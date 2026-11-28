Una mujer resulta afectada por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Málaga

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LO ESENCIAL Las claves Una mujer ha sido atendida por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda en la plaza de la Solidaridad en Málaga. El fuego se ha originado en un dormitorio del inmueble y ha sido sofocado por los efectivos de Bomberos. Los servicios de emergencia ventilaron la vivienda y las zonas afectadas tras extinguir el fuego para garantizar la seguridad. Por el momento se desconocen las causas que han provocado el origen de las llamas.

Un incendio declarado este sábado en una vivienda de la plaza de la Solidaridad, en Málaga capital, ha obligado a movilizar a los servicios de emergencia. Una mujer ha tenido que ser atendida por los sanitarios de una ambulancia por inhalación de humo.

Según fuentes consultadas, el fuego ha afectado a una de las habitaciones del inmueble, concretamente a un dormitorio. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos, que han conseguido sofocar las llamas.

Una vez extinguido el incendio, los bomberos han procedido a ventilar las viviendas afectadas por el humo para garantizar la seguridad de los residentes.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se ha originado el fuego.