Apuñalan a un joven de 27 años en el barrio de la Divina Pastora de Marbella: fue evacuado al hospital

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LO ESENCIAL Las claves Un joven de 27 años fue trasladado al Hospital Costa del Sol tras ser apuñalado en el barrio de la Divina Pastora en Marbella. El Servicio de Emergencias 112 recibió el aviso del apuñalamiento pasadas las 21:30 horas en la calle San Antonio. La Policía Nacional y los servicios sanitarios se desplazaron al lugar, sin que por ahora se conozcan detenciones ni el móvil del ataque. Este suceso ocurre dos días después de otro apuñalamiento grave registrado en la plaza San Juan de Fuengirola.

Un joven de 27 años ha resultado herido por arma blanca durante la noche del pasado jueves en Marbella y tuvo que ser trasladado al Hospital Costa del Sol ante la gravedad de sus heridas.

La agresión tuvo lugar en la calle San Antonio, en el barrio de la Divina Pastora. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió, pasadas las 21.30 horas, una llamada que alertaba de que una persona había sido apuñalada.

Hasta el lugar se trasladaron tanto los servicios sanitarios del 061 como agentes de la Policía Nacional. El herido fue atendido en el lugar por los facultativos, pero estos decidieron trasladarlo en ambulancia hasta el Hospital Costa del Sol.

Por el momento se desconoce el móvil de la agresión, adelantada por Málaga Hoy, y tampoco ha trascendido si se ha producido alguna detención.

El suceso llega apenas dos días después de otro apuñalamiento en la provincia. El pasado martes 10 de noviembre, sobre las 18.50 horas, un hombre de 37 años resultó herido grave tras recibir varias puñaladas en el tórax y el cuello en la plaza San Juan de Fuengirola. Un día después, agentes de la Comisaría de Fuengirola detuvieron al presunto autor de aquella agresión, un varón de 29 años.