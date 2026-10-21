Ángeles Muñoz y Pelayo Cortina en el nuevo proyecto en Marbella. Ayuntamiento de Marbella

Ponen la primera piedra de Oakmond Marbella, un resort clínico de lujo donde estaba el mítico Incosol

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LO ESENCIAL Las claves Se ha colocado la primera piedra de Oakmond Marbella, un resort clínico de lujo que recuperará las instalaciones del histórico hotel Incosol. El proyecto supone una inversión total de 260 millones de euros, de los cuales 145 millones están financiados por Goldman Sachs Alternatives. El complejo abrirá en 2029 con hotel, viviendas, clínica médica, spa y área gastronómica en un espacio de 40.000 metros cuadrados construidos. El centro busca posicionar a Marbella como referente internacional en salud y longevidad, enfocado en diagnósticos avanzados y prevención de enfermedades.

El futuro Oakmond Marbella Wellness Clinic Resort, que permitirá recuperar las instalaciones del famoso hotel Incosol en Marbella, está más cerca de ser una realidad.

Este miércoles se ha puesto la primera piedra de un proyecto que supondrá una inversión de 260 millones de euros y que abrirá sus puertas en 2029.

Oakmond Marbella tendrá hotel, viviendas, una clínica médica, un spa y zona gastronómica en 40.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela total de 53.000 metros cuadrados.

Este complejo “situará a la ciudad como referente internacional en salud, bienestar y longevidad, consolidando nuestra apuesta por un modelo turístico de máxima calidad, vinculado a la innovación y a la excelencia”, ha asegurado la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.

Muñoz ha recordado que "Incosol fue mucho más que un hotel y ahora tenemos la oportunidad de recuperar su esencia y proyectarla hacia el futuro con un concepto único a escala mundial”.

En el acto también ha estado presente Pelayo Cortina, fundador de Ilanga Capital e impulsor del proyecto.

"Nuestra misión no era simplemente rehabilitar un edificio, sino recuperar su espíritu pionero y adaptarlo a las necesidades del siglo XXI. Estamos creando un nuevo modelo centrado en anticiparse a las enfermedades y preservar la salud durante más años, mediante diagnósticos avanzados y programas personalizados”, indicó Cortina.

El empresario ha resaltado que este proyecto es viable gracias al respaldo de Goldman Sachs Alternatives, que aporta una financiación de 145 millones de euros.