Piden prisión permanente revisable para un hombre por enrollar en plástico y matar de tres tiros a otro en Marbella

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LO ESENCIAL Las claves La Fiscalía solicita la prisión permanente revisable y tres años más de cárcel para un hombre acusado de asesinar a otro en Marbella en junio de 2022. La víctima fue inmovilizada, golpeada, amarrada a una silla y envuelta en plástico antes de recibir tres disparos mortales en su propio domicilio. El crimen está vinculado a actividades del crimen organizado y fue ejecutado supuestamente por un grupo que empleó una pistola ilegal. Un jurado popular juzgará el caso a partir del 26 de noviembre en la Audiencia de Málaga, solicitándose además 190.000 euros de indemnización para la familia.

Un jurado popular juzgará a partir del próximo jueves, 26 de noviembre, en la Audiencia de Málaga a un hombre para el que la Fiscalía pide prisión permanente revisable. El ministerio público lo acusa de haber participado en la agresión y el posterior asesinato de otro hombre en Marbella en junio de 2022, un hecho vinculado al crimen organizado.

Las sesiones se prolongarán hasta el 4 de diciembre, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

El escrito inicial de calificación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, se dirige contra un hombre con pasaporte alemán. El documento lo sitúa, junto a otros tres individuos, dentro de un grupo dedicado presuntamente a actividades delictivas.

A raíz de esas actividades surgió un problema con la víctima. Según el relato del fiscal, los integrantes del grupo “se pusieron de acuerdo en atentar contra él” y, con ese fin, habrían quedado con el hombre en su domicilio.

Ese encuentro se habría producido el 29 de junio de 2022. Una vez dentro de la vivienda, siempre según la acusación pública, inmovilizaron al hombre y “le golpearon, enrollando plásticos por su cuerpo y cabeza, y amarrándole a una silla”.

Después habrían usado la pistola que llevaban, un arma que entró en España de forma ilegal y que no tenía licencia. Con ella efectuaron presuntamente tres disparos que acabaron con la vida de la víctima.

La Fiscalía acusa al procesado de un delito de asesinato en concurso con otro de pertenencia a grupo criminal, y de un delito de tenencia ilícita de armas. Además de la prisión permanente revisable, pide para él otros tres años de cárcel.

En concepto de indemnización, el ministerio público reclama 190.000 euros para los familiares del fallecido.