Cada domingo recibo en mi WhatsApp, puntual e inasequible al desaliento, la agenda tecnológica de la semana que comienza el lunes en Málaga: toda una impresionante galería de eventos para emprendedores y startups, cargados de jerga y enfocados hacia la tecnología, claro, porque Susana Calleja le ha puesto el nombre de Encuentros Tech, y en estos tiempos domina la Inteligencia Artificial, sin descuidar nunca la programación, el marketing, el networking o el fortalecimiento del ecosistema.

Pero hace unos días, en Córdoba, recordé que no sólo de tecnología está hecho el emprendimiento, porque para celebrar mi cumpleaños con mi familia decidimos ir a comer a un sabroso restaurante colombiano, Nativa Gastro, donde disfrutamos de lo lindo con la gastronomía del país hermano, con recetas que combinan fusión y creatividad, con las cervezas Club Colombia y Águila (que es de Barranquilla), y con una gama mestiza de sabores que han conseguido que repitamos en más de una ocasión.

Hay un arroz costeño con leche de coco y choco frito que es una delicia, así como el tamal de manitas de cerdo, las arepitas de steak tartar, los bocaditos de Cali o el patacón con carrillada. Una carta mediterránea y colombiana que finaliza con unos crépes de maracuyá que están para relamer la cuchara todas las veces que sea necesario.

No nos atrevimos con el aguardiente para rebajar la comida, luminosa y feliz, pero sí que quiero dejar constancia de dos cosas. La primera, que es curioso que exista un restaurante colombiano de estas características en Córdoba, y no en Málaga, paraíso de la cocina cosmopolita y mundial.

Y, por supuesto, que estos emprendedores también aportan felicidad y valor añadido a las ciudades en las que deciden asumir el riesgo de montar un negocio de estas características, sujeto a los vaivenes de la clientela, al encaje con los gustos locales o a las modas pasajeras. Bravo por esta pareja fantástica, él de Córdoba y ella de Armenia (Colombia), que han abierto en plena Avenida del Aeropuerto una puerta a los sabores del Caribe, sin olvidar ese colibrí maravilloso que decora el coqueto local que los acoge.

Por la tarde, mis hijos me dieron una sorpresa y nos fuimos todos a la Sala Abracadabra, un local ubicado cerca de Córdoba, a unos minutos en coche, y que es el sueño hecho realidad de su promotor, el mago (y piloto comercial) cordobés Isaac Arroyo. Acertaron de lleno, puesto que estaba deseando ir desde su apertura, hace cosa de un año.

Uno, que es curioso y observador, había visto los carteles fijados en esas columnas que hay en algunas ciudades precisamente para que se fije este tipo de publicidad, y además siempre ha intentado dar una oportunidad, como cliente, a estas iniciativas que enriquecen el panorama de ocio y en las que hay gente que vuelca su entusiasmo, sus ilusiones y su dinero.

La Sala Abracadabra es un prodigio: una nave industrial reconvertida en Escuela de Magia y en sala de espectáculos. Su promotor ha ganado innumerables premios, y desde aquí invito a mis lectores a visitar su página web y a consultar su programación, siempre de primer nivel.

De camino al espectáculo, mi mujer y yo recordamos aquellos tiempos en los que las grandes cadenas de televisión nacionales nos deleitaban con Juan Tamariz, con Pepe Carrol o con el gigante René Lavand, mago argentino de un solo brazo.

Así que hoy, invadidos de tertulias, podemos contar que tuvimos la inmensa fortuna de presenciar un espectáculo inolvidable, ofrecido por Paco Agrado (Francisco Sánchez), un joven y brillante mago de Badajoz que nos hizo disfrutar con todos los sentidos de su espectáculo más personal, El último domingo de marzo.

Paco Agrado se enganchó a la magia con sólo doce años, cuando cayó en sus manos un libro dedicado a esta disciplina, y con 17 años logró en Guatemala el Gran Premio FISM Latinoamericano. Su show combina teatro, monólogo, reflexión y, por supuesto, cartomagia, juegos de manos.

A lo largo de una hora, Paco repasa su propia vida, los éxitos, el apoyo permanente e imprescindible de su madre, lo que sucede tras los éxitos demasiado tempranos, las montañas rusas vitales, los abismos emocionales, y todo a partir de un hilo conductor que empieza con una pregunta inocente (¿qué pasa con esa hora que se pierde el último domingo de marzo, cuando se adelanta el reloj una hora en la madrugada?) y termina con una escena familiar en Nueva York que da sentido (y sensibilidad) a todo el monólogo, a todo el espectáculo.

Había caído una tromba de agua mientras escuchábamos y mirábamos boquiabiertos a Paco Agrado y tratábamos de seguir sus juegos de manos y sus fabulosos trucos de magia. Estuvimos sentados en primera fila, a veces a menos de medio metro de este gran artista, que nos emocionó y sorprendió con sus habilidades y su sinceridad.

Hubo mucha calidad en un espectáculo que es, además, personal, emotivo y sincero. Por eso no dudamos en hacernos con él una foto para la posteridad de nuestra propia memoria familiar, y nos despedimos dando las gracias a Isaac Arroyo (es decir, al mago Isaac Deck) y a sus colaboradores por haber tenido la bendita y loca idea de montar de la nada, como si fuese un truco de magia, un local de estas características en una ciudad como Córdoba, que brilla con estas iniciativas sin necesidad de encender en octubre sus luces de Navidad.

Emprender, qué difícil y noble tarea. Desde 2002 he tenido la suerte y el privilegio de trabajar con personas emprendedoras, y a menudo he visto los éxitos, pero también las preocupaciones, la frustración, el desencanto.

Por eso he querido escribir sobre estas personas que, a fuerza de creer en ellos mismos, y también a base de perseverancia y de muchas horas de trabajo, han conseguido poner en pie empresas que hacen que nuestra vida sin riesgo sea bastante mejor. Una sociedad que no reconoce y valora su talento es una sociedad condenada al fracaso.

Toda mi gratitud, por lo tanto, para Antonio Aguilera y Mónica Gómez, de Nativa Gastro, para Isaac Arroyo (Sala Abracadabra, no lo olviden), y por supuesto para Paco Agrado: pudimos pasar en familia un día mágico gracias a su esfuerzo, su valentía y su talento. ¡Gracias!