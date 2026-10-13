Marbella sigue haciendo caja con su suelo municipal: vende siete parcelas por 4,6 millones

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Marbella ha ingresado 4,6 millones de euros tras adjudicar mediante subasta pública siete parcelas municipales en las zonas de Artola Alta y La Montúa. La empresa SBS Highland Sierra Blanca SL adquirió por 2,8 millones de euros un terreno en Artola Alta con capacidad para albergar más de 40 viviendas adosadas. Marbella Not Boring Company SL se adjudicó por 1,8 millones de euros seis parcelas en La Montúa, asumiendo las obligaciones y costes urbanísticos pendientes. Ambas ventas se justificaron por tratarse de suelos innecesarios para el municipio o difíciles de comercializar de forma independiente.

El Ayuntamiento de Marbella sigue haciendo caja con la venta de su patrimonio municipal de suelo.

A las operaciones ya formalizadas en años previos, el Consistorio suma ahora ingresos por valor de unos 4,6 millones de euros (sin IVA) por la enajenación al mejor postor de un total de siete solares.

Este es el resultado exitoso de las dos subastas públicas activadas meses atrás, con el objetivo de desprenderse de parcelas en Artola Alta y La Montúa. Espacios que, a ojos de los responsables municipales, son innecesarios para el municipio.

La primera operación corresponde a una parcela de Artola Alta, en la urbanización Las Chapas, adjudicada por 2.805.000 euros a SBS Highland Sierra Blanca SL.

El terreno tiene capacidad estimada para más de 40 viviendas adosadas, aunque su desarrollo estará condicionado por diversas servidumbres y limitaciones urbanísticas.

La segunda operación afecta a seis parcelas de la urbanización La Montúa, adjudicadas por 1.802.500 euros a Marbella Not Boring Company SL.

En este caso, los terrenos se transmiten con las obligaciones urbanísticas pendientes que puedan corresponderles, incluidos los costes de urbanización que deba asumir el nuevo propietario.

Más de 40 viviendas junto a la A-7

La parcela de Artola Alta cuenta con una superficie bruta de 11.086,46 metros cuadrados, aunque la superficie neta municipal es de 10.440,25 metros cuadrados, al existir dentro de la finca un enclave privado de 646,21 metros cuadrados.

El planeamiento contempla el uso residencial para viviendas adosadas. La valoración municipal calcula una edificabilidad máxima de 4.107,28 metros cuadrados, con capacidad estimada para más de 40 viviendas.

SBS Highland Sierra Blanca SL fue la única empresa que presentó una oferta en la subasta pública. Su propuesta superó en apenas 672,44 euros el precio mínimo fijado por el Ayuntamiento, de 2.804.327,56 euros, lo que representa un incremento de aproximadamente el 0,024%.

Localización de la parcela vendida por el Ayuntamiento de Marbella en Artola Alta. EEM

El desarrollo, sin embargo, no está exento de condicionantes. Una conducción de abastecimiento de agua de Río Verde, gestionada por Acosol, atraviesa el terreno y cuenta con una zona de servidumbre que limita la ordenación posible. También existen afecciones relacionadas con la proximidad a la A-7, la normativa de costas e hidráulica, el arroyo San Francisco de las Cabrillas y una zona inundable en parte del sector occidental.

A estas limitaciones se suma la protección arqueológica del yacimiento Coto Correa, catalogado como de tipología 3. El informe municipal también señala que la cercanía a la autovía y la ausencia de vistas penalizan la comercialización residencial de la parcela.

Seis parcelas en La Montúa por 1,8 millones

La segunda adjudicación afecta a seis terrenos municipales situados en la urbanización La Montúa. El decreto municipal, fechado el 6 de octubre, aprobó su venta a la única empresa en liza, Marbella Not Boring Company SL, por 1.802.500 euros, sin incluir impuestos.

Las parcelas suman una superficie de 6.321 metros cuadrados y se encuentran en el polígono de actuación PA-ZN-1, clasificado como suelo urbano no consolidado en ejecución.

El ámbito cuenta con ordenación pormenorizada aprobada y su gestión corresponde a una junta de compensación.

Localización de los terrenos de La Montúa. EEM

La operación presenta una particularidad urbanística decisiva: la calificación vigente es residencial unifamiliar exenta, con una parcela mínima de 2.000 metros cuadrados.

Según el expediente, la división de los terrenos se realizó en su día conforme a una calificación urbanística de una revisión del PGOU que no llegó a aprobarse, por lo que las parcelas no alcanzan individualmente la superficie mínima exigida y deben adquirirse en grupos que cumplan ese requisito.

El Ayuntamiento justificó su venta conjunta por las características físicas de los terrenos y por la necesidad de formar unidades que alcancen la superficie mínima. El Consistorio sostiene que su enajenación por separado podía dificultar su comercialización e incluso dejar las subastas desiertas.

El expediente también señala que está pendiente el deber de cesión a la Administración del 10% del aprovechamiento medio. La adjudicataria quedará subrogada en los derechos y deberes urbanísticos asociados a la propiedad desde la formalización de la escritura pública.