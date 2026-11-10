La Bajadilla sale de un laberinto de 16 años: 200 millones para ampliar el puerto de Marbella hasta los 750 amarres

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Andalucía formaliza el contrato de concesión del puerto de La Bajadilla con Marina Internacional de Marbella tras 16 años de tramitación administrativa y judicial. La resolución se produce tras anular la admisión de la UTE vinculada al jeque Al Thani por irregularidades en el concurso público celebrado en 2010. El proyecto prevé una inversión superior a los 200 millones de euros para transformar la marina y ampliar su capacidad de 268 a 750 amarres. La nueva concesionaria tiene previsto comenzar a operar las instalaciones portuarias a partir del 1 de enero de 2027 bajo una concesión de 40 años.

Hay proyectos que se construyen con hormigón, grúas y maquinaria pesada. Y hay otros que, antes de llegar a las obras, necesitan superar una odisea de expedientes, recursos judiciales y años de espera.

La ampliación del puerto de La Bajadilla, en Marbella, pertenece a esta segunda categoría. Dieciséis años después de que la Junta de Andalucía pusiera en marcha la operación, la concesión de la infraestructura ya tiene nuevo titular. El contrato con Marina Internacional de Marbella se ha formalizado y la previsión es que la empresa comience a operar el próximo 1 de enero de 2027.

El Consejo de Gobierno andaluz ha tomado conocimiento de la adjudicación y formalización del contrato, firmado la semana pasada. Se cierra así un largo procedimiento administrativo y judicial que ha terminado dando la concesión a la empresa que quedó segunda en el concurso convocado en 2010.

El desenlace tiene un importante componente simbólico. La primera adjudicataria fue la UTE NBA, integrada por Nasir Bin Abdullah & Sons, Puerto de Marbella y el Ayuntamiento de Marbella, y vinculada al proyecto empresarial del jeque catarí Al Thani. Su propuesta nunca llegó a materializarse y la Administración autonómica acabó resolviendo el contrato por incumplimiento. Ahora, más de una década después, la otra candidatura de aquel concurso asume finalmente la concesión.

Concurso de 2010

La Junta licitó la concesión de obra pública en noviembre de 2010. El procedimiento enfrentó a dos ofertas: la UTE NBA y Marina Internacional de Marbella, formada por empresas vinculadas a la construcción, la obra civil y la gestión portuaria.

La primera obtuvo 353,13 puntos, frente a los 307,30 de la segunda, y recibió la adjudicación el 9 de noviembre de 2011. El contrato se formalizó el 1 de diciembre de ese mismo año. La cuenta atrás para ejecutar la ampliación quedaba abierta, pero las obras nunca llegaron a comenzar.

El proyecto quedó atrapado en los incumplimientos de la concesionaria. En 2016, el expediente acumulaba más de 52 meses de retraso en la entrega del proyecto y la empresa llevaba más de un año sin abonar el canon correspondiente. La Junta inició entonces el procedimiento para resolver el contrato y, el 22 de noviembre de 2016, acordó su resolución por incumplimiento, después de recabar el pronunciamiento favorable del Consejo Consultivo de Andalucía e incautar la garantía definitiva.

En paralelo, Marina Internacional de Marbella había recurrido la admisión de la candidatura ganadora. Su argumento era que la UTE NBA no cumplía las condiciones exigidas para participar en el concurso al formar parte de ella una Administración pública.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resolvió el litigio mediante la sentencia 1779/2017, de 28 de septiembre. El fallo dio parcialmente la razón a Marina Internacional de Marbella y anuló la admisión de la UTE NBA al procedimiento, así como los acuerdos de contratación que dependían de aquella decisión y no fueran independientes.

La Junta recurrió, pero el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación en septiembre de 2018. La sentencia quedó firme.

La resolución judicial cambió el rumbo del concurso, aunque no suponía adjudicar automáticamente el contrato a la empresa que había quedado segunda. La Administración debía retrotraer el procedimiento al momento en el que se produjo la irregularidad y comprobar si la propuesta seguía siendo viable con arreglo a las exigencias técnicas, ambientales y administrativas.

