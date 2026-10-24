Detenido en Mijas un ciudadano danés que portaba una granada de mano entre sus pertenencias

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Local de Mijas ha detenido a un ciudadano danés que portaba una granada de mano entre sus pertenencias durante un control nocturno. Especialistas del TEDAX se hicieron cargo del artefacto explosivo y la Guardia Civil ha asumido la investigación para determinar los fines del arrestado. El hallazgo se suma a otros antecedentes recientes en la provincia de Málaga, como la incautación de granadas y un arsenal de guerra en Marbella y Vélez-Málaga.

La Policía Local de Mijas detuvo en la noche de este viernes a un hombre de nacionalidad danesa que llevaba una granada de mano entre sus pertenencias. Tras la intervención, los agentes dieron aviso a los especialistas del TEDAX, que se desplazaron hasta el lugar y se hicieron cargo del artefacto.

El caso ha pasado a la Guardia Civil, que investiga ahora con qué fin llevaba encima el detenido un arma de guerra, según ha adelantado ABC y ha podido confirmar EL ESPAÑOL de Málaga. Por el momento no ha trascendido en qué punto del municipio se produjo la intervención ni qué circunstancias llevaron a los agentes hasta él.

Fuentes cercanas al caso mantienen la cautela y explican que “la investigación continúa abierta y se están practicando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos”, motivo por el que de momento no facilitan más información.

Un arsenal en julio

No es la primera vez este año que aparecen granadas de mano en una investigación policial en la provincia. El pasado 24 de julio, el Ministerio del Interior dio a conocer una operación de la Policía Nacional contra una red dedicada al tráfico de armas y drogas que se saldó con 4 detenidos y la incautación de 36 armas largas, 11 armas cortas, más de una decena de granadas de mano y abundante munición. No consta por ahora ninguna relación entre aquel caso y el de Mijas.

Las pesquisas, a cargo de la UDYCO Costa del Sol de la Comisaría Provincial de Málaga, arrancaron en mayo. El primer golpe permitió interceptar un turismo que transportaba 6 armas largas automáticas, 3 granadas de mano, cargadores y 180 cartuchos de munición de guerra. El conductor fue detenido y está en prisión provisional.

Según la Policía Nacional, el grado de especialización de los investigados obligó a recurrir al Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y a la Unidad de Medios Aéreos en esa primera incautación.

A partir de esa detención, los agentes identificaron la estructura criminal que había detrás. Días antes de hacerse pública la operación interceptaron un vehículo cargado con 120 kilos de cocaína, lo que terminó con la detención de otras 2 personas. El cuarto integrante de la red fue arrestado en el marco de la misma investigación.

Los registros practicados en varios municipios de la provincia sacaron a la luz 60 kilos de hachís, 3.000 pastillas de éxtasis y 650 gramos de tusi. Junto a la droga, los agentes hallaron 30 fusiles de asalto, 11 granadas de mano, 11 pistolas, 7 silenciadores, 8 chalecos antibalas y 2 placas balísticas preparadas para soportar munición de guerra, además de más de 5.000 cartuchos de distintos calibres.

La investigación fue declarada secreta y la dirige la Plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vélez-Málaga, con el impulso del Ministerio Fiscal.

Otra granada

Meses antes, en marzo, otra granada de mano apareció en el centro de la Operación Benicio, con la que la UDYCO Costa del Sol frustró un encargo para acabar con la vida de una o más personas de una banda rival. La organización criminal había dejado aparcado en Marbella un coche con dos pistolas, una granada de mano y la información necesaria para localizar a las víctimas. Lo iban a usar 3 sicarios llegados desde Suecia.

El inspector jefe Daniel Pascual, al frente del Grupo V de la UDYCO Costa del Sol, contó a este periódico que, al percatarse de la granada, el equipo pensó: "Esto está escalando demasiado. Esto es territorio de guerra y no sabemos dónde va a llegar la cosa".

Los sicarios nunca llegaron a usar ese arsenal. Con autorización del juzgado de instrucción, los agentes cambiaron las armas y dejaron que los sospechosos empezaran a moverse. Los vigilaron las 24 horas mientras se instalaban en un piso franco, compraban un patinete y otros objetos para preparar el ataque y recorrían Marbella siguiendo a sus objetivos.

Cuando detectaron que se disponían a ejecutar el encargo, los agentes asaltaron la vivienda con el apoyo del GOES y detuvieron a los 3 hombres. Todo ocurrió en apenas 5 días. Pascual, condecorado con el distintivo rojo el pasado 13 de octubre por esta y otras operaciones, destacó que actuaron “en avance, es decir, antes de que hubieran matado a nadie”.

Champions del crimen

Pascual lleva 20 años en la Unidad de Drogas y Crimen Organizado y describe su trabajo en la Costa del Sol últimamente con una imagen futbolística. Asegura que esto es “como la Champions League del crimen organizado” y que Marbella “siempre es el epicentro del mal a nivel europeo”. “Luchamos contra delincuentes de muy alto nivel”, sostiene.

Sobre el auge de la violencia en la provincia, Pascual recuerda que “Marbella lleva muchos años siendo noticia por los asesinatos relacionados con el crimen organizado”. Su equipo maneja la hipótesis de que la presión policial en Marbella y su entorno, con más presencia en la calle y más controles, habría llevado a estos grupos a desplazarse a otras localidades para dar esquinazo a los agentes.