Vigilancia con drones y mensajes en varios idiomas: así será el nuevo servicio de socorrismo en Mijas

Imagen de archivo de unos socorristas en las playas de Mijas. Ayuntamiento de Mijas

El Ayuntamiento de Mijas ha adjudicado el nuevo contrato de salvamento y socorrismo para sus playas a la empresa Socorrismo Málaga, por un importe anual de 1,56 millones de euros, con una duración inicial de dos años y posibilidad de prórroga hasta cuatro.

El servicio contará con alrededor de 90 profesionales, drones, un vehículo buggy, motos acuáticas y un sistema de megafonía para emergencias.

El concejal de Playas, Daniel Gómez, ha destacado que se trata del "mejor contrato de socorrismo de la provincia", diseñado para mantener las certificaciones de calidad, accesibilidad y sostenibilidad de los aproximadamente 12 kilómetros de litoral mijeño, desde Calahonda hasta El Ejido.

Entre las funciones del personal se incluyen vigilancia, salvamento, primeros auxilios, asistencia sanitaria, baño asistido para personas con movilidad reducida y rescate mediante drones. Todo el personal deberá contar con la titulación y formación adecuada, y los sanitarios con acreditación específica en emergencias.

El contrato introduce un sistema de megafonía en las playas para gestionar incidencias y emergencias con mensajes predefinidos en varios idiomas, coordinados con la Delegación de Playas. Además, el dispositivo incluye tres motos acuáticas, un buggy de rescate y vigilancia mediante drones.

Horarios de servicio