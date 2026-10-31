Señales de futuro

La seguridad es el primer atributo del ferrocarril. Tanto en su versión convencional como en alta velocidad. Siempre que se produce un accidente grave, como los de Adamuz y Urda (no Urta como señala erróneamente el ministro de Transportes), ello es producto de una serie de errores en cadena.

La seguridad no está en manos de un trabajador como único responsable. El departamento correspondiente de investigación de accidentes ferroviarios y el juzgado de instrucción analizarán y resolverán las causas reales de ambas tragedias, vergonzosas para el buen nombre del ferrocarril español. Porque sus trabajadores no merecen esas graves manchas en su buen hacer.

La explicación de lo sucedido no se inicia en el pasado reciente, sino mucho más atrás. Tras la llegada de Abalos al ministerio de Transportes en 2018 y el nombramiento de Isabel Pardo de Vera como presidenta de Adif se inician una serie de cambios.

En 2019 adopta una política de recursos humanos consistente en jubilar forzosamente a todos los trabajadores, incluidos los directivos a partir de los 65 años. Medida que combinó con la promoción de la salida anticipada de empleados a partir de los 62 años. Ambas situaciones se mantienen. En Renfe se van forzosamente a los 68 como pronto.

He detectado, al calor del seguimiento informativo del accidente de Urda, a un estrecho colaborador de Pardo de Vera haciendo reiteradas declaraciones en los medios de comunicación, como una especie de campaña de imagen. Tal vez con la esperanza de que por una carambola electoral, esta expresidenta pueda volver a la cúspide de Adif y él vuelva como segundo de abordo.

Ello con el permiso de los compromisos judiciales que tiene pendientes Isabel Pardo. Y el argumento de este divulgador es que tras Pardo de Vera se arrinconó a los grandes profesionales. Pero la purga la inició ella. Y se permitió el lujo de marginar al padre de la alta velocidad española y andaluza, Alfonso González Gutiérrez, desaparecido en abril pasado.

En 2021 comienzan unas ambiciosas obras de renovación en la Lav Madrid-Sevilla valoradas en 780 millones de euros manteniendo el número de trenes que pasaban por esa línea. Los operadores ferroviarios Iryo y Ouigo afirman en ese tiempo que no van a prestar servicios comerciales hasta que estas obras no finalicen. Sobre todo porque sus trenes están preparados para circular con el sistema de señalización ERTMS y no con el actual LZB, sistema que no llevaban entonces instalado.

Decisión razonable hasta que el ministerio de Transportes y Adif decide, a pesar de las obras, ofertar a la competencia la Lav Madrid-Sevilla. Y de manera sorprendente italianos y franceses van entrando en la línea y a su vez Renfe realiza un aumento de servicios como contraofensiva comercial.

El resultado de esta feroz competencia, una bajada de precios y una bajada aún mayor de la calidad del servicio al que el AVE no tenía acostumbrado.

A partir de ese momento, año 2022, el crecimiento de las circulaciones experimenta un aumento exponencial. Instalaciones y trenes comienzan a sufrir un progresivo estrés diario, con modelos de unidades distintos en gestión y peso. Estrés que afecta también a maquinistas, reguladores de circulación, personal de mantenimiento de infraestructura y de talleres de reparación. Ello comienza a disparar las incidencias y avería y ralentiza la ejecución de los trabajos en marcha, con una banda de mantenimiento insuficiente para realizar las obras con eficacia y calidad.

En julio de 2025, con ocasión de una grave avería de catenaria al paso por La Sagra (Toledo), en la Madrid-Sevilla, Adif lanza una nota de prensa en la que afirma que deberá reforzar determinados elementos de la catenaria (sistema de electrificación). Ello debido a que la confluencia de un determinado número de trenes en un punto concreto, había provocado la fusión del hilo de la catenaria.

Ello puede dar una idea de la exigencia de las instalaciones ferroviarias en una zona próxima al punto de la línea por la que pasan diariamente 298 trenes. Un necesario refuerzo de la electrificación, a pesar de que estas instalaciones ya habían sido modernizadas, dentro de los trabajos de renovación integral en marcha.

Salvo una obsesión por batir los registros de viajeros, o la presión de lobbies turísticos no entiendo la necesidad de abrir a la competencia comercial una línea en obras, sin poder desplegar todas sus capacidades por estar en un proceso profundo de renovación.

Esta compatibilidad imposible entre el incremento de circulaciones y el cumplimiento del calendario de trabajos, ha llevado a Adif a no poder desplegar de momento el nuevo sistema de señalización ERTMS con un año de retraso sobre la fecha prevista. Tal vez si estuviese operativo el accidente no se habría producido.

Por otra parte los trenes de Iryo, según sus máximos directivos, se ven afectados de manera negativa por las caídas en el funcionamiento del sistema LZB, implantado en 1992. Cuando recuperan el sistema, tardan más que otros modelos de trenes en lograr la compatibilidad de la señalización con el consiguiente retraso de la puesta en circulación de estos trenes. Cosa que al parecer pudo provocar la paralización del Iryo involucrado en el reciente accidente.