Reconstrucción del proyecto

El 27 de noviembre de 2018, el Consejo Rector de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía aprobó un plan de actuación en tres fases para ejecutar la sentencia. Primero debía comprobarse la viabilidad técnica del proyecto presentado en 2011; después, completar los trámites ambientales y de Costas; y, finalmente, reconstruir el procedimiento de contratación.

En junio de 2019, un informe técnico de Puertos de Andalucía concluyó que la propuesta de Marina Internacional de Marbella era técnicamente viable, aunque quedaba condicionada a la tramitación ambiental y de dominio público marítimo-terrestre.

Los siguientes avances tardaron varios años. El 26 de marzo de 2025 se obtuvo la autorización ambiental unificada favorable. En marzo de 2026 llegó el informe favorable de la Dirección General de Costas y Mar sobre la adscripción del espacio, sujeto a determinadas condiciones.

El expediente empezó entonces a encadenar los trámites pendientes. El 18 de mayo de 2026, Puertos de Andalucía aprobó definitivamente el proyecto básico presentado por Marina Internacional de Marbella. El 15 de junio se confirmó el cumplimiento de las dos condiciones previas exigidas por Costas, mientras que otras 26 quedaron pendientes para fases posteriores. Finalmente, el 10 de agosto se firmó el acta de adscripción del dominio público marítimo-terrestre.

Con las principales piezas administrativas encajadas, el procedimiento regresó al concurso original. El 22 de mayo de 2026, la Dirección General de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía ordenó retrotraer las actuaciones hasta el momento en el que debía resolverse sobre la admisión de los licitadores.

La nueva Mesa de contratación ejecutó la consecuencia de la sentencia del TSJA: excluyó a la UTE NBA, la misma que había ganado inicialmente el concurso. Marina Internacional de Marbella quedó como única oferta admisible.

La empresa tuvo que actualizar su compromiso de constitución y aportar documentación sobre su personalidad jurídica y representación. El 30 de junio presentó los documentos y, el 2 de julio, la Mesa consideró que cumplía los requisitos y formuló la propuesta de adjudicación a su favor.

La valoración económica y técnica de las ofertas no tuvo que repetirse. La puntuación de 2011 se mantuvo como uno de los actos independientes que sobrevivieron a la anulación de la admisión de la UTE NBA. La propuesta de adjudicación, recogida en el documento del 28 de agosto, planteó una concesión de obra pública por un plazo de 40 años.

Más de 200 millones

El proyecto que ahora queda en manos de la nueva concesionaria contempla una transformación de calado de la marina marbellí. La propuesta recoge una inversión estimada de 200.407.737,20 euros, IVA excluido, y una garantía definitiva de 10.020.386,86 euros.

Entre sus principales objetivos figura elevar la capacidad del puerto hasta los 750 amarres, frente a los 268 actuales. También prevé habilitar atraques para embarcaciones de hasta 70 metros de eslora, ampliar los espacios portuarios y comerciales y dotar a la infraestructura de nuevas instalaciones.

La alianza empresarial que asumirá la concesión reúne compañías vinculadas a la construcción, la obra civil y la gestión de puertos deportivos. Entre las sociedades que figuraban en la oferta original estaban Marinas del Mediterráneo, Cyes Infraestructuras, Cysur Obras y Medio Ambiente, Enrique Alemán y Gómez Palma.

El componente de gestión portuaria lo aporta especialmente Marinas del Mediterráneo, grupo especializado en la explotación de concesiones deportivas. La compañía ha estado vinculada a la gestión de los puertos de Estepona, La Duquesa, en Manilva, y Marina del Este-Punta de la Mona, en Almuñécar.

La formalización del contrato abre, por tanto, una nueva etapa para La Bajadilla. La previsión es que Marina Internacional de Marbella comience a operar el 1 de enero de 2027, aunque esa fecha no debe confundirse con el inicio material de las obras de ampliación.