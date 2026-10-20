La marca hotelera St. Regis desembarcará en Marbella con un resort de lujo y 151 residencias frente al mar

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LO ESENCIAL Las claves St. Regis Hotels & Resorts debutará en la Costa del Sol con un resort de lujo y 151 residencias frente al mar en Marbella Este. El proyecto abarca 160.000 metros cuadrados y contará con un hotel de 169 habitaciones, cuya apertura está prevista para 2031. El complejo está promovido por Platinum Estates y Sierra Blanca Estates en alianza con Marriott International, con inicio de obras en 2026. El diseño arquitectónico correrá a cargo de Rockwell Group y AGAS, e incluirá 'wellness', club de playa, piscinas e instalaciones deportivas.

La marca hotelera de lujo St. Regis Hotels & Resorts llegará por primera vez a la Costa del Sol con un macrocomplejo de 160.000 metros cuadrados en Marbella que incluirá un hotel, residencias privadas y zonas de servicios frente al mar.

Se ubicará en Marbella Este, en Las Dunas, y su apertura está prevista para 2031. Este proyecto ha sido presentado por Platinum Estates, grupo internacional de inversión inmobiliaria con sede en Hong Kong, y Sierra Blanca Estates, promotora con sede en Marbella y más de cuatro décadas de experiencia en el sector residencial de lujo, que han alcanzado un acuerdo con Marriott International para traer esta marca hotelera a la provincia de Málaga.

El acuerdo abarca la totalidad del desarrollo, incluidos The St. Regis Marbella Resort y The Residences at The St. Regis Marbella Resort. Está previsto que las obras de infraestructura de la parcela comiencen este 2026.

Está previsto que el complejo cuente con un hotel de 169 habitaciones y 151 residencias de marca, de dos a cinco dormitorios y desde 150 metros cuadrados hasta 1.000 metros cuadrados en determinadas unidades singulares, según han detallado desde Sierra Blanca.

La arquitectura estará dirigida por el estudio internacional Rockwell Group, que también será responsable del diseño interior, mientras que el estudio de arquitectura español AGAS actuará como arquitecto local. Juntos, ambos estudios han buscado lograr un equilibrio entre las zonas edificadas, los espacios abiertos y el paisaje mediterráneo.

Presentación del proyecto. Pedro Jaén.

Este enclave "excepcional" ofrece más de 350 metros de frente marítimo, protegido por un sistema dunar natural que preserva su privacidad y proporciona a huéspedes y propietarios "acceso directo a uno de los tramos de playa mejor conservados de Marbella", han apuntado.

Los planes del complejo incluyen varios restaurantes, un wellness, instalaciones deportivas, piscinas y un beach club, todo ello accesible tanto para los huéspedes del hotel como para los propietarios de las residencias, que podrán disfrutar todo el año de las instalaciones del resort.

"Las Dunas ha formado parte de nuestra visión para Marbella desde el primer día. Hemos trabajado durante años para reunir las condiciones necesarias —terreno, licencias y un socio local— para desarrollar un proyecto de esta envergadura en primera línea de playa, un activo prácticamente imposible de replicar en Marbella. El acuerdo con Marriott International es la pieza que faltaba y que nos permite pasar a la fase de ejecución", ha afirmado Harry Mohinani, fundador de Platinum Estates.

Por su parte, Carlos Rodríguez, CEO de Sierra Blanca Estates, ha subrayado que en un litoral donde el suelo en primera línea de playa "se agotó hace décadas, reunir una parcela de esta escala y calidad es una oportunidad que no volverá a repetirse". "El proyecto supone un salto cualitativo en la oferta de la ciudad: sitúa a Marbella a la altura de las grandes capitales del lujo del mundo, responde a las expectativas de una clientela internacional cada vez más exigente", ha afirmado.

Jerome Briet, Chief Development Officer, EMEA, de Marriott International, ha indicado que "Marbella sigue destacando como uno de los destinos de lujo más deseados de Europa, con un atractivo duradero entre los viajeros internacionales y los compradores de vivienda".