Málaga acelera la tramitación del macrocentro de datos de 1.257 millones previsto en el PTA

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Málaga incorpora a su Unidad Aceleradora el proyecto de un macrocentro de datos de Saltburn Holding en el PTA, para agilizar su tramitación administrativa. La iniciativa supone una inversión de 1.257 millones de euros y prevé generar cerca de 1.000 empleos directos entre la fase de construcción y la de explotación. El centro ocupará más de 71.000 metros cuadrados y estará enfocado en el procesamiento de datos, la interconexión y la inteligencia artificial. Para su desarrollo final, la promotora deberá obtener en un máximo de cinco años el permiso de conexión a la red eléctrica para dar cobertura a su consumo de 150 megavatios.

Málaga ya ha puesto la maquinaria urbanística en marcha para uno de los mayores proyectos tecnológicos previstos en la ciudad.

Tras recibir el sello de interés estratégico por parte de la Junta de Andalucía, el macrocentro de datos impulsado por Saltburn Holding en la extensión del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), con una inversión prevista de 1.257 millones de euros, se incorpora ahora a la Unidad Aceleradora de Proyectos municipal para impulsar y coordinar su tramitación.

La decisión está recogida en un oficio firmado el pasado 10 de noviembre por el gerente de Urbanismo, José María Morente, en respuesta a la solicitud presentada por la promotora el 13 de octubre.

El documento ordena incorporar el proyecto al listado de actuaciones cuyo desarrollo cuenta con el seguimiento específico de esta unidad municipal, con el objetivo de favorecer la coordinación y agilizar los procedimientos administrativos.

El ámbito cuenta con una superficie de 71.415,79 metros cuadrados de suelo y una edificabilidad de 47.629,40 metros cuadrados. Su actividad estará centrada en la prestación de servicios de almacenamiento, procesamiento e interconexión de datos, así como en inteligencia artificial.

La dimensión económica de la iniciativa es uno de sus principales argumentos. La inversión prevista asciende exactamente a 1.257.183.288 euros.

Según la documentación autonómica recogida por Urbanismo, el desarrollo lleva aparejada la generación de 710 empleos directos durante la fase de construcción y otros 254 puestos de trabajo directos durante la explotación.

En total, 964 empleos directos vinculados a las distintas etapas del proyecto.

Un proyecto estratégico

La iniciativa ya había obtenido un reconocimiento relevante el pasado mes de mayo, cuando la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Junta de Andalucía la declaró inversión empresarial de interés estratégico para la comunidad.

La resolución, publicada en el BOJA el 2 de junio, se adoptó al amparo del Decreto-ley 4/2019, que establece mecanismos para agilizar y simplificar la tramitación de proyectos de especial relevancia económica.

De hecho, el proyecto ya había pasado por la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Administración autonómica. La novedad del oficio municipal ahora conocido es que también contará con un seguimiento específico dentro de la estructura de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga.

El documento ordena trasladar las actuaciones a los departamentos municipales de Planeamiento y Gestión Urbanística, Arquitectura e Infraestructuras, Gestión Económica y Recursos Humanos, y Licencias y Protección Urbanística.

También implica a distintas áreas municipales, entre ellas Movilidad, Seguridad Ciudadana y Sostenibilidad Medioambiental, así como a los servicios de Bomberos, Parques y Jardines, Limpieza y EMASA.

La coordinación de todos estos departamentos busca facilitar la tramitación de los distintos expedientes que requiere una infraestructura de estas dimensiones.

Aunque el del centro de datos es el proyecto de mayor dimensión económica, no es el único que ha pasado por la unidad aceleradora municipal.

Entre los proyectos que han pasado por esta unidad figuran operaciones residenciales como Buenavista, Soliva Oeste y Lagar de Oliveros, vinculadas al desarrollo de miles de viviendas, muchas de ellas protegidas o a precio asequible.

La cartera también ha incluido otros centros de datos, como el proyectado por Box2Bit en la calle Canadá, en el entorno de Churriana.

A esa relación se suman actuaciones de otra naturaleza: la ampliación de Plaza Mayor y McArthurGlen Designer Outlet, el parque comercial Salyt, el tercer hospital de Málaga, el futuro centro de investigación en microelectrónica del IMEC, la ampliación de La Rosaleda con vistas al Mundial de 2030 y la ampliación de las instalaciones de la EMT.

Distintos trámites

La declaración de interés estratégico autonómico y la incorporación a la unidad municipal no significan que el centro de datos tenga ya todas las autorizaciones necesarias para construirse.

La propia resolución de la Junta establece una serie de condicionantes que deberán resolverse durante el desarrollo de la iniciativa.

Entre ellos figura la necesidad de obtener los correspondientes pronunciamientos ambientales favorables para el planeamiento, el proyecto de urbanización, la infraestructura eléctrica de evacuación y los sistemas de alimentación de emergencia y las instalaciones auxiliares.

También se exige acreditar la titularidad de los terrenos y garantizar la ejecución de las conexiones exteriores con las infraestructuras de servicios y comunicaciones.

Hay, además, una cuestión especialmente relevante para una instalación de este tipo: el suministro eléctrico.

El informe de la Consejería de Industria condicionó su valoración favorable a que la promotora obtenga en un plazo máximo de cinco años el permiso de acceso y conexión a la red eléctrica.

El centro está diseñado con tecnología Tier III/Tier III+, una potencia informática de 100 megavatios y un consumo eléctrico previsto de 150 megavatios. La previsión de suministro contempla su conexión a través del nudo de la subestación eléctrica de Cártama (Málaga), según la información facilitada anteriormente por la Junta.

La declaración autonómica de interés estratégico tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.