Japón lleva semanas encadenando ciberataques, o eso nos están contando. El 9 de octubre, Masaaki Taira, responsable de la estrategia de ciberseguridad del partido en el Gobierno, habló de un “estado de emergencia en el ciberespacio”.

Las cifras acompañan. TrendAI contó 86 incidentes divulgados públicamente solo en septiembre en Japón, un 37% más que en julio, y en nueve meses Japón ya ha superado el total de todo 2025. Más de veinte grandes empresas han comunicado ataques en pocas semanas.

Y lo que ellos ven como un caso particular quizás solo sea la nueva realidad del ecosistema global. Japón es el inicio, como país, levantando la voz en un mundo en el que muchos callan y contraatacan con las mismas armas que su contrincante ha usado contra ellos.

El mundo ha cambiado. Mientras la IA forma parte de la ciberseguridad de manera transversal en todas sus áreas, los titulares se debaten en si: ¿ha sido la IA? ¿Es la IA la que está detrás de los ciberataques? Como si, con todo el respeto, la IA no fuera ya una constante transversal en la nueva realidad del ciberespacio.

La rapidez con la que avanza la IA no nos ha dejado tiempo a entender que estamos haciendo la pregunta equivocada

Preguntar si un ataque a gran escala ha usado IA, en octubre de 2026, es como preguntar si un ransomware usó internet. O si el atacante tenía ordenador.

La huella más clara que deja la IA es su escalabilidad voraz. Pero ni siquiera eso es nuevo. Campañas que exploran internet entero en horas o el mismo fallo explotado en serie en cientos de víctimas ya las conseguíamos antes con scripts, botnets y malware autorreplicante. Y no hablamos de autorreplicación como en WannaCry, hablamos de redes de bots atacando objetivos.

Estas redes, que antes eran sistemas estúpidos que lanzaban peticiones en masa con lógicas simples, han evolucionado a sistemas inteligentes coordinados bajo un mando y un objetivo común. Esa es la diferencia. Esa es su voracidad.

Hace unos días escribía en esta columna que las vulnerabilidades no aparecen cuando alguien las descubre: estaban ahí desde el primer día. Lo que nos protegía era el tiempo. Un buen auditor es caro, escaso y, además, duerme. Ahora el tiempo es solo una cuestión de presupuesto.

Y menos aún si el atacante cuenta con presupuesto ilimitado

Si un grupo de ransomware ya no se plantea trabajar sin IA, imaginemos un gobierno con presupuesto, infraestructura propia y modelos sin guardarraíles. Lo que la IA cambia no es la voluntad política de atacar, que siempre ha existido. Cambia la velocidad de ejecución y el número de actores capaces de hacerlo.

No es casualidad que el propio G7 haya acordado hacer ejercicios contra ciberataques impulsados con IA. Los gobiernos ya no preparan la defensa para un escenario hipotético, sino para el escenario base.

Y eso refuerza la tesis. La IA no necesita inventar técnicas nuevas para hacer daño: le basta con encontrar, a velocidad de cómputo, todo lo que dejamos pendiente. Exactamente lo que dice la guía del CCN-CERT: la IA ofensiva no trae técnicas desconocidas, colapsa los plazos de las que ya conocíamos.

En muchos casos, el botín del atacante solo es material útil para el siguiente ataque. Como pasó con Basic-Fit y Booking en abril, los datos robados son petróleo para la siguiente oleada de ingeniería social personalizada. Que, esa sí, sabemos perfectamente con qué se va a fabricar.

Las soluciones no cambian, cambia la urgencia de llevar a cabo un plan serio y estratégico

La respuesta tampoco es exótica. Inventario, parcheo, segmentación, identidad y control de proveedores, pero a la velocidad a la que te atacan, no a la de la próxima auditoría. Y con IA defensiva gobernada, porque contra un enjambre de agentes no se defiende uno con un SOC tradicional. Necesitamos reformular la manera de trabajar para adaptarnos a este nuevo atacante, con una sed voraz y con el único techo de la cartera de su dueño.

Así que la pregunta no es si el próximo ataque a gran escala usará IA. Eso ya está decidido.

La pregunta es si tus procesos asumen que sí, o siguen diseñados para un adversario que escala. Para unos plazos largos. Para un mundo en el que vencerte costaba tiempo y talento, y no, como ahora, una simple cuestión de interés económico.