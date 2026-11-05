Marbella eleva casi un 6% su presupuesto municipal para 2027 hasta los 477 millones de euros

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Marbella presenta un presupuesto de 476,9 millones de euros para 2027, lo que supone un incremento del 5,8% respecto al ejercicio anterior. Las cuentas mantienen congelados los tributos y tasas municipales, mientras que las partidas para políticas sociales se duplican hasta alcanzar los 13,8 millones de euros. El capítulo de inversiones prevé movilizar un total de 85 millones de euros, incluyendo fondos propios, europeos y de otras instituciones públicas. Entre los principales proyectos destacan 6 millones para vivienda pública, 7,4 millones para aparcamientos e instalaciones deportivas y partidas para el estadio de atletismo y obras viarias.

El presupuesto del Ayuntamiento de Marbella en 2027 será de 476,9 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,8% respecto al presente ejercicio.

Así lo han comunicado este jueves desde el consistorio marbellí, recalcando que han duplicado el dinero para políticas sociales hasta los 13,8 millones de euros, algo que nunca viene mal con unas elecciones municipales a la vista.

“No se han aumentado los ingresos porque hayan subido los impuestos, sino porque se ha generado mayor actividad económica”, ha asegurado la alcaldesa Ángeles Muñoz.

En este sentido, la regidora ha subrayado que se mantienen congelados los tributos y las tasas municipales, al tiempo que se amplían distintas bonificaciones fiscales y se refuerzan las partidas destinadas a inversiones y servicios públicos.

El objetivo es aprobar el presupuesto en el pleno de noviembre con vistas a que esté en vigor ya el 1 de enero.

Un aspecto destacado por Muñoz es la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), “que permitirá incorporar a la tributación 13 millones de metros cuadrados que pasan de suelo rústico a urbano”. Eso implicará, lógicamente, más proyectos y más dinero.

Inversiones

En el capítulo de inversiones hay una partida de 67,9 millones de euros a los que sumarán otros 18 millones procedentes de otras instituciones y de fondos europeos. En total, 85 millones.

Habrá 6 millones para construir vivienda pública e intentar ir más allá. “Nuestro objetivo es movilizar recursos adicionales de otras administraciones y alcanzar una financiación global de hasta 50 millones de euros para promover inmuebles destinados a la venta, el alquiler o con precio tasado”, ha indicado Muñoz.

Se han apuntado, además, 7,4 millones de euros para el proyecto del aparcamiento público y las instalaciones deportivas del Albergue África, nuevas infraestructuras de estacionamiento en la Plaza de Toros y Nueva Andalucía y un aparcamiento subterráneo entre las calles Ruiz Picasso y Fuente Nueva, en San Pedro Alcántara.

En materia de movilidad y renovación urbana, se reservan 4 millones de euros para el plan de asfaltado, que permitirá actuar sobre la red viaria de Marbella, Nueva Andalucía, Las Chapas y San Pedro Alcántara.

A esta cantidad se suma un millón de euros para completar las medianas desde Puente Romano hasta la zona de Boho Club y otro millón para iniciar el desdoblamiento y la duplicación de la carretera de Ronda. Igualmente, se contemplan el plan integral de modernización del bulevar y la revitalización urbana de la zona sur de San Pedro Alcántara.

Se destinarán también 6,6 millones de euros para el estadio de atletismo; 3,5 millones para la Escuela de Música y Danza de San Pedro Alcántara; dos millones para la nueva biblioteca sampedreña y 1,4 millones para el Centro de Participación Activa de Nueva Andalucía.