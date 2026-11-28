Un nuevo gimnasio aterriza en el centro comercial Los Patios de Málaga: ocupará el local que dejó libre C&A

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La cadena VivaGym prepara la apertura de un nuevo centro deportivo en el centro comercial Los Patios de Málaga. El gimnasio ocupará el local que dejó vacante la tienda de moda C&A tras casi cuatro décadas de actividad. El establecimiento contará con zonas de cardio, musculación, peso libre, cycling y clases dirigidas sin compromiso de permanencia. Aunque aún no hay fecha definitiva de inauguración, operará de 6:00 a 23:00 de lunes a viernes y de 8:00 a 21:00 fines de semana y festivos.

La oferta de gimnasios continúa creciendo en Málaga. La cadena VivaGym prepara la apertura de un nuevo establecimiento en la capital, concretamente en el centro comercial Los Patios, en el distrito de Carretera de Cádiz.

El nuevo centro deportivo ocupará el amplio local que antes albergaba la tienda de moda C&A, que cerró sus puertas después de casi cuatro décadas de actividad en este espacio comercial.

La llegada de VivaGym ya aparece anunciada en la página web de la propia compañía, que incluye el establecimiento de Los Patios entre sus próximas aperturas en Málaga.

Entre los servicios que anuncia la cadena figuran zonas de cardio, máquinas de musculación, peso libre, entrenamiento funcional, cycling y HIT Box, además de clases dirigidas, duchas y taquillas.

La compañía también promociona sus instalaciones como un espacio sin permanencia, una de las características de su modelo de negocio.

Por el momento, VivaGym no ha comunicado una fecha concreta para la inauguración. Lo que sí ha adelantado es el horario previsto de funcionamiento: de lunes a viernes, de 6.00 a 23.00 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 8.00 a 21.00 horas.

La apertura supondrá la llegada de una nueva actividad a uno de los espacios comerciales que habían quedado vacíos en Los Patios. La tienda de C&A había sido la primera que la multinacional holandesa abrió en la provincia de Málaga, en 1986.

Su clausura se enmarcó en el proceso de reestructuración de la compañía en España, que afectó a varios establecimientos de su red comercial.

La nueva apertura llega, además, en un momento de expansión para VivaGym. La compañía, fundada en 2011 y con sede en Málaga, anunció en abril de 2026 la adquisición de Synergym, otra cadena nacida en la capital malagueña en 2013.

En Málaga, VivaGym ya dispone de establecimientos en Armengual de la Mota y la avenida Juan XXIII, además de centros en Fuengirola, Estepona y Vélez-Málaga.