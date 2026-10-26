¿Cuánto cobra un 'croupier' del Casino de Marbella? El nuevo convenio fija su sueldo hasta 2028

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LO ESENCIAL Las claves El Casino Nueva Andalucía de Marbella aprueba su nuevo convenio colectivo para el periodo 2026-2028, estableciendo un incremento salarial anual del 3,5%. Las tablas salariales fijan para 2026 sueldos base que van desde los 19.675 euros anuales de un croupier auxiliar hasta más de 37.000 euros para los puestos de mayor responsabilidad. El acuerdo regula tarifas específicas de 13 euros la hora para croupiers de torneo y detalla las normas para el reparto del tronco de propinas según escalas de puntos. Se fijan la jornada laboral anual, itinerarios claros de promoción interna y la supresión del plan de pensiones anterior a partir de julio de 2026, respetando derechos adquiridos.

El Casino Nueva Andalucía de Marbella ya tiene nuevo convenio colectivo para el periodo 2026-2028.

El acuerdo, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga el pasado 20 de octubre, establece subidas salariales del 3,5% anual, fija las retribuciones de las distintas categorías profesionales y regula aspectos específicos de la actividad, como el reparto de las propinas y el pago por hora de los croupiers contratados para torneos.

Las tablas salariales permiten conocer cuánto establece el convenio para cada puesto. En 2026, un croupier auxiliar tiene asignados 19.675,42 euros anuales, mientras que un croupier de primera alcanza los 26.541,02 euros.

Entre ambos niveles se sitúan los croupiers de cuarta, con 21.670,30 euros; los de tercera, con 23.187,66 euros, y los de segunda, con 24.876,25 euros.

Estas cantidades corresponden al salario base y al plus de actividad recogidos en las tablas. No representan necesariamente la remuneración total de cada empleado, ya que existen otros conceptos salariales y un sistema específico de participación en las propinas.

Las retribuciones aumentan en los puestos de responsabilidad. Un croupier-jefe de mesa tiene asignados 31.222,59 euros anuales, mientras que un jefe de mesa o subjefe de sección alcanza los 34.507,81 euros. En el caso de los jefes de sección, la cifra asciende a 37.440,74 euros.

Tarifa para los torneos

Una de las condiciones más singulares del acuerdo es la regulación específica de los croupiers de torneo, cuya remuneración se fija en 13 euros brutos por hora por todos los conceptos. Los contratos deben contemplar una duración mínima de cuatro horas y máxima de doce.

Esta modalidad cuenta con reglas propias: los croupiers de torneo quedan excluidos del reparto del tronco de propinas y, excepcionalmente, pueden reducir en diez horas el descanso entre jornadas, con comunicación al comité de empresa, según recoge el convenio.

El convenio tiene vigencia desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2028. Para cada ejercicio contempla un incremento salarial del 3,5%. En 2026, la subida excluye el plus de nocturnidad, mientras que en 2027 y 2028 se extiende a todos los conceptos salariales del convenio.

Los efectos económicos se aplican desde el día 1 del mes siguiente a la firma, con retroactividad al 1 de enero de 2026. El plus de nocturnidad queda fijado para 2026 en 1,35 euros por cada hora efectivamente trabajada entre las 22.00 y las 6.00. Este importe tiene efectos desde el 1 de julio de 2026, sin retroactividad anterior. El sistema retributivo contempla 14 pagas, con extraordinarias en junio y diciembre.

Las tablas de 2026 asignan 19.761,06 euros anuales a un cajero auxiliar y 26.541,02 euros a un cajero de primera. En recepción, el puesto de fisonomista-recepcionista auxiliar tiene una retribución anual de 19.761,06 euros, frente a los 26.541,01 euros de la primera categoría.

En limpieza, el salario de convenio de un limpiador es de 19.675,42 euros anuales y el de un especialista, de 21.670,30 euros. El encargado de limpieza alcanza los 29.178 euros. Un agente de primera de sala y un oficial de primera de mantenimiento tienen asignados 26.541,02 euros anuales, mientras que el jefe de mantenimiento titulado llega a 37.440,74 euros.

Reparto de las propinas

El convenio dedica un apartado específico a las propinas, una particularidad relevante en la actividad de un casino. El denominado tronco de propinas reúne cantidades procedentes de las mesas de juego, recepción, máquinas de azar y caja, una vez descontados los impuestos, cargas, tasas y gravámenes correspondientes.

