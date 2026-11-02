No puedo salir de mi estupor. El primer accidente de tren nos golpeó, pero éste nos ha derribado.

Recuerdo que, tras la tragedia de Adamuz, compartía con mis familiares una reflexión que entonces me parecía casi una certeza: que aquel era, precisamente, el momento más seguro para viajar en tren; que, por una cuestión de probabilidad, difícilmente volveríamos a vivir otro accidente de semejantes dimensiones en lo que quedaba de siglo.

Una manera, quizá ingenua, de recuperar la confianza en un medio de transporte que hasta entonces había representado para nosotros una de las pocas certezas de seguridad que todavía conservábamos.

El trayecto Málaga-Madrid forma parte de nuestra geografía sentimental. Es un tren que todos hemos utilizado, que nos ha llevado a trabajar, a encontrarnos, a despedirnos, a regresar. Mas allá de cualquier estadística, siempre lo he sentido como el transporte más seguro. Nunca había subido al tren pensando en la posibilidad de no llegar.

Y ahora pienso que hace apenas unas semanas viajé a Madrid con mis hijas para asistir a un concierto. Recuerdo el trayecto, las conversaciones, la despreocupación de quien se sabe en un lugar seguro. Pensarlo hoy me produce escalofríos. Hay tragedias que, además de arrebatarnos vidas, nos roban retrospectivamente la tranquilidad de los recuerdos. Nos obligan a mirar hacia atrás y preguntarnos cuántas veces estuvimos cerca de aquello que nunca imaginamos que pudiera suceder.

Pero esta mañana nos hemos levantado con otra herida. La filtración de los audios de los maquinistas y su inclusión en la portada de El País me ha provocado una indignación difícil de describir. Escuchar las voces de esos jóvenes trabajadores, hoy fallecidos, convertidas en material de exposición pública me ha parecido uno de los episodios más indecentes del periodismo de las últimas décadas.

Hay algo profundamente perturbador en convertir las últimas palabras, las voces y la intimidad de quienes ya no pueden defenderse en un espectáculo informativo. Las familias no merecen ser expuestas a ese dolor infame.

Más aún cuando la difusión de esos audios puede contribuir a instalar, antes de que se conozcan todas las circunstancias, un relato que apunta hacia el error humano y desplaza la mirada de otras posibles responsabilidades. Con unas elecciones en ciernes, la tentación de convertir una tragedia en un instrumento de disputa política resulta especialmente inquietante. La investigación exige rigor, no culpables prefabricados; transparencia, no operaciones de distracción. Y, sobre todo, exige respeto hacia quienes han perdido la vida y hacia quienes tendrán que aprender a vivir sin ellos.

No dejo de pensar en Cruz de navajas, la canción de Mecano, y en aquellos versos: «Una en la frente, la que más dolió, otra en el pecho, la que lo mató y otra miente en el noticiero».

Me persigue esa imagen de las tres heridas. La primera, en Adamuz, que abrió paso al dolor y nos enfrentó a la fragilidad de nuestra inocencia, la segunda, en Urda, que nos ha hecho sentir que nuestra realidad y confianza en el sistema se tambalea. Y la tercera, quizá la más difícil de soportar, la que llega después: la herida de la manipulación, del ruido, de las explicaciones interesadas y de un relato público que parece olvidar que detrás de cada víctima hay una historia, un nombre y una familia.

Hay algo especialmente cruel en que, después de una tragedia, tengamos que defender también la dignidad de quienes la han sufrido. Que no baste con llorar a los muertos, que haya que protegerlos incluso de la manera en que se habla de ellos.

No sé cuándo recuperaremos la confianza en el tren. Tampoco sé cuánto tardaremos en volver a recorrer el trayecto Málaga-Madrid sin que una parte de nosotros piense en lo sucedido. Pero sí creo que una sociedad se mide también por la manera en que trata a sus muertos, por el respeto que guarda a sus familias y por la decencia con la que administra la verdad.

Porque hay tragedias que no terminan cuando se detiene el tren. Algunas continúan en los titulares, en los despachos, en las declaraciones y en los silencios. Y hay heridas que, lejos de cerrarse, vuelven a abrirse cada vez que alguien decide utilizarlas.