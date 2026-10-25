Imagen de la vivienda de Marbella afectada por la subasta. Portal subastas BOE

Hacienda subasta una villa en Marbella valorada en más de un millón de euros: se puede pujar desde 106.000

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LO ESENCIAL Las claves La Agencia Tributaria subasta el 100% del pleno dominio de una villa unifamiliar en Marbella valorada en 1,06 millones de euros. El precio para la puja mínima se ha fijado en 106.166,40 euros, con un depósito obligatorio de 53.083,20 euros para participar. El inmueble tiene 244 metros cuadrados construidos en una parcela de 612 metros con jardín, piscina y garaje. La vivienda cuenta con un contrato de alquiler vigente hasta 2038 y una hipoteca pendiente con CaixaBank de 54.118 euros.

La Agencia Tributaria ha puesto a subasta una vivienda unifamiliar en Marbella cuyo valor de subasta supera el millón de euros.

El inmueble, ubicado en la calle Álora, en la urbanización Reserva de Marbella, tiene una valoración de 1.061.664 euros y una puja mínima de 106.166,40 euros.

La subasta electrónica permanecerá abierta hasta el 2 de noviembre a las 18.00 horas, según los datos publicados en el anuncio del Boletín Oficial del Estado. La operación afecta al 100% del pleno dominio de la vivienda.

La diferencia entre el valor de subasta y la puja mínima constituye el principal reclamo de la operación. No obstante, los 106.166 euros son el umbral mínimo para pujar indicado en el anuncio, no el precio final garantizado de adquisición.

La propiedad se encuentra sobre una parcela de 612 metros cuadrados. En ella se levanta una vivienda unifamiliar aislada, distribuida en una planta semisótano y una planta baja.

El semisótano dispone de 89,37 metros cuadrados destinados a garaje y almacén-trastero. La planta baja suma 154,82 metros cuadrados y alberga el recibidor, el salón-estar, el comedor, la cocina, el lavadero y tres dormitorios, uno de ellos con baño incorporado, además de otro cuarto de baño.

La vivienda cuenta también con un porche de 17,20 metros cuadrados. El resto de la parcela se destina a jardín y piscina, según la descripción recogida en el anuncio.

La tasación asciende a 1.115.782,13 euros, por encima del valor fijado para la subasta, que se sitúa en 1.061.664 euros.

Un contrato de alquiler inscrito y una hipoteca pendiente

El expediente incorpora una particularidad relevante para los posibles compradores. La información publicada señala que se ha aportado un contrato de arrendamiento inscrito en el Registro de la Propiedad a favor del administrador de la sociedad deudora y propietaria, quien utiliza la vivienda como residencia habitual.

De acuerdo con los detalles recogidos, el plazo de arrendamiento es de 20 años, con fecha de vencimiento de diciembre de 2038.

Además, la información adicional recoge una hipoteca a favor de CaixaBank cuyo saldo pendiente ascendía a 54.118,13 euros, según una comunicación de la entidad fechada el 14 de agosto de 2026. El anuncio advierte de que a esa cantidad podrían sumarse intereses y costas posteriores a cargo del adjudicatario.

La operación se enmarca asimismo en la ejecución simultánea de dos diligencias de embargo a favor de la Administración tributaria.

Quienes quieran participar deben tener en cuenta que el depósito exigido asciende a 53.083,20 euros. El anuncio establece tramos entre pujas de 5.000 euros.

La documentación también indica que no ha sido posible emitir la información registral electrónica a través del Colegio de Registradores y que no consta si se puede visitar el inmueble.