El texto establece que estos recursos se destinan al pago de salarios, cotizaciones a la Seguridad Social y gastos de atención y servicios sociales para la plantilla y los clientes. El anexo primero desarrolla las reglas de distribución mediante distintos troncos y escalas de puntos, teniendo en cuenta también la jornada de cada trabajador.

En el sistema recogido en el anexo, el tronco repartible A equivale al 50% del tronco mensual y el B al 8%. Ambos se subdividen en tramos según la recaudación: A2, hasta 18.000 euros, y A1, para el resto; B2, hasta 2.400 euros, y B1, para las cantidades superiores. La distribución se realiza por puntos y de forma proporcional a la jornada.

El acuerdo establece asimismo reglas específicas para determinados tramos cuando existen periodos de incapacidad temporal. En los sistemas A2 y B2, el importe completo se percibe si no se ha estado de baja durante el periodo de referencia; en caso de incapacidad temporal, se descuentan proporcionalmente los días afectados.

El acuerdo establece itinerarios de promoción para croupiers, cajeros y personal de recepción. En la sala de juego, el paso de croupier auxiliar a cuarta categoría se produce tras doce meses acumulados.

Para ascender de cuarta a tercera se requieren tres años y conocimientos de tres juegos; de tercera a segunda, dos años y medio en la categoría y cuatro juegos; y de segunda a primera, otros dos años y medio y el conocimiento de cinco juegos.

En caja, el auxiliar puede pasar a cuarta categoría tras doce meses. Los ascensos posteriores requieren tres años para pasar de cuarta a tercera y dos años y medio para hacerlo de tercera a segunda. Para llegar a primera se exigen otros dos años y medio y una acreditación de inglés de nivel B1, tercer curso de la Escuela Oficial de Idiomas o equivalente.

En recepción, el ascenso de cuarta a tercera requiere tres años acumulados; de tercera a segunda, dos años y medio, y de segunda a primera, otros dos años y medio junto al requisito lingüístico. En limpieza, el paso de limpiador a especialista se contempla tras 24 meses de servicios efectivos, sin computar los periodos de suspensión del contrato.

Descansos y vacaciones

La jornada anual se fija en 1.752 horas efectivas y 219 días presenciales en 2026. En 2027 y 2028, el cómputo baja a 1.744 horas y 218 días presenciales.

La jornada ordinaria es de ocho horas diarias, aunque en agosto puede ampliarse a nueve. Para los croupiers de torneo se contempla la posibilidad de alcanzar diez horas efectivas diarias, dentro de los límites legales y de las condiciones pactadas.

Los horarios y descansos deben comunicarse con cuatro semanas de antelación, salvo circunstancias objetivas. La empresa puede distribuir irregularmente seis días al año, con carácter general mediante un preaviso de 15 días, un máximo de un día al mes y compensación dentro de los 45 días siguientes. Si no se compensa en ese plazo, el convenio prevé una compensación de día y medio.

Como regla general, se reconocen dos días de descanso ininterrumpidos por cada cinco trabajados, con un máximo ordinario de seis días consecutivos.

Este límite puede ampliarse excepcionalmente a siete por causas organizativas justificadas o a petición del trabajador. Para los croupiers, el texto contempla descansos de 20 minutos por periodo de trabajo, con condiciones y excepciones específicas.

Las vacaciones son de 30 días naturales retribuidos. La planificación anual debe consultarse en septiembre y las fechas han de comunicarse con al menos dos meses de antelación. El casino abre todos los días salvo el 24 de diciembre.

Plan de pensiones e igualdad

Otro de los cambios es la supresión, con efectos desde el 1 de julio de 2026, del artículo de convenios anteriores que regulaba el plan de pensiones. El nuevo texto reconoce, no obstante, los derechos ya adquiridos por los trabajadores.

El convenio también regula la jubilación forzosa conforme a la disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores, condicionada a los requisitos legales para acceder a la pensión completa y a medidas de política de empleo, como la contratación simultánea o la conversión de contratos temporales en indefinidos. Se contempla la posibilidad de pactar por escrito el aplazamiento de la extinción.

En materia de igualdad y no discriminación, se incluyen medidas de selección y contratación objetiva, lenguaje inclusivo, sensibilización y prevención de la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género. También se prevén protocolos frente al acoso y mecanismos de seguimiento.