Y qué decir del accidente de Adamuz, aún no aclarado oficial ni judicialmente. Tras aquella primera catástrofe se imponía el sentido común y la prudencia. Parecía razonable retirar trenes de la explotación hasta que las obras estuviesen concluidas y el ERTMS en servicio. Pero el equipo de Puente, más pendiente de las redes sociales, no llegó a entender las señales de futuro y parece que no se tomó en serio extremar al máximo la seguridad para evitar otra grave crisis.

Tras estos ejemplos que apoyan la tesis de que fue una mala decisión abrir la línea a los operadores y realizar a la vez las obras, hay que ponen el foco en los principales rectores. Desde 2019 se han ido de la empresa por las buenas o por las malas varios miles de trabajadores de gran experiencia y profesionalidad.

Esta situación es transversal en Adif en todos sus departamentos. Pero no tiene la misma repercusión echar o arrinconar a los expertos del departamento de comunicación que hacerlo en el personal que regula el tráfico ferroviario y sustituirlos de manera masiva por trabajadores faltos de rodaje. De golpe se quiebra la receta veteranía/ juventud que suele ser más recomendable en los necesarios relevos generacionales.

En su momento, la promoción política de Isabel Pardo de Vera de Adif al ministerio de Transportes y su posterior cese, abrió las puertas a un nuevo equipo controlado por Oscar Puente y su influyente DIRCOM. Esta guardia pretoriana, a través de singulares concursos laborales, va ocupando los puestos clave y se dedica a controlar, no a dirigir, actividades bien distintas. Para controlar no es preciso conocimiento. Para dirigir sí.

Esta nueva y última era supone una nueva vuelta de tuerca en la injerencia política en Adif y Renfe que además se encarga de bloquear las aspiraciones del grupo dominante anterior.

Pardo de Vera ya había provocado en octubre de 2020 un cisma en la comunicación de la empresa, tratando de imponer a un DIRCOM, el que ahora peregrina por las televisiones y relevar a la responsable de comunicación de Adif en ese momento. El resultado, un empate en la guerra interna, una bicefalía y una convivencia imposible que solo se solucionó con la marcha de la expresidenta y su patrocinado al ministerio.

Un ejemplo más de la falta de contrapoder que existe en el sector público. Donde el capricho y el dominio absoluto de una persona puede provocar un gran deterioro del clima laboral sin que nadie pueda pararle los pies.

Creo que la solución para tratar de enderezar el rumbo y no trasladar este virus mortal de accidentes recurrentes a otras líneas de alta velocidad pasa por crear un holding. Modelo organizativo previsto por la normativa europea, con un Santiago Ramón y Cajal ferroviario al frente. Independiente de la presión política. Que nombre a su vez a los presidentes de Renfe y Adif, de entre la cantera de ambas empresas, donde existen profesionales de gran valía y cualificación. Y que ponga paz e imponga colaboración entre ambas entidades, en guerra civil diaria desde 2005.

Solo así, con personas que adopten decisiones profesionales y que sepan de ferrocarril, se logrará evitar nuevas tragedias, con ocasión, tal vez, de futuras renovaciones integrales de otras líneas de alta velocidad, cuando la vida útil de las infraestructuras así lo vaya requiriendo.

El ministro Puente, en una reciente comparecencia, ha señalado que a lo mejor hay que suspender el tráfico ferroviario para acometer estas complejas obras futuras y con ello cumplir los plazos de ejecución que en el caso de la Madrid-Sevilla no se ha logrado. Esta reflexión del ministro supone un indicio en la relación causa-efecto de la tozudez de esta saga de políticos que un buen día decidieron a la vez hacer obras y elevar el número de trenes, modelo de gestión que los presidentes de Adif sucesivos siguieron sin reflexión alguna.

En cualquier caso, Puente y su equipo ya no pintan nada. Se queden o se vayan su decisión es irrelevante. Será el gobierno que salga de las urnas el que deberá analizar con lupa estas cuestiones y decidir una solución en base a la recomendación colegiada de los expertos ferroviarios y abandonar la senda de los golpes de efecto en X y ocurrencias de los asesores rasputines de turno.

Como soy creyente, rezo a San Cristóbal, pidiendo que no se vuelva a dejar a Adif a Renfe y al ministerio de Transportes, en manos de gestores nefastos, que ya pasaron por sus despachos y atalayas y nos miraron por encima del hombro sin interés alguno en conocer a sus trabajadores. La ignorancia es atrevida. Ya tuvieron su oportunidad y su gestión no tuvo el resultado esperado. Segundas partes nunca fueron buenas.

Antonio López Romero fue Delegado de Comunicación Sur de Renfe de diciembre de 1989 a diciembre de 2004 y Delegado de Comunicación Sur de Adif de enero de 2005 a mayo de 2026.