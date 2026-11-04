Pepe Sacristán vuelve a demostrar en Málaga que el teatro, cuando está en manos de un grande, no necesita trampa ni cartón. Solo verdad.

«Hay que recordar… Hay que recordar…». Con estas palabras proyectadas sobre el fondo de un escenario despojado de artificios, y la sombra de un personaje que avanza con una maleta al compás de Caminito, arrancaba El hijo de la cómica. Una puesta en escena casi desnuda que encierra una declaración de principios: cuando hay algo que contar y alguien que sabe cómo hacerlo, el resto sobra.

Pepe Sacristán regresó a Málaga, esta vez al Teatro Soho CaixaBank, con el espectáculo que ya encandiló al público en el Cervantes. El éxito ha vuelto a ser rotundo, y no por casualidad. Hay artistas que llenan salas y otros que, además, les dan sentido.

Producido por Pentación, el montaje es mucho más que un repaso biográfico o un ejercicio nostálgico. Durante una hora y veinte minutos —estirados por los aplausos cerrados de un patio de butacas entregado—, Sacristán convierte las tablas en un espacio íntimo donde la palabra, el gesto y el silencio adquieren un peso específico.

Sin alardes gratuitos, sin necesidad de demostrar nada a estas alturas, con esa autoridad silenciosa que otorgan los años de oficio, el actor sostiene la atención de la sala apelando a lo más difícil: la verdad. Esa que no se fabrica en un despacho, no se improvisa de un día para otro y no se aprende en los manuales.

Conviene detenerse en esto. En una época donde a menudo se confunde la repercusión con el talento y la sobreexposición con el mérito, encontrarse con un actor de la talla de Sacristán sirve para calibrar qué significa realmente este oficio.

Lo suyo es una lección magistral. De interpretación, por supuesto, pero también de respeto absoluto al espectador y a la profesión. Esa capacidad imperturbable para sostener la presencia y mantener el hilo sin que se rompa el hechizo de lo que está contando.

Hay que recordar, dice Sacristán. Y uno añade: hay que reivindicar.

Reivindicar a quienes han levantado una trayectoria desde el trabajo sordo, la autoexigencia y la honestidad artística. A quienes entienden que actuar no consiste en lucirse, sino en desaparecer detrás de una historia. A quienes saben que los escenarios no necesitan estrellas fugaces, sino artesanos capaces de llenarlos con su sola presencia.

Pepe Sacristán es un grande entre los grandes. Y no por el peso de sus galones, los premios acumulados o la memoria colectiva que arrastra, sino porque sigue haciendo lo propio de los verdaderos maestros: conseguir que lo extraordinario parezca sencillo.

Qué privilegio poder compartir tiempo y espacio con artistas así. Qué fortuna que sigan subiendo a la palestra para recordarnos por qué amamos este oficio.

Gracias, Pepe, por seguir compartiendo tu talento, tu señorío escénico y tu forma de entender la escena. Y gracias, sobre todo, por recordarnos que el teatro merece respeto, rigor y un sitio a la altura de su historia.

Porque los grandes no necesitan levantar la voz para hacerse oír, basta con que salgan a escena.