Una imagen de algunos de los objetos robados. GC

Cae una banda que robaba en casas de Mijas y denunciaba falsos robos de sus coches para cubrirse: hay cuatro detenidos

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LO ESENCIAL Las claves La Guardia Civil ha detenido en Mijas a cuatro personas implicadas en al menos cuatro robos con fuerza en viviendas del municipio. Durante el registro del inmueble donde escondían el botín, los agentes recuperaron joyas y objetos robados, además de hallar dos ejemplares de cernícalo sin documentación. La banda interponía denuncias falsas sobre el robo de sus propios coches para justificar la presencia de sus vehículos en las zonas de los asaltos. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión para dos de los arrestados, mientras que los otros dos han quedado en libertad provisional.

La Guardia Civil ha detenido en Mijas a cuatro personas a las que atribuye una serie de robos en el interior de viviendas del municipio. Están acusadas de robo con fuerza, defraudación de fluido eléctrico, pertenencia a grupo criminal y un delito contra la fauna y la flora.

La investigación, enmarcada en la operación “Fajo 2026”, arrancó con varias denuncias de propietarios a los que les habían robado joyas, herramientas, equipos informáticos y dinero. Según el instituto armado, el grupo habría entrado en 4 viviendas situadas en distintos puntos de la localidad.

Los agentes revisaron a fondo las grabaciones de las cámaras de seguridad. Así lograron identificar a los sospechosos y localizar la casa donde, presuntamente, escondían lo robado.

Con autorización judicial, la Guardia Civil registró el inmueble y encontró parte de los objetos sustraídos. Sus dueños los reconocieron y ya les han sido devueltos.

En el mismo registro, los investigadores dieron con 2 ejemplares de cernícalo. Los moradores de la vivienda no pudieron acreditar que los tuvieran de forma legal.

Denuncias falsas como coartada

Las pesquisas han sacado a la luz también el método con el que el grupo intentaba cubrir sus pasos. Los presuntos autores denunciaban el robo o el hurto de vehículos que pertenecían a uno de los detenidos, simulando ser víctimas, para justificar que esos coches estuvieran en los lugares donde se cometían los robos.

Los cuatro detenidos y las diligencias quedaron a disposición de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torremolinos. El juez decretó el ingreso en prisión para dos de ellos y la libertad provisional para los otros dos.