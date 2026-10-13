El antiguo Incosol de Marbella encara su transformación en un resort de lujo de 260 millones: ya hay fecha para las obras

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El antiguo hotel Incosol de Marbella se transformará en Oakmond, un resort de lujo enfocado en medicina preventiva, salud y longevidad. Ilanga Capital dará inicio a las obras el 21 de octubre tras asegurar 145 millones de euros de financiación de Goldman Sachs Alternatives, completando la inversión total de 260 millones. El complejo contará con 140 habitaciones de lujo, 28 residencias privadas, áreas deportivas y gastronómicas, además de servicios médicos y de diagnóstico personalizado. La construcción tendrá una duración estimada de 36 meses y se prevé que el nuevo resort abra sus puertas en el tercer trimestre de 2029.

El histórico hotel Incosol de Marbella se prepara para una nueva etapa.

El recinto que durante décadas estuvo vinculado al turismo de salud dará paso a Oakmond, un resort de lujo especializado en bienestar, medicina preventiva y longevidad que movilizará una inversión prevista de unos 260 millones de euros.

El proyecto dará un nuevo paso el próximo miércoles 21 de octubre, cuando Ilanga Capital, la firma presidida por Pelayo Cortina Koplowitz, ha convocado el acto de inicio de la construcción en los terrenos del antiguo establecimiento marbellí.

La convocatoria llega después de que el proyecto asegurase 145 millones de euros de financiación senior de Real Estate at Goldman Sachs Alternatives. Ilanga Capital aportará el resto de la inversión prevista mediante fondos propios, según la información difundida sobre la operación.

Otra imagen del complejo de Oakmond. Oakmond

Con más de 53.000 metros cuadrados de parcela, Oakmond aspira a ocupar un espacio singular dentro de la oferta turística de Marbella: el de los grandes complejos de hospitalidad de lujo que incorporan servicios médicos y programas personalizados de salud y bienestar.

140 habitaciones y 28 residencias privadas

El futuro resort contará con 140 habitaciones de lujo y 28 residencias privadas. La propuesta incluirá también espacios gastronómicos, instalaciones deportivas, zonas de bienestar y áreas destinadas a la atención médica.

La diferencia respecto a un hotel convencional estará en el peso que el proyecto quiere conceder a la salud. La intención es integrar la estancia hotelera con programas de prevención, diagnóstico y seguimiento personalizado, apoyados en tecnología médica y en la interpretación de datos clínicos.

Entre los servicios anunciados figuran evaluaciones médicas integrales, tratamientos personalizados y monitorización de la evolución de los usuarios. El objetivo comercial es atraer a clientes que no busquen únicamente alojamiento y descanso, sino también experiencias relacionadas con el cuidado de la salud y la longevidad.

Este enfoque sitúa a Oakmond en un segmento creciente del turismo internacional de alta gama, en el que la atención al bienestar físico y emocional se combina con la hospitalidad y los servicios exclusivos.

La dimensión económica del proyecto refleja la apuesta de sus promotores. El presupuesto ronda los 260 millones de euros, de los que 145 millones corresponden a la financiación anunciada por Goldman Sachs Alternatives. El resto será aportado por Ilanga Capital.

El calendario anunciado sitúa la apertura de Oakmond en el tercer trimestre de 2029, una vez completado el periodo de construcción previsto, de aproximadamente 36 meses.