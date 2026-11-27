Marbella dispara en 4,5 millones el coste del nuevo estadio de atletismo de Nueva Andalucía

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Marbella aprueba un sobrecoste de 4,5 millones de euros para el nuevo estadio de atletismo de Nueva Andalucía, elevando el presupuesto final a 15,75 millones. La modificación del contrato adjudicado a la UTE Maygar-Covico supone un incremento económico del 40% respecto al importe inicial. El recinto contará con una pista homologada de 400 metros, un campo de fútbol de césped artificial, zonas de saltos y un graderío cubierto para 1.000 espectadores. La actuación incluye edificio anexo, pista de calentamiento cubierta, aparcamiento para 64 vehículos y está cofinanciada al 85% por fondos europeos FEDER.

El futuro Estadio de Atletismo de Nueva Andalucía, en Marbella, necesitará una inversión mayor de la inicialmente prevista.

El Ayuntamiento ha aprobado una modificación del contrato de obras que supone incrementar en 4,5 millones de euros el importe de la actuación, una cantidad que eleva el presupuesto total hasta los 15,75 millones de euros, IVA incluido.

La modificación, fechada el 23 de noviembre de 2026, asciende exactamente a 3.722.314,05 euros sin impuestos, que se convierten en 4.504.000 euros con IVA.

Los trabajos fueron adjudicados a la UTE Maygar-Covico Estadio de Atletismo, integrada por dos empresas, en noviembre de 2025. La oferta inicial ascendió a 9.296.710,28 euros sin IVA.

Localización de la parcela sobre la que se proyecta el nuevo estadio de atletismo. EEM

El incremento supone, por tanto, un aumento aproximado del 40% respecto al importe inicial de adjudicación.

La documentación contractual consultada acredita la modificación económica, pero no permite determinar por sí sola qué circunstancias técnicas concretas han motivado esta revisión.

El proyecto contempla la construcción de un complejo deportivo en La Campana, en Nueva Andalucía, junto al río Guadaiza.

La actuación pretende dar respuesta a una reivindicación histórica de clubes, escuelas deportivas y atletas del municipio: disponer de un estadio homologable para competiciones de atletismo.

La instalación tendrá como elemento principal una pista oficial de 400 metros, con ocho calles y doble cola de salida. En su interior se habilitará un campo de fútbol 11 de césped artificial, de 105 por 67 metros, para ampliar las posibilidades de uso del recinto.

El diseño incluye también zonas específicas para las disciplinas de saltos y los equipamientos técnicos necesarios para acoger competiciones locales, regionales y nacionales.

El estadio dispondrá de un graderío cubierto con capacidad aproximada para 1.000 espectadores.

El edificio anexo, distribuido en sótano y planta baja, reunirá vestuarios, gimnasio, enfermería, central antidopaje, espacios para clubes, dependencias de prensa, cafetería y salas polivalentes.

A estas instalaciones se sumará una pista cubierta de calentamiento de 640 metros cuadrados, concebida para facilitar la preparación de los deportistas durante todo el año.

Aparcamiento para 64 vehículos

La intervención no se limitará a las instalaciones deportivas. El proyecto incorpora la urbanización del entorno, con accesos, zonas verdes, alumbrado, jardinería, redes de abastecimiento y saneamiento, drenaje y cerramiento perimetral.

También está prevista una zona de aparcamiento con capacidad para 64 vehículos y la conexión del complejo con el paseo fluvial del río Guadaiza, con el objetivo de integrar el equipamiento en los espacios libres de su entorno.

El proyecto forma parte del Plan de Actuación Integrado (PAI) Convive Marbella 2030, incluido en la estrategia de desarrollo urbano del municipio y cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).