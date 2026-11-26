Cuenta atrás para la inauguración del alumbrado navideño en Málaga: todo lo que no puedes perderte

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LO ESENCIAL Las claves El periodista Matías Prats pulsa el botón del encendido navideño de Málaga este viernes 27 de noviembre a las 18.30 en la calle Larios. El espectáculo 'Natividad de luz' en Larios ofrecerá tres pases diarios con decoración renovada, la animación del DJ El Pulpo y un concierto de El Kanka. La torre mocha de la Catedral estrenará el sábado 28 el videomapping 'El cielo desciende', proyectado sobre una superficie de 750 metros cuadrados. El alumbrado repartirá 2,8 millones de puntos de luz led, 203 arcos luminosos y miles de guirnaldas por el Centro Histórico y los distritos.

Málaga lo tiene todo preparado para encender la Navidad. Este viernes 27 de noviembre, a partir de las 18.30, calle Larios acoge el acto de inauguración del alumbrado navideño, que este año reparte 2,8 millones de puntos de luz led por el Centro Histórico.

El encendido vuelve a caer en el último viernes de noviembre y, con él, en pleno Black Friday. Todo apunta a que las calles del Centro estarán abarrotadas desde primera hora de la tarde.

El encargado de pulsar el botón será el periodista Matías Prats Luque. Nació en Madrid en 1950 y presenta ‘Noticias Fin de Semana’ en Antena 3 junto a Mónica Carrillo. El Ayuntamiento destacó en un comunicado su larga vinculación con la ciudad.

En 2016 recibió el Premio de Periodismo Ciudad de Málaga en la categoría de Trayectoria Profesional, a propuesta de la Asociación de la Prensa de Málaga. El pasado octubre, con motivo del centenario de la radio en Málaga que organizó la Academia Malagueña de Ciencias, recibió además una distinción dedicada a sus padres, Emilia Luque Montejano y Matías Prats Cañete.

Los dos eran periodistas y se conocieron siendo compañeros de emisora en Málaga. Su padre también dejó su huella en las fiestas de la ciudad: fue pregonero de la Feria en 1994 y al año siguiente hizo de rey Melchor en la Cabalgata de Reyes.

Prats coge el relevo de otros rostros conocidos. Antonio Banderas encendió las luces en 2019; la periodista María Casado, en 2021; Vanesa Martín, en 2022; Luz Casal, en 2023, y Diana Navarro, en 2024. El año pasado el protagonismo fue para el elenco de ‘Imagine’, el espectáculo de la factoría Sohrlin.

Cómo será el acto

La tarde empezará con la animación del DJ El Pulpo. Cuando se accione el pulsador arrancará el primer pase del espectáculo de luz y sonido de Larios, ‘Natividad de luz’.

Después llegará la música en directo. El Kanka dará un concierto a la altura de la estatua del Marqués de Larios, organizado un año más por COPE Málaga. La concejala delegada de Fiestas, Teresa Porras, explicó en la presentación que el cantante “amenizará esa noche junto con el encendido”.

Será la primera vez que el artista malagueño participe en el encendido. Hasta ahora su papel más destacado en las fiestas de la ciudad había sido el de pregonero de la Feria de Málaga.

Larios ‘tunea’ su diseño

La calle repite ‘Natividad de luz’, el diseño que se estrenó el año pasado. Tiene 16 estrellas con medallones inspirados en las vidrieras tradicionales, con escenas de la Natividad, apoyadas sobre 32 columnas laterales y completadas con 32 estelas o ráfagas.

Las novedades están en las columnas, que este año llevan boas vegetales colocadas de forma salomónica, 384 lazos rojos y 512 bolas. Porras contó que se han decorado “con esta boa verde y con las típicas bolas de Navidad y los lacitos” y añadió que “por lo menos para mi gusto ha quedado bastante bien”.

Las boas tienen un brillo de hojas en lámina dicroica para que la calle se vea decorada también de día. Por la noche, unas microlámparas led de color cálido las sumarán al espectáculo de luces.

Pases y banda sonora

A partir del viernes, el espectáculo de Larios tendrá tres pases diarios, a las 18.30, a las 20.30 y a las 22.00, hasta el 4 de enero. No habrá pases el 24 ni el 31 de diciembre, y tampoco el 5 de enero, el día de la Cabalgata. Esos tres días la calle estará iluminada, sin música.

