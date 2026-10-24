Así comienza la película.

Es una señal a tener en cuenta, pues desmonta desde el principio la expectativa lógica que sugería el título: que iba a sumergirnos en el mundo mítico de la tradición homérica.

Así empieza la llamada Odisea de Nolan. Y, al menos en esto, es honesta.

Porque la película no engaña. Aquí no se habla de Odiseo, ni de cíclopes, ni del Mediterráneo antiguo, no señor. Los dioses del Olimpo no están ni se les espera, y el protagonista hace un viaje onírico -inducido por los lotos psicodélicos de su terapeuta- que le llevará durante años a la deriva de su propia mente perturbada.

Eso explica muchas cosas. De un lado, las particulares elecciones del elenco, en el que destaca, entre otros, el rubio Menelao convertido en un calvo brutote de movimientos espasmódicos.

De otro, el escaso cuidado de la escenografía, con esa terraza en Ítaca donde nadie se molesta en disimular siquiera un arco cegado, o el supuesto templo de Pilos, a semejanza de un yacimiento egipcio sin restaurar.

Explica también la mezcolanza de atuendos de los personajes o la delirante mezcla entre balsa de caña del Nilo, galeón español del medievo y drakkar vikingo de los barcos, por poner algunos ejemplos.

Mención especial merece el pobre Polifemo, convertido en una pesadilla desenfocada, como desenfocados están los dioses, a quienes se alude de forma cansina con la opaca “ley de Zeus”.

Pero todo esto conviene a la película. No le resta enteros; más bien la hace interesante. Porque los relatos homéricos son, en efecto y como tanto se repite, mitos fundacionales de Occidente. Con toda su crueldad y su violencia, sí. Pero también con toda su grandeza. Y los artífices de la película, a pesar de que el título despiste, en ningún momento llegan a medirse con ellos.

La historia resulta entretenida aunque algo larga, y narra lo que el cine americano se empeña en contarnos hasta la saciedad: un veterano de una guerra cualquiera que debe regresar, no solo física sino psicológicamente, a un mundo que no reconoce, y que tampoco reconocerá en qué se ha convertido él mismo.

Podría ser la archirreferida Vietnam, podría ser Irak o cualquier otro conflicto; es lo de menos. Lo importante aquí está en el viaje del protagonista, que se llama Odiseo como podría llamarse John Doe, y en las pérdidas que arrastra.

Odiseo es ese hombre bienintencionado que un día se ve envuelto en algo que ni ha provocado ni desea, pero de lo que no puede escapar. Convocado por su rey, sabe que debe someterse a una autoridad superior de la que desconfía. Como teme perjudicar a su familia si se niega, colabora sin pensarlo demasiado.

Llega luego el momento en el que su estrategia provoca el fin de la guerra, y con ella la masacre de los troyanos. Le vemos aturdido en el fragor de la batalla, consciente de pronto de algo que en los diez años de asedio parece que nunca se le pasó por la cabeza. El bueno de Odiseo, tal vez como Oppenheimer, se ha convertido en un destructor de mundos.

El regreso a casa se vuelve entonces una sucesión de malas decisiones y autosabotaje. Sus compañeros mueren a cuchillo, son transformados en cerdos o devorados por monstruos de pesadilla. Y Odiseo sufre, pues aunque los dioses hayan decretado que ninguno de ellos volverá con vida, en la práctica son sus órdenes las que provocan la desgracia.

En la mayor parte de los mitos griegos no hay redención ni finales felices. En esta película, en cambio, se atisba el cierre: tras años de tratamiento, Odiseo deja la medicación, comprende el origen de su mal y decide regresar a casa. Está preparado para enfrentarse a sí mismo y al mundo.

Pero Odiseo no ha cambiado nada. A pesar de su horror por las gentes de Troya -y un poquito por sus propios compañeros-, no demuestra la menor empatía por esa pobre Calipso, abandonada en una playa más inhóspita y terrible que el desierto de Gedrosia. Y si después de todo nos quedara alguna duda, se despeja en cuanto nuestro veterano pisa Ítaca, transformándose en Rambo para asesinar de una sentada a los zafios y debiluchos pretendientes de su esposa.

Aquí es donde la película hace trampas. Por una parte, al redimir al protagonista a costa del sufrimiento ajeno: después de tanta matraca con el castigo de los dioses, ¿merecía, él precisamente, un final feliz cuando los demás mueren? Por otra parte, el filme derrapa cuando vira de golpe, pretendiendo alinearse con la Historia, nada menos.

Ya hemos comprendido que se trata de una versión libérrima y desprejuiciada (estéticamente) de los mitos griegos, y no vamos a compararla con ellos.

Pero alguien, en un momento dado, debió de levantar su vaso de latte macchiato en el set de rodaje, más o menos así: “¡Ey chicos, que le hemos puesto de título La Odisea, y esto se parece a la Edad del Bronce como un huevo a una castaña!”. De ahí, imaginamos, el pastiche de mencionar a los Pueblos del Mar en varias ocasiones o incluso, aún más inverosímil, de poner en boca de un personaje que la Edad del Bronce está llegando a su fin.

Como obra artística, en definitiva, la película es un producto disfrutable. En cuanto a su relación con Homero, sea una decisión consciente o no, una vez olvidado el título resulta tan difusa que nuestros héroes, incluido Odiseo, pueden descansar tranquilos: bajad las lanzas, dánaos y troyanos, que la magia sigue intacta. Y en el fondo, se agradece.