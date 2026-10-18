Un mes sin Nacho

Hoy hace un mes que mi querido hijo Nacho se marchó. Fue asesinado por tres sicarios que «creyeron» que pertenecía a otra banda y que en su bandolera llevaba un arma.

Varios currículos, enseres personales y una pluma de adrenalina, que siempre lo acompañaba porque sufría una grave alergia alimentaria. Eso es lo que llevaba Nacho.

Buscaba un nuevo empleo mientras esperaba las listas de admisión de un grado medio. Siempre fue muy trabajador y tuvo varios empleos para ser más independiente.

Si algo tengo claro es que hay más gente buena que mala en el mundo en el que habitamos y que el odio no es el camino.

Poner el foco en el origen o en el color de piel de sus asesinos sería un tremendo error. Eso lo hacen las mentes simples, con miedo al diferente. Son unos asesinos y punto. No son personas de otros países que vienen a buscar una vida mejor. Son sicarios a los que la vida de los demás poco les importa y que matan por dinero.

He tenido la tentación de soltar toda mi rabia contra personas que, escondidas tras una pantalla, han realizado comentarios horribles, con una profunda maldad y un absoluto desconocimiento del gran chico que era mi pequeño, sin saber tampoco absolutamente nada acerca de la investigación policial. Pero, como he dicho antes, el odio no es el camino.

Se ha difundido un vídeo de mi hijo solo, asustado y herido de muerte. Es un síntoma de que parte de nuestra sociedad está podrida. Pido que todo aquel que encuentre esas imágenes en las redes sociales denuncie su difusión y no contribuya a seguir propagándolas.

En este sentido, agradezco al Consejo Audiovisual de Andalucía, al Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, a la Asociación de la Prensa de Málaga, al Consejo Profesional de la RTVA y a la Defensora de la Audiencia de RTVE su contundencia contra la difusión de dicho vídeo en algunas cadenas televisivas y a mis queridos primos las denuncias realizadas.

Málaga está muriendo de éxito y uno de los problemas de la gestión de la ciudad es que la proliferación de pisos turísticos y la falta de control pueden facilitar que los sicarios de las mafias del narcotráfico encuentren lugares donde esconderse. Estoy convencida de que algo así podría haberse evitado con una gestión más responsable.

Se ha permitido una voraz especulación y una falta de control absoluta en el crecimiento de nuestra ciudad, sin ningún tipo de límites ni equilibrio.

Nacho ya era consciente de ello a su corta edad y comentábamos en ocasiones las dificultades a las que tendría que enfrentarse en el futuro para independizarse.

Ahora solo me queda sobrevivir, con la ayuda de profesionales, de mi familia y de mis amigos.

Quiero agradecer desde lo más profundo de mi ser a mis dos hermanas y a mi hermano, porque no me han soltado ni un momento en el vacío y el sufrimiento en el que me encuentro. A mi madre, a mi familia, amigos y vecinos.

También a la maravilla de amigas y amigos de Nacho, que han demostrado una generosidad y una bondad inmensas.

Mi más sincero agradecimiento a las unidades de la Policía que han realizado la investigación del caso con rapidez y que me han tratado con un cariño y una delicadeza exquisitos. A quienes ayudaron a mi hijo en el momento de los hechos. A la sanidad pública y, en concreto, a los sanitarios que lo atendieron e intentaron, hasta el último momento, que siguiera viviendo.

A mis compañeras y compañeros del banco, que sé que nos llevan en sus corazones; a Comisiones Obreras de Málaga, por seguir adelante con una reclamación que ya inició mi hijo en vida; al personal de PARCEMASA; al CAMM, donde estudió música y fue muy feliz; y a toda la buena gente de Málaga que se ha preocupado por mí y que ha rendido homenaje a mi pequeño gran Nacho.

Mi hijo era un niño noble, bueno, educado, cariñoso, listo, amante de los animales y de la música. Pero unos asesinos han truncado sus sueños.

Ha sido muy feliz en sus 20 años de vida y siempre ha estado rodeado de amor, el mismo amor que él devolvía con creces.

Oigo a diario su ciclomotor llegando a casa y pienso que es él entrando en el garaje. Pero ya nunca más será él.

Nuestro perrito Martín se ha instalado en su dormitorio y, desde que Nacho no está, ha acusado mucho más los achaques de su avanzada edad.

Hemos sido privilegiados en muchos aspectos y pienso mucho en las familias que han pasado por algo tan horrible como es la muerte de un hijo, pero que no han tenido medios ni apoyos que hicieran algo menos insoportable sobrevivir a este horror.

Lucharé para que se haga justicia, aunque en estos momentos no me consuele, porque nada lo devolverá a la vida.

Lo que ha ocurrido a mi hijo no puede ser tratado como un caso cualquiera. Hablamos de un chico de tan solo 20 años, asesinado por sicarios, sin tener absolutamente nada que ver con ese horrible mundo del crimen.

Por ello, exijo un análisis profundo de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Quiero saber por qué uno de los presuntos asesinos de mi hijo, que anteriormente habría sido detenido por una tentativa de homicidio, no ingresó en prisión. Exijo que se expliquen las circunstancias y las decisiones que hicieron posible esa situación.

Quiero saber cómo hemos llegado a crear una ciudad donde los asesinatos empiezan a estar a la orden del día. Pido y exijo responsabilidades, no solo a los asesinos de mi hijo, sino también a todos los poderes del Estado, cada uno en el ámbito de sus competencias.

Pido encarecidamente que no se saque rédito político ni se fomente el morbo de lo sucedido, porque todo ello añade más dolor a mi sufrimiento. Pido también que no se aproveche esta terrible tragedia para fomentar el racismo ni el odio.

El narcotráfico y las mafias organizadas no van a desaparecer, se van transformando. Por ello, exijo a los responsables políticos, a las administraciones y al poder judicial que refuercen, dentro de sus respectivas competencias, todos los medios necesarios para hacer frente a esta situación.

Pero también apelo a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros en relación con la especulación, el consumo de redes sociales, la televisión y la prensa sensacionalista.

Hagamos de nuestra ciudad un lugar más amable. Hagamos de nuestra ciudad un lugar donde convivir todas y todos en paz.