La banda sonora de este año mezcla clásicos internacionales con voces españolas. Sonarán ‘Jingle Bell Rock’ y ‘Los peces en el río’, de David Bisbal; ‘Sleigh Ride’, de Mariah Carey; ‘Blanca Navidad’ y ‘La luz que nace en ti’, de La Oreja de Van Gogh; ‘Feliz Navidad’, de José Feliciano, y la ‘Sinfonía de los juguetes’, de Edmund Angerer.

En la lista no está ‘Palillos y panderos’, de Niña Pastori, que fue un éxito el año pasado.

Estrenan videomapping

La gran novedad podrá verse desde el sábado 28 en la torre mocha de la Catedral. ‘El cielo desciende’ sustituye a ‘El pescador de sueños’, el videomapping del año pasado, y se proyectará sobre la fachada del lateral sur, en calle Molina Lario. Ocupará 750 metros cuadrados.

Es un cuento navideño protagonizado por una niña y por la fauna y la flora de Málaga. Salen el mar, con delfines, tortugas y boquerones, y los montes y espacios naturales de la ciudad, con el camaleón malagueño, zorros, cabras montesas, ficus centenarios y la flor de luna del Jardín Botánico de La Concepción. La historia termina con la escena del nacimiento.

La proyección dura entre ocho y diez minutos y tiene tres partes. Abre con una introducción de unos dos minutos, sigue con el cuento, de unos cinco, y cierra con una escena en 3D de unos dos minutos y medio con efectos arquitectónicos, fuegos artificiales y la música del órgano de la Catedral.

El montaje tiene 80.000 lúmenes y 30.000 vatios de sonido en sistema 5.1 Dolby Surround. Lo ha hecho la empresa Firefly Events con la colaboración del Obispado.

Habrá pases a las 19.00, a las 20.30 y a las 22.00 todos los días hasta el 4 de enero, menos el 24 y el 31 de diciembre. Los de las 20.30 y las 22.00 son a la misma hora que los de Larios.

203 arcos y 20.490 guirnaldas

Además de Larios, 19 puntos de la ciudad estrenan arcos y otros elementos luminosos. Son las calles Granada, Echegaray, Carretería, Puerta del Mar, Córdoba, Molina Lario, Salinas, Especerías, Santa Lucía, Calderería y Tomás Heredia; la plaza de la Constitución, la plaza de la Marina, la plaza Manuel Alcántara, Marqués de Larios, el Paseo del Parque, la Alameda de Colón y los letreros de las entradas a la ciudad.

En total, el Centro y las zonas emblemáticas tendrán 203 arcos luminosos, 44 farolas decoradas, 124 motivos agrupados, cuatro fachadas iluminadas y 39 figuras de suelo en los espacios peatonales. Habrá también tres pinos, estructuras tridimensionales y seis letreros luminosos.

Completan el recorrido 20.490 guirnaldas y varios árboles naturales: 87 pequeños, 79 medianos y uno de gran tamaño, además de otros 21 en plazas y avenidas.

En los barrios, cada distrito pondrá su propio alumbrado y su decoración en unas 500 calles y los presentará por separado. Porras cifró el coste del alumbrado del Centro en “un millón quinientos y pico”. El contrato sale a concurso público cada cuatro años y este es el tercero.

Horarios de las luces

Las luces estarán encendidas de 18.30 a 24.00 los lunes, martes, miércoles y domingos. Los jueves, viernes, sábados y vísperas de festivo se apagarán a las 2.00. El 24 y el 31 de diciembre seguirán encendidas hasta las 6.00 del día siguiente.

En pleno cierre de campaña

Este año el encendido coincide con el cierre de la campaña de las elecciones del 29 de noviembre, y el videomapping de la Catedral se estrenará en plena jornada de reflexión.

Porras recordó que desde hace 27 años el alumbrado se enciende el último viernes de noviembre. La concejala aseguró que “no es una cosa que nos hayamos inventado nosotros por ser fecha de campaña” y que “es la fecha que ha habido siempre para el encendido”.

Otros planes

El sábado 28, calle Alcazabilla acogerá de 11.00 a 18.00 el XVII Mercadillo Solidario, que organizan el Área de Derechos Sociales y la Agrupación de Desarrollo Unidos Contra el Cáncer.

Es solo el principio. El Ayuntamiento ha preparado cerca de un centenar de actividades gratuitas hasta el 6 de enero, con zambombas, pastorales, teatro infantil y verdiales, y la Cabalgata de Reyes como cierre. Toda la programación puede consultarse en el buscador de EL ESPAÑOL de Málaga, disponible aquí.