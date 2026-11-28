Imagen de las tumbas desenterradas en las obras del Metro de Málaga en la calle Hilera de Málaga. Junta de Andalucía

Así nos hablan 1.800 años después los huesos de la necrópolis romana de Málaga desenterrada por el Metro

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LO ESENCIAL Las claves Las obras de la prolongación del Metro de Málaga han hallado en la calle Hilera la mayor necrópolis romana de la ciudad, con cerca de 1.000 tumbas y más de 960 restos humanos de los siglos II a IV d. C. Los análisis antropológicos de los restos revelan marcas de esfuerzo físico intenso ligado al trabajo duro, episodios de malnutrición infantil y una esperanza de vida adulta situada mayoritariamente entre los 36 y 50 años. Las sepulturas se disponían a lo largo de una vía romana desconocida hasta la fecha, presentando hasta quince tipos diferentes de enterramiento, incluyendo tumbas con mesas para banquetes de memoria y bebés en ánforas. Entre los hallazgos singulares destacan las tejas con las que se cubrían las tumbas, las cuales conservan impresas huellas de manos y pies de niños, así como pisadas de perros y gatos.

Bajo el asfalto de la calle Hilera permanecía enterrado un retrato de la Málaga romana. No el de las élites que acudían al Teatro Romano, sino el de quienes desarrollaban los trabajos más duros de la ciudad.

La excavación que se viene desarrollando desde hace ahora casi tres años en el primero de los tres tramos de la prolongación del Metro de Málaga hacia el futuro Hospital Virgen de la Esperanza ha sacado a la luz la mayor necrópolis romana descubierta hasta ahora en la capital: cerca de 1.000 tumbas repartidas a lo largo de más de 460 metros, con los restos de más de 960 personas enterradas entre los siglos II y IV después de Cristo.

Más allá de la magnitud del yacimiento, los huesos están empezando a contar otra historia.

Los primeros análisis antropológicos realizados permiten reconstruir algunos aspectos de cómo vivían, qué problemas de salud padecían y qué tipo de esfuerzos físicos soportaban los habitantes de la antigua Malaca.

Una ventana a la vida cotidiana de una población que, hasta ahora, apenas podía conocerse a través de los vestigios materiales de su entorno.

Vista de los trabajos arqueológicos en la calle Hilera de Málaga. Junta de Andalucía

Trabajo duro

Los estudios iniciales, centrados en un grupo de hombres de entre 19 y 45 años, con estaturas de entre 1,65 y 1,81 metros, muestran esqueletos con señales de un esfuerzo físico intenso y repetitivo.

Las marcas son compatibles con actividades que exigían cargar peso y realizar esfuerzos continuados, como las que podían desarrollar artesanos o trabajadores vinculados al puerto romano.

Sus dientes guardan otra parte de la historia. Aunque la mayoría presentaba una buena dentición y las caries eran poco frecuentes, los investigadores han detectado problemas de encías y marcas en algunas piezas dentales compatibles con episodios de enfermedad o carencias alimentarias durante la infancia.

Las primeras estimaciones apuntan a que casi uno de cada cinco individuos murió siendo un bebé o un niño pequeño, una muestra de la elevada mortalidad infantil de la época.

Entre los adultos, la mayoría de los fallecimientos se produjo entre los 36 y los 50 años, aunque también se han identificado personas de edad avanzada con señales de artrosis y pérdida de dientes.

El espacio funerario se reutilizaba. En muchas tumbas, los restos del primer ocupante se apartaban hacia los pies de la fosa para hacer sitio a otro cuerpo. Una práctica que podría apuntar a enterramientos sucesivos de personas de un mismo entorno familiar, aunque esa relación no está confirmada.

Un camino olvidado

La excavación ha permitido también redibujar el mapa de la ciudad antigua. Las sepulturas se alineaban a ambos lados de un camino romano desconocido hasta ahora, a lo largo de más de 460 metros de la calle Hilera.

La disposición responde a una práctica habitual en época romana: situar los espacios funerarios fuera del núcleo urbano, junto a las vías de entrada y salida de las ciudades.

Los arqueólogos han identificado quince tipos distintos de enterramiento. Entre ellos figuran fosas simples, cajas de ladrillo cubiertas con tejas, tumbas con cubiertas dispuestas a dos aguas y estructuras de piedra.

Algunas sepulturas conservan incluso una especie de mesa de mortero (mensae) sobre la tumba, donde los familiares podían reunirse para celebrar banquetes y realizar ofrendas en memoria de sus seres queridos.

Los bebés eran enterrados a menudo dentro de ánforas, otra de las prácticas documentadas durante los trabajos.

La variedad de soluciones funerarias permite observar cómo este espacio se utilizó durante varios siglos y cómo fueron evolucionando las costumbres para despedir a los difuntos.

Niños, perros y gatos

Entre los hallazgos más curiosos figuran las huellas conservadas en algunas de las tejas utilizadas para cubrir las tumbas. Los arqueólogos han localizado impresiones de manos y pies de niños, además de pisadas de gatos y perros.

Son marcas que permiten asomarse a una dimensión mucho más cotidiana de la Málaga romana. Sugieren que, en algún momento de la elaboración o el secado de estos materiales, niños y animales estuvieron en contacto con las piezas de barro.

No se sabe exactamente cuándo ni en qué circunstancias quedaron impresas, pero esas pequeñas huellas han sobrevivido durante casi dos mil años y hoy vuelven a ver la luz bajo las obras del futuro Metro.