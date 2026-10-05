Marbella mueve ficha para transformar 35 hectáreas en Arroyo Segundo: hasta 1.582 viviendas y 590 millones

Localización de los suelos donde se proyecta un nuevo desarrollo residencial en Marbella. EEM

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LO ESENCIAL Las claves Marbella impulsa la transformación de 35 hectáreas de suelo rústico en Arroyo Segundo, al norte de La Ermita y junto a la AP-7. El desarrollo prevé entre 1.338 y 1.582 viviendas, con al menos un 25% de la edificabilidad reservado a actividades no residenciales. Los promotores estiman ingresos de entre 381,9 y 590,9 millones de euros, frente a gastos de 252,4 a 371,8 millones. El proyecto incluye 25,46 millones para urbanización y nuevas conexiones con La Cañada, Bello Horizonte y el polígono de La Ermita.

El motor inmobiliario de Marbella no se detiene. Y ya prepara una de las grandes bolsas de transformación urbanística de su zona oriental.

La propuesta para desarrollar el entorno del Arroyo Segundo plantea convertir en ciudad 354.391 metros cuadrados de suelo, algo más de 35 hectáreas que permanecen actualmente clasificadas como suelo rústico común, mediante una operación cuyo estudio económico maneja hasta 590,9 millones de euros de ingresos en el escenario de máxima edificabilidad.

La cifra da una idea de la dimensión de la actuación, si bien son las previsiones económicas incluidas por los promotores en la documentación presentada para tramitar la delimitación del ámbito. El propio informe municipal advierte de que las estimaciones son todavía preliminares y que quedan por concretar y validar diferentes costes e infraestructuras.

El espacio se localiza en un punto estratégico de la zona oriental de Marbella. El documento lo sitúa al norte del polígono industrial La Ermita, en la bolsa de suelo que queda entre el dominio de la AP-7 y el núcleo urbano consolidado.

Al oeste se encuentra el conjunto residencial Lomas del Olivar y al sur el polígono de La Ermita, mientras que hacia el este aparecen los antiguos sectores PA-RR-1 y PA-RR-2.

El objetivo es completar la trama urbana de esta parte de Marbella, una zona considerada como estratégica para el crecimiento oriental del municipio. El entorno incorpora además elementos como el Centro Logístico de Marbella, el futuro recinto ferial y el Parque de Arroyo Segundo.

Hasta 1.582 viviendas

La propuesta plantea una horquilla de entre 55 y 65 viviendas por hectárea, lo que se traduce en una capacidad residencial de entre 1.338 y 1.582 viviendas.

La operación no se plantea sólo como un nuevo espacio residencial. El planeamiento establece que la reserva para usos no residenciales no deberá ser inferior al 25% de la edificabilidad propuesta, con la finalidad de configurar un barrio con actividad y reducir los desplazamientos cotidianos.

Esa pata económica tiene un peso muy relevante en las cuentas de la actuación. En el escenario mínimo, la documentación calcula unos ingresos de 212,95 millones de euros por la venta de viviendas y otros 168,96 millones por los espacios destinados a actividades económicas. En el escenario máximo, las cantidades ascienden a 329,06 y 261,07 millones, respectivamente.

Sumadas ambas partidas, los ingresos estimados por los promotores alcanzan 381,9 millones en el escenario de menor edificabilidad y 590,9 millones en el de mayor edificabilidad. Los gastos calculados son, respectivamente, 252,4 y 371,8 millones, de acuerdo con la memoria económica incorporada al expediente.

La diferencia arroja balances económicos positivos de 129,5 millones en el escenario mínimo y 218,3 millones en el máximo.

Más de 25 millones para urbanizar

Una parte sustancial de la operación está en hacer ciudad sobre ese suelo. La propuesta estima en 25,46 millones de euros el coste de las obras de urbanización interior y las conexiones con las infraestructuras existentes.

A esa cantidad se añaden las actuaciones necesarias sobre el viario que atravesará el Arroyo Segundo. Solo estos tramos se valoran en unos 2,88 millones, debido a la complejidad técnica de las obras.

La transformación también lleva aparejada una importante mejora de las conexiones con el entorno. El proyecto contempla adaptar el paso bajo la AP-7 para conectar con La Cañada, establecer enlaces hacia Bello Horizonte y generar conexiones con el polígono de La Ermita a través de las calles Torno, Hierro, Platino y Diamante.

Además, se prevén conexiones hacia José Iturbi, Antonio Lizarza y Fray Agustín de San Pablo. El planteamiento busca así generar nuevos itinerarios norte-sur y este-oeste y reducir la dependencia de la AP-7 en los desplazamientos de esta zona.

Ingresos municipales

La dimensión económica de la operación también se traslada a las arcas públicas. La documentación estima entre 51,8 y 74,94 millones de ingresos municipales de pago único, dependiendo de la edificabilidad finalmente alcanzada.

A ello suma unos 4,53 millones de euros anuales de ingresos recurrentes, fundamentalmente procedentes del IBI, el impuesto de circulación y la tasa de recogida de basuras. Frente a ellos, la estimación incorporada al expediente calcula unos gastos anuales de mantenimiento de 789.132 euros para viarios, zonas verdes, alumbrado y otros servicios.

La propuesta ha sido promovida por Promotora Ramos Marín SA y Promotora y Urbanizadora Marbellí SL y fue diligenciada tras su aprobación por la Junta de Gobierno Local del 26 de mayo de 2026.

El paso actual no supone la autorización para construir las viviendas. La documentación corresponde a una Actuación de Transformación Urbanística de Nueva Urbanización (ATU-NU) y remite la ordenación detallada al correspondiente Plan Parcial de Ordenación.