempre habrá otra ocasión para decir te quiero, dar un beso, abrazar o quedarnos cinco minutos más. Pero la vida no siempre concede ese después. Y si algo nos han enseñado las últimas tragedias es que no podemos permitirnos aplazar lo verdaderamente importante.