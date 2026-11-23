Infografía del nuevo campo de fútbol de La Cala en Mijas. Ayuntamiento de Mijas

Mijas activa la cuenta atrás para la reforma del campo de fútbol de La Cala: 14 meses y casi 9 millones de inversión

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Mijas formaliza el contrato con Sando para la reforma integral del campo de fútbol de La Cala por un importe de 8,9 millones de euros. Las obras tendrán un plazo de ejecución de 14 meses y forman parte de una inversión global prevista de 10,3 millones en el complejo deportivo. El proyecto incluye la sustitución del césped por uno de última generación, además de la instalación de nuevas porterías y banquillos. Se demolerá el edificio auxiliar actual para construir una nueva edificación con vestuarios, graderío cubierto, cafetería y espacios multideporte.

El campo de fútbol de La Cala de Mijas inicia la cuenta atrás para su transformación integral. El Ayuntamiento ha formalizado ya el contrato con Construcciones Sánchez Domínguez-Sando, empresa que se encargará de ejecutar unas obras presupuestadas en casi 9 millones de euros y que tendrán un plazo de ejecución de 14 meses.

La firma del contrato supone un nuevo avance administrativo para una actuación que permitirá renovar tanto el terreno de juego como las instalaciones que lo rodean.

El proyecto contempla la sustitución completa del césped, la demolición del actual edificio auxiliar y la construcción de uno nuevo que incorporará vestuarios, graderío cubierto, cafetería y espacios destinados a otras actividades deportivas.

El importe definitivo del contrato asciende a 8.979.295,22 euros, IVA incluido. La cantidad ofertada por Sando antes de impuestos es de 7.420.905,14 euros.

La adjudicación había sido aprobada el pasado 25 de septiembre, aunque ha sido ahora, con la formalización, cuando comienza a computar el plazo contractual de 14 meses.

La intervención se enmarca en el proyecto de remodelación integral del complejo deportivo, para el que el Consistorio ha venido manejando una inversión global de unos 10,3 millones de euros.

El objetivo es modernizar unas instalaciones cuya última reforma se ejecutó hace más de una década.

Uno de los principales capítulos será la sustitución completa del césped, con una inversión prevista de 1.180.694 euros.

El proyecto plantea instalar una superficie de última generación, con mayor resistencia a la abrasión y a los rayos ultravioleta, capacidad de recuperación y características orientadas a mejorar el control del bote y la rodadura del balón.

La renovación alcanzará también al equipamiento deportivo. Se contempla la sustitución de las porterías de fútbol 11 y fútbol 7, estas últimas con ruedas para evitar el deterioro del césped durante las operaciones de abatimiento.

También se instalarán nuevos banquillos para suplentes y árbitros, banderines y se renovarán las canalizaciones.

La transformación más visible llegará con la sustitución del actual edificio auxiliar del campo, que alberga los vestuarios, el almacén y el cuarto de máquinas. La construcción existente será demolida para levantar un inmueble