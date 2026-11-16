Un momento del evento de startups en Marbella. Ayuntamiento de Marbella

Marbella Startup Lab premia a las firmas Fit-In, Cobijo y Angelia

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LO ESENCIAL Las claves La segunda edición de Marbella Startup Lab reunió a 60 participantes en Marbellup para desarrollar ideas de negocio con el apoyo de mentores especializados. La aplicación Fit-In obtuvo el primer premio por facilitar el acceso a recursos adaptados para familias con hijos con dificultades funcionales. El segundo galardón recayó en Cobijo, un proyecto enfocado en optimizar la gestión del alquiler de inmuebles. Angelia logró el tercer reconocimiento gracias a su aplicación dedicada al cuidado y bienestar de las personas mayores.

El Ayuntamiento de Marbella ha celebrado este fin de semana la segunda edición de Marbella Startup Lab.

El encuentro congregó a 60 participantes en las instalaciones de Marbellup para transformar sus ideas de negocio en proyectos reales.

Durante dos jornadas, los asistentes trabajaron en equipo junto a cuatro mentores especializados.

Así lograron dar forma a sus propuestas, desarrollar modelos de negocio y presentarlos ante un jurado experto que valoró su innovación, creatividad y viabilidad.

El primer premio recayó en Fit-In, una aplicación diseñada para ayudar a familias con hijos que presentan dificultades funcionales. Esta herramienta facilita la búsqueda y el acceso a recursos adaptados a sus necesidades específicas.

Por su parte, el segundo galardón fue para Cobijo, una solución orientada a optimizar la gestión de alquileres de inmuebles.

El tercer reconocimiento lo obtuvo Angelia, una aplicación enfocada en el cuidado y bienestar de las personas mayores.