Toma de datos de la carlinga del trinquete del pecio de Cabopino. MARBELLA

Arqueólogos creen que los restos del barco hundido en Marbella son del ‘Garigliano’, que naufragó en 1887

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LO ESENCIAL Las claves Arqueólogos del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico hallan indicios de que el pecio hundido en Cabopino (Marbella) es el 'Garigliano', una bricbarca italiana naufragada en 1887. La embarcación realizaba una ruta comercial entre Marsella y Buenos Aires cuando embarrancó frente a la costa marbellí durante un temporal. Entre los restos arqueológicos se han documentado baldosas y tejas francesas, además de 26 barriles que podrían contener cemento romano. El Centro de Arqueología Subacuática ha registrado el yacimiento en 360 grados y prevé realizar nuevas inmersiones de estudio en 2027.

Bajo el agua de Cabopino, frente a la costa de Marbella, hay un barco que embarrancó con la proa hacia la playa y que acabó abierto por sus dos costados.

Las pistas que reúnen los arqueólogos apuntan a que sería el ‘Garigliano’, una bricbarca italiana que se hundió en 1887 durante un temporal.

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) ha cerrado una campaña de 15 días en este pecio con nuevos indicios en esa dirección.

Los trabajos los ha realizado su Centro de Arqueología Subacuática (CAS), unidad científica de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, con la participación de la Universidad de Granada.

La investigación sigue abierta. El CAS tiene previsto volver en 2027 con más inmersiones para seguir estudiando los restos.

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado la labor del equipo científico del centro por “aportar nuevos datos al conocimiento de nuestro pasado común, mediante la investigación de los vestigios históricos que se encuentran en los fondos marinos de las costas andaluzas”.

Entre Europa y América

Según la documentación histórica, el ‘Garigliano’ cubría una travesía desde Marsella con destino a Buenos Aires cuando se hundió frente a Marbella. Las fuentes documentales indican que este tipo de embarcaciones podía alcanzar unos 45 metros de eslora.

De momento, el equipo ha documentado 34 metros visibles de la estructura. El estudio de distintas partes de la arquitectura naval sigue confirmando que se trata de un buque mercante de transporte transoceánico del último tercio del siglo XIX, ligado a las redes comerciales que conectaban Europa y América.

La campaña también ha aclarado cómo quedó el barco tras el naufragio. Embarrancó con la proa orientada hacia la playa y con una fuerte escora a babor. Todo indica que sus dos bandas terminaron abriéndose y cayendo hacia el exterior, posiblemente por el peso del cargamento una vez que la embarcación perdió la estabilidad.

Dos sondeos en el fondo

Los arqueólogos han realizado dos sondeos. El primero, en la proa, en el entorno de la carlinga del trinquete, el elemento estructural en el que se apoyaba y encajaba el mástil. El segundo, en la zona central del barco, junto a uno de los mamparos o tabiques que se conservan.

Con ellos buscaban información sobre cómo se dividía el interior del buque y qué relación tenía esa compartimentación con los espacios destinados a guardar la carga.

A esto se suman dos limpiezas arqueológicas. Una se ha centrado en la banda de estribor, para documentar mejor los elementos constructivos conservados. La otra, en una zona del cargamento, ha permitido comprobar que el barco llevaba la mercancía colocada en distintos niveles de estiba.

Baldosas y tejas de Marsella

Entre la carga se han identificado hasta ahora 4 producciones distintas de baldosas. De ellas, 3 llevan marcas de fabricantes conocidos del sur de Francia: Pierre Lançon, Roux B. Martin y A. Remuzat, todos vinculados a importantes centros productores de la zona de Marsella y Aubagne durante el siglo XIX.

El equipo ha documentado también tejas de Pierre Sacoman, fabricadas en Saint-Henri, en Marsella. Este hallazgo ayuda a precisar de dónde procedía parte de los materiales que transportaba el barco.

Los 26 barriles

Especial interés despiertan los 26 barriles localizados en el pecio. La documentación histórica analizada hasta ahora señala que el ‘Garigliano’ llevaba cemento romano entre sus mercancías, así que una de las líneas de investigación será contrastar ese dato con los restos conservados.

Algunos barriles parecen guardar todavía parte de su contenido. Los investigadores han tomado muestras para determinar qué es.

También se han recogido muestras de la propia embarcación. Las de madera servirán para identificar las especies empleadas en su construcción y las del forro de cobre del casco contribuirán al estudio tecnológico del buque.

El pecio, en 360 grados

Toda la intervención ha quedado registrada con vídeo en 360 grados, que deja una documentación inmersiva del yacimiento. La campaña ha incluido además trabajos de fotogrametría para generar un modelo tridimensional preciso del pecio y de las zonas en las que se ha intervenido.