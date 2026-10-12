Mientras en las pantallas de la bolsa un scalper (un operador financiero que compra y vende activos en cuestión de segundos) busca arañar céntimos aprovechando los pestañeos del mercado, las familias empresarias trabajan con un reloj muy distinto. Uno que no mide el tiempo en minutos ni en trimestres fiscales, sino en generaciones.

La teoría económica tradicional —como el célebre Modelo de Valoración de Activos Financieros (CAPM)— suele presuponer que a los inversores les es indiferente el horizonte temporal de sus proyectos. Sin embargo, la realidad a pie de calle demuestra lo contrario. Al especulador de bolsa no le importa si una compañía está desarrollando un proyecto revolucionario que tardará diez años en dar frutos; él habrá vendido sus acciones antes de que cierre la sesión. El accionista de una empresa familiar, en cambio, gestiona pensando en el relevo generacional, lo que le permite encajar los altibajos cotidianos del mercado sin perder la calma.

Esta paciencia estratégica no es una simple cuestión de romanticismo, sino una ventaja competitiva de primer orden. Disponer de un colchón financiero sólido y de inmunidad frente a la prisa del mercado permite a las empresas familiares acometer inversiones de largo recorrido que un inversor impaciente jamás financiaría.

El sector vitivinícola ofrece un reflejo fiel de esta visión. La Familia Torres, con cinco generaciones dedicadas al vino, lleva más de tres décadas invirtiendo en rescatar variedades de uva ancestrales que se creían extintas. Un proyecto de I+D a larguísimo plazo que hoy constituye su principal herramienta para adaptar los viñedos al cambio climático.

En un sentido similar opera Tempos Vega Sicilia, donde su vino insignia, el Único, pasa al menos diez años de crianza entre barrica y botella antes de salir al mercado. En Málaga, tenemos a las familias López (Bodegas Málaga Virgen) y Suárez (Bodegas Quitapenas), ambas fundadas en el siglo XIX, como ejemplos igualmente ilustrativos de la visión a largo plazo. Para un fondo de inversión cotizado, tener millones de euros parados en bodega durante una década parecería una ineficiencia; para la familia propietaria, es el precio indispensable de la excelencia.

Esa misma serenidad otorga a estas organizaciones la capacidad de esperar al momento idóneo para mover ficha en sus inversiones inmobiliarias o patrimoniales. Lo ilustra la estrategia de Pontegadea (el vehículo inversor de la familia Ortega): al contar con pulmón financiero propio y no tener la urgencia de rendir cuentas a corto plazo a accionistas externos, puede adquirir inmuebles de primer nivel y conservarlos durante los periodos de crisis sin verse obligada a malvender, aguardando con firmeza a que el ciclo de mercado vuelva a su punto óptimo.

Planificar a largo plazo, resistir las tempestades financieras sin deshacer el negocio y anteponer la continuidad a la especulación demuestra que la prudencia patrimonial es el mejor motor del progreso sostenible. Cuando la visión estratégica de la compañía se fortalece con el compromiso del apellido, el impacto positivo traspasa las fronteras del balance económico. Empresa + Familia = Bien común.