Su matrícula… y su préstamo. Gracias.

Más de 10.000 estudiantes de nuevo ingreso cursarán sus estudios este año en la Universidad de Málaga, y cerca de 14.000 la eligieron como primera opción.

A esa matrícula de la universidad pública hay que añadir ya un número relevante de jóvenes que comienzan sus estudios en las nuevas universidades privadas de la provincia. La Universidad Europea de Andalucía ha iniciado el curso con más de 800 alumnos de nuevo ingreso, mientras UAX Mare Nostrum continúa ampliando una actividad que comenzó el pasado curso con más de 400 estudiantes.

No sabemos cuántos de los estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad habrán recurrido a alguna financiación destinada a cubrir los gastos derivados de los estudios. Sin embargo, podemos intuir que serán más que nunca.

El último Barómetro de Préstamos al Consumo de ASUFIN informa que el 14,2 % de las solicitudes de financiación han estado motivadas por la realización de estudios. La cifra era del 13,4 % en 2023, subió al 13,6 % en 2024 y al 13,8 % en 2025. La tendencia muestra un crecimiento continuo y apreciable año tras año. Estudiar gana peso entre las razones que llevan a los hogares a plantearse pedir dinero prestado y se sitúa muy próximo a las motivaciones más frecuentes: necesidad inmediata de liquidez, con un 20,1 %, y la refinanciación de deudas, con un 16,3 %.

El endeudamiento por motivos de estudio tiene consecuencias que no son obvias o tan visibles. Karthik Krishnan y Pinshuo Wang publicaron en 2019 el trabajo “The Cost of Financing Education: Can Student Debt Hinder Entrepreneurship?” en la prestigiosa revista Management Science. Los autores encuentran que quienes acceden a préstamos para financiar sus estudios tienen una menor probabilidad de crear una empresa. El efecto no es anecdótico. Sus resultados señalan que pasar de no tener deuda a acumular 10.000 dólares reduce la probabilidad de emprender en torno a 1,4 puntos porcentuales, sobre una tasa media cercana al 19 %.

La investigación apunta a las causas del efecto negativo del endeudamiento sobre la actividad emprendedora del egresado. Emprender exige tolerar la incertidumbre, aceptar ingresos irregulares y asumir la posibilidad de fracasar. El endeudamiento dificulta la aceptación de las condiciones para emprender y propicia la búsqueda de un empleo estable.

Teniendo en cuenta los efectos negativos del endeudamiento por motivos de estudio, resulta necesario comprender las razones de esta tendencia creciente. Los propios datos de ASUFIN señalan que el precio público medio de un crédito de grado se sitúa actualmente en 15,37 euros, un 25,5 % menos que en el curso 2014-2015. Sin embargo, es cierto que estudiar se ha encarecido. ¿Por qué?

El alojamiento se ha convertido en una de las principales partidas del presupuesto de un universitario. El precio del alquiler ha subido en todas las ciudades españolas y genera un efecto inmediato en el coste de la residencia del estudiante. No obstante, el incremento del precio del metro cuadrado en las ciudades no afecta únicamente al coste de estudiar. Es un factor transversal que podría justificar el aumento de la solicitud de financiación por otros motivos como la necesidad de liquidez o la refinanciación de deudas.

Por tanto, si bien me parece un motivo de preocupación, no parece el motivo que justifique la posición relativa del endeudamiento por estudios frente a otras causas de la solicitud de préstamos. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo?

El sistema universitario español ha cambiado durante la última década, aunque no se haya percibido con claridad. En 2009 había en España 28 universidades privadas. Actualmente son 46 universidades autorizadas. El número de universidades públicas no ha variado desde el año 1998. Entre los cursos 2015-2016 y 2024-2025, las universidades privadas aumentaron en un 57 % el número de grados ofertados y en un 66 % el número de másteres.

En estudios de grado, las universidades privadas han pasado de tener aproximadamente 178.000 estudiantes en 2015-2016 a más de 350.000 una década después. La oferta privada de estudios de máster ha pasado de matricular poco más de 55.000 estudiantes en 2015-2016 a más de 180.000 en la actualidad.

La evolución del sistema universitario español nos sitúa muy lejos de países europeos como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Holanda o Bélgica, donde la oferta de las universidades privadas es residual. Nos sitúa lejos de países como Alemania, Italia y Portugal, sistemas en los que la universidad privada representa en torno al 20 % del total de instituciones, y con un peso aun menor en el número de estudiantes. Y nos sitúa cerca de países como Austria y Polonia, pero aun superándolos en la ratio de universidades privadas por cada universidad pública.

En el nuevo escenario, el precio de la matrícula puede convertirse en el principal gasto de un estudiante universitario. Mientras la matrícula de un grado público puede situarse alrededor de mil euros anuales, una matrícula privada puede multiplicar varias veces esa cantidad. En determinadas titulaciones y universidades, el coste anual alcanza cifras de cinco dígitos.

La decisión sobre qué estudios cursar se amplía: en qué institución, cuánto pagar, cuánto financiar con recursos propios y qué parte trasladar al futuro en forma de deuda. El incremento del coste medio de la matrícula genera una nueva demanda de financiación y favorece la aparición de productos financieros especializados.

Las decisiones económicas se basan, supuestamente, en expectativas racionales. En el caso de los estudios superiores, las expectativas se forman sobre cómo será la vida académica del estudiante, su formación y el desarrollo profesional esperado. Nos “ayudan” a imaginar el futuro con una comunicación que siempre anuncia empleabilidad, enseñanzas más prácticas, profesorado con experiencia profesional no académica, conexión con las empresas, atención personalizada, nuevas tecnologías… El efecto puede surgir incluso sin evidencias que respalden esas expectativas.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios publicó el pasado mes de abril un informe sobre la evidencia científica de los productos homeopáticos. La AEMPS concluye que no existe evidencia suficiente que permita demostrar su eficacia para tratar las patologías analizadas y señala que los supuestos beneficios no superan de forma consistente al placebo. El informe advierte, además, del riesgo de que estos productos puedan sustituir o retrasar tratamientos cuya eficacia sí está demostrada.

Hay matrículas que pueden generar la sensación reconfortante de haber hecho el mayor esfuerzo económico posible. El resultado puede no superar ese efecto.

Su matrícula… y su préstamo. Gracias.