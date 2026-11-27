1.500 kilos de hachís intervenidos y 8 detenidos en una operación con un policía herido en Nerja

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional interviene 1.500 kilos de hachís y detiene a ocho personas en una operación contra el narcotráfico en Nerja. Un agente de la Policía Nacional resultó herido en una pierna por disparos de los delincuentes y evoluciona favorablemente tras ser operado de urgencia. La investigación de la UDYCO se centró en una organización criminal que robó más de 2.000 kilos de hachís a otro clan de la droga. Sindicatos policiales como Jupol, UFP, SUP y CEP condenan el tiroteo y exigen al Gobierno el reconocimiento de la policía como profesión de riesgo.

La Policía Nacional ha detenido a ocho personas y ha intervenido unos 1.500 kilos de hachís en una operación contra el narcotráfico desarrollada este jueves en la que resultó herido un agente en Nerja (Málaga), han informado fuentes próximas a la investigación.

El agente, al que operaron de urgencia y evoluciona favorablemente, fue alcanzado en una pierna por varias esquirlas de bala tras abrir fuego los delincuentes a quienes perseguía

El operativo en el que el agente estaba trabajando cuando resultó herido forma parte de una investigación en curso, que permanece abierta y se encuentra bajo secreto de sumario.

La Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional vigilaba a una organización criminal en Vélez-Málaga, en la comarca malagueña de la Axarquía, que supuestamente había dado un vuelco a otro clan de la droga de Ceuta y le había robado más de 2.000 kilos de hachís.

La droga sustraída estaba oculta en unos trasteros cerca de un conocido supermercado en el centro de Vélez-Málaga que la Policía mantenía vigilados.

Durante la tarde-noche del jueves dos vehículos estacionaron en la puerta de los trasteros vigilados y los agentes comprobaron que las matrículas no se correspondían con dichos vehículos, sino que eran duplicadas y estaban asociadas a automóviles cuyos propietarios habían denunciado el robo.

Los vehículos cargados con el hachís se dirigían a la aldea de Los Íberos y la Policía les dio el alto cuando estaban en una zona apartada, ya en el término municipal de Nerja, pero no se pararon, por lo que los agentes tuvieron que retirarse para evitar que los arrollasen, según las mismas fuentes.

En ese momento y al tratarse de una demarcación de la Guardia Civil, avisaron al instituto armado y también a la Policía Local de Nerja.

Durante la actuación, los sospechosos abrieron fuego contra los agentes que los perseguían, un tiroteo en el que resultó herido uno de los policías nacionales del dispositivo.

Los principales sindicatos de la Policía Nacional -Jupol, UFP, SUP y CEP- han condenado el tiroteo en el que resultó herido el agente y han exigido al Gobierno su reconocimiento como profesión de riesgo.