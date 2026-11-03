El título no es original, porque a varios columnistas se les ha ocurrido lo mismo. Pero esta mañana de viernes, 30 de octubre, al pisar el andén de la estación de Málaga, al bajarme del Avant que cada mañana me trae a trabajar, un tren que ayer y hoy ha venido semivacío, lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido aquel anuncio de tanto éxito de Renfe, de 1973 nada menos, en el que tres chiquillos repetían eso de “Papá, ven en tren” cuando su padre, que salía de viaje, les daba un beso de despedida, ellos en la cama y él bien despierto, quizás para coger uno de aquellos trenes nocturnos con coches cama que hacían los desplazamientos más fáciles y que permitían llegar al destino a primera hora de la mañana.

Cómo ha cambiado la cosa. Llevo desde 2015 cogiendo trenes casi a diario, entre Málaga y Sevilla, entre Córdoba y Sevilla, y ahora entre Córdoba y Málaga, y he visto en primera persona, sin medios sesgados ni intermediarios de mala fe, cómo se ha ido deteriorando el servicio. Y no escribo para desahogarme, ni para echar la culpa a nadie, ni siquiera para llorar a ese centenar largo de personas fallecidas que deberían seguir vivas.

Los dos accidentes de Adamuz y Urda me han trastornado y afectado, porque mis hijos viajan todos los fines de semana, y porque, ya lo conté por aquí, mi propia hija estaba ya sentada en su plaza en el tren que debía viajar de Córdoba a Madrid inmediatamente después del IRYO que descarriló en Adamuz, aquel fatídico domingo de enero.

Quienes usamos el tren a diario hemos pasado de disfrutar de la comodidad y de la puntualidad a sufrir un importante deterioro del servicio. Nada de eso importa cuando hay tanto dolor agrupado en tantos costados, tantas vidas segadas, tantos futuros cortados de raíz. Pero quizás sea necesario decir que, además del mantenimiento de las infraestructuras, de las revisiones de las vías, de la renovación del parque ferroviario, muchas decisiones no han sido acertadas, y debieran haberlo sido, porque uno espera de tantos altos directivos profesionalidad, preparación y sentido común.

No voy a cometer el error de pensar en una sola causa, porque no la hay. Cada accidente nos demuestra que el libreto ya está escrito de antemano. Lo vimos en Angrois, cuyo responsable se decidió que fue el maquinista del Alvia accidentado, del que acabo de saber, preparando este artículo, que se ha suspendido su entrada en prisión.

Lo vimos cuando descarriló el Metro de Valencia, y se hizo el silencio -auspiciado por una prensa cómplice y servil en aquellos años de fiesta y mascletás por todo lo alto- hasta que llegó Jordi Évole y agitó las conciencias de toda la Comunidad Valenciana con un programa de televisión que sacó los colores a centenares de miles de personas.

Lo hemos visto en Adamuz, cuya investigación avanza a velocidad de caracol mientras la sociedad pide respuestas y decisiones. Y lo veremos ahora, de nuevo, en Urda, con filtraciones interesadas y el señalamiento al habitual error humano que exime de responsabilidad a las cúpulas del poder.

Pero han sido dos accidentes gravísimos en un tramo más que explotado. Porque la liberalización trajo más competencia, sí, más opciones, más horarios, más posibilidades. Pero ni los precios han bajado tanto gracias a la competencia, ni los servicios han mejorado. La línea Madrid – Andalucía, una de las gallinas de los huevos de oro de la red ferroviaria española, ha acumulado incidencias, retrasos y averías que, quizás, sólo conozcamos con exactitud sus usuarios habituales.

La prensa más cercana al Gobierno ha minimizado durante años estos problemas tirando de la versión oficial, tan cómoda, tan fácil de verificar. Pero nunca se hizo.

A un amigo crédulo le estuve enviando fotos de los paneles informativos de la estación de Córdoba llenos de avisos de retrasos, cancelaciones y problemas, y tuve que estar dos semanas bombardeándolo para que me creyera a mí, y no a su periódico de cabecera, que era el mismo que el mío. No dejes que la verdad estropee un buen titular, o que te haga ver que no es cierto todo lo que se publica en la prensa en la que confías.

Algunas mañanas, la estación de Córdoba parecía un intercambiador del metro de Madrid. Trenes y más trenes en todas direcciones, porque por Córdoba pasa todo lo que va hacia Madrid, desde Sevilla, desde Málaga, Cádiz, Granada, y por supuesto todo lo que viene hacia el Sur, que también existe, sobre todo para el turismo y para ganar dinero explotando hasta su límite una vía ya saturada.

Y es que alguien decidió competir con las nuevas compañías con más trenes, con más AVE, con los AVLO, con más oferta, con más frecuencias, y esa saturación exige un funcionamiento impecable, unas líneas monitorizadas y una señalética en perfecto estado de revista.

Y si algo sé de todo esto, sin ser ingeniero, ni profesional del transporte ni nada parecido, es porque llevo varios años sufriendo todo tipo de retrasos e incidencias, averías, cortes de vías y un largo etcétera de infortunios, previsibles o no, que han hecho de los viajes en tren una lotería que antes sólo costaba tiempo, pero que ahora puede incluso costarte la vida.

Porque una cosa es una incomodidad, un hecho fortuito, un infortunio imprevisible, y otra cosa es la acumulación de pruebas y evidencias que señalaban que el asunto podía reventar. Y mientras esto ocurría, sin que nadie diese la voz de alarma, porque en demasiados sitios este tipo de lealtad no se premia, sino que se castiga, mientras el director general de Renfe, nada menos, salía en La Vanguardia el 1 de agosto afeado por su intolerable actividad en esa red antes llamada Twitter, en la que compartía portadas falsas con cabeceras basadas en la ridiculización (Er Mundo, La Retaguardia), se sucedían los problemas en Cercanías, en Rodalíes, en la conexión entre Madrid y Andalucía, sin que nadie haya querido o sabido reaccionar.

Tanto ha ido el cántaro a la fuente que al fin se ha roto. Tanto se ha ordeñado la rentabilidad de la vía de alta velocidad más antigua de España que ha acabado por reventar. Y, de paso, se ha llevado por delante algo tan difícil de recuperar como la confianza en el transporte ferroviario, la joya de la corona de la modernización de España, que ya estaba muy deteriorada.

Cuando la sociedad esperaba respuestas, inversiones y profesionalidad, el Ministerio andaba enzarzado en las redes, negando las evidencias y atacando a los medios. Como ha dicho el presidente del Gobierno, esta gota terrible que ha colmado nuestro vaso es “inadmisible e inasumible”. Ya sólo falta que haga lo que tiene que hacer.