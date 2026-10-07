Cuando se habla de actores en la carrera de la inteligencia artificial, la atención suele centrarse en las grandes compañías como Nvidia, OpenAI o Microsoft. Sin embargo, detrás de esta explosión de la IA, descubrimos un nuevo actor no tan inesperado: Caterpillar. La compañía conocida mundialmente por sus excavadoras amarillas está aprovechando décadas de experiencia en minería, energía e infraestructuras para convertirse en uno de los proveedores clave de la nueva economía digital.

La transformación no es casualidad. Desde hace años, Caterpillar comprendió que el futuro de las industrias críticas no dependía únicamente de las máquinas, sino también de la energía necesaria para mantenerlas en funcionamiento. Y hoy, los centros de datos de inteligencia artificial se han convertido en algunos de los mayores consumidores eléctricos del planeta.

De alimentar minas remotas a suministrar energía para la IA

La historia comienza mucho antes del boom de ChatGPT. Durante décadas, Caterpillar desarrolló maquinaria para explotaciones mineras situadas en algunos de los lugares más remotos del mundo, donde la disponibilidad de energía era tan importante como la propia producción minera. Un claro ejemplo, Australia.

Esa necesidad llevó a la compañía a desarrollar soluciones de generación eléctrica propias, microrredes y sistemas energéticos capaces de operar de forma autónoma lejos de cualquier red convencional. Lo que nació como una herramienta para mantener activas minas en África, Australia o América Latina terminó evolucionando hacia una sofisticada división de generación de energía.

Hoy, a través de Cat Electric Power, Solar Turbines y MWM, la compañía diseña, suministra e integra infraestructuras energéticas para industrias críticas como minería, hospitales, utilities, instalaciones industriales y, cada vez más, centros de datos.

El cuello de botella de la IA ya no son los chips, sino los megavatios

La expansión de la inteligencia artificial está provocando una situación inédita. Los centros de datos requieren cantidades masivas de energía para alimentar miles de procesadores trabajando de forma simultánea.

El problema es que las redes eléctricas estadounidenses no pueden crecer al mismo ritmo. En muchos casos, las conexiones necesarias para nuevos centros de datos tardan años en obtenerse debido a limitaciones de infraestructura y permisos regulatorios.

Por ello, los gigantes tecnológicos están optando por una solución cada vez más común, construir generación eléctrica propia junto a sus instalaciones.

Y ahí es donde Caterpillar ha encontrado la oportunidad en la necesidad.

El aliado energético de OpenAI y xAI

A través de Solar Turbines, se ha convertido en un proveedor estratégico de generación para algunos de los mayores proyectos de inteligencia artificial del mundo. En Memphis, el centro de entrenamiento Colossus de xAI opera con aproximadamente quince turbinas de gas fabricadas por Solar Turbines, capaces de aportar alrededor de 250 MW de potencia eléctrica.

La misma tecnología también estuvo presente en las primeras fases del proyecto Stargate de OpenAI en Abilene (Texas), donde una combinación de turbinas de Caterpillar y GE Vernova permitió acelerar la puesta en marcha de la infraestructura energética necesaria para el complejo. La ventaja es evidente, porque mientras una conexión convencional a la red puede demorarse varios años, una solución modular basada en turbinas industriales puede desplegarse en cuestión de meses.

Mucho más que generadores

La compañía suministra grandes motores y sistemas de generación que pueden operar con diésel, gas natural, biogás e incluso mezclas de hidrógeno. También desarrolla soluciones de cogeneración (CHP) capaces de reutilizar el calor residual para alcanzar eficiencias cercanas al 90%.

Además, ha reforzado su presencia en sistemas híbridos que integran generación convencional con energía solar, eólica y almacenamiento mediante baterías (BESS), configurando microrredes capaces de garantizar suministro eléctrico continuo incluso en ubicaciones aisladas o con objetivos de descarbonización.

A ello se suma una creciente apuesta por la digitalización energética. Mediante plataformas como Cat Active Management Platform (AMP), Caterpillar permite a utilities y grandes consumidores gestionar recursos energéticos distribuidos, optimizar cargas y reducir costes asociados a los picos de demanda.

La nueva fiebre del oro de la IA está en la energía

Durante los últimos años, Nvidia ha sido considerada la gran ganadora de la revolución de la inteligencia artificial gracias a sus GPU. Sin embargo, a medida que los modelos son más grandes y los centros de datos consumen más electricidad, emerge un segundo grupo de vencedores menos visible. Caterpillar, GE Vernova, Bloom Energy o Chevron están capitalizando una necesidad básica que ninguna empresa tecnológica puede evitar, disponer de energía abundante y rápida.

La paradoja es que una de las compañías mejor posicionadas para beneficiarse del boom de la IA no fabrica software ni semiconductores. Fabrica turbinas.

De fabricante industrial a empresa de inteligencia artificial

La compañía también quiere participar en la revolución digital desde el lado del software.

Durante CES 2026 presentó Cat AI Assistant, una solución basada en inteligencia artificial que integra la información procedente de toda su cartera de aplicaciones digitales y de la plataforma de datos Helios. El objetivo es convertir décadas de experiencia operativa en recomendaciones predictivas y apoyo a la toma de decisiones tanto para gestores como para operadores de maquinaria.

La apuesta tecnológica se ha visto reforzada por la ampliación de su alianza con NVIDIA, orientada a desarrollar nuevas capacidades de IA para maquinaria, operaciones autónomas, sistemas energéticos e infraestructuras industriales.

La capa invisible de la revolución tecnológica

La inteligencia artificial suele asociarse a algoritmos, modelos y chips cada vez más potentes. Pero detrás de esa revolución digital existe una infraestructura física, los minerales necesarios para fabricar semiconductores, incluso placas solares, las máquinas que construyen los centros de datos y la energía que los mantiene operativos.

Sus máquinas construyen carreteras, centros logísticos y centros de datos. Y sus sistemas energéticos proporcionan la electricidad que necesitan los nuevos gigantes de la inteligencia artificial.

Con más de 30.000 millones de dólares invertidos en I+D durante las últimas dos décadas y el objetivo de multiplicar por 2,5 su inversión en tecnología digital antes de 2030, la compañía está evolucionando desde un fabricante de maquinaria pesada hacia una plataforma industrial integrada de energía, automatización e inteligencia artificial.

La gran paradoja de la revolución tecnológica es que, mientras el mercado mira a los algoritmos y a los chips, una parte fundamental del futuro de la IA se está construyendo con acero, turbinas y megavatios.

La carrera mundial por la inteligencia artificial está generando un fenómeno inesperado, algunas de las mayores beneficiadas no son las empresas de software ni los fabricantes de chips, sino compañías industriales centenarias vinculadas a la energía.

“No hay sombra fuerte donde hay mucha luz” Goethe