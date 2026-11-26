Imagen del encendido de las luces de Navidad en la calle Larios de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

Cortes de tráfico en el Centro de Málaga por el encendido de Navidad: calles afectadas y cambios en los autobuses

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LO ESENCIAL Las claves La Alameda Principal y el Paseo del Parque estarán cortados al tráfico privado este viernes de 16:00 a 22:00 horas por el encendido del alumbrado navideño. El Ayuntamiento aconseja el uso del transporte público debido a la previsión de una gran afluencia de personas en el Centro de Málaga. La EMT modificará los itinerarios y reubicará las paradas habituales de varias de sus líneas de autobuses durante el periodo de restricciones. Se prevén cortes puntuales de tráfico hasta el 4 de enero coincidiendo con los pases de luz y sonido de calle Larios y el videomapping de la Catedral.

El encendido del alumbrado navideño de Málaga obligará a modificar la circulación en pleno Centro de la ciudad este viernes, 27 de noviembre.

El Ayuntamiento activará un dispositivo especial de movilidad que contempla el corte al tráfico privado de la Alameda Principal y del Paseo del Parque entre las 16.00 y las 22.00 horas, además de cambios en los recorridos y las paradas de varias líneas de autobús de la EMT.

La previsión de una importante concentración de personas para asistir al espectáculo de inauguración de la iluminación de calle Larios llevará a la Policía Local a restringir el acceso de vehículos a algunos de los principales ejes viarios del Centro.

Por este motivo, el Consistorio recomienda utilizar el transporte público para los desplazamientos a esta zona de Málaga.

El corte de la Alameda afectará al tramo comprendido entre Puerta del Mar y Cortina del Muelle. En el caso del Paseo del Parque, la restricción será total para el tráfico privado, aunque se permitirá el paso del transporte público.

Qué calles estarán cortadas

El dispositivo especial comenzará a las 16.00 horas y se mantendrá, en principio, hasta las 22.00 horas.

Durante ese intervalo, la circulación privada quedará interrumpida en el tramo de la Alameda Principal comprendido entre Puerta del Mar y Cortina del Muelle.

También se restringirá en calle Córdoba el giro a la derecha para acceder a la Alameda en sentido este.

El Paseo del Parque permanecerá igualmente cortado al tráfico general, aunque podrán circular autobuses y taxis hasta la confluencia con Boquete del Muelle. Desde ese punto, estos vehículos serán desviados hacia la avenida Manuel Agustín Heredia.

Para el resto del tráfico privado, el itinerario alternativo previsto será el Paseo de los Curas.

El Ayuntamiento advierte de que la planificación podrá modificarse por motivos de seguridad, en función de la afluencia de público y de las necesidades del dispositivo policial.

Cambios en los autobuses

Las restricciones también afectarán a la red de autobuses urbanos. Entre las 16.00 y las 22.00 horas aproximadamente, la plaza de la Marina y parte de la Alameda Principal, en el tramo comprendido entre las calles Larios y Córdoba, estarán cortadas al tráfico.

Como consecuencia, se anularán las paradas situadas en el tramo de la Alameda comprendido entre Puerta del Mar y calle Larios.

La EMT reorganizará las ubicaciones de las paradas de la siguiente manera:

Sentido Paseo del Parque: las paradas del lateral sur de la Alameda Principal se trasladarán al propio Paseo del Parque.

Sentido avenida de Andalucía: las paradas del lateral norte se desplazarán a puntos habilitados en la Alameda Principal, próximos a la avenida de Andalucía.

También habrá modificaciones en los itinerarios habituales de las líneas que atraviesan el Centro.

Los autobuses que circulen desde el Paseo del Parque hacia la avenida de Andalucía se desviarán a la altura de Boquete del Muelle, continuarán por la avenida Manuel Agustín Heredia y calle Córdoba, y regresarán después a la Alameda Principal.

En sentido contrario, los vehículos que se dirijan desde la avenida de Andalucía hacia el Paseo del Parque pasarán por Alameda de Colón, avenida Manuel Agustín Heredia y Boquete del Muelle antes de incorporarse al Paseo del Parque.

Además, las líneas 7 y 20 que procedan de la avenida de Andalucía modificarán su recorrido para circular por calle Hilera, avenida de la Aurora y calle Cuarteles, donde realizarán las paradas habituales.

Las restricciones de movilidad no se limitarán a la inauguración de este viernes.

El Ayuntamiento prevé nuevas afecciones al tráfico durante los pases del espectáculo de luz y sonido de calle Larios, programados a las 18.30, 20.30 y 22.00 horas desde el 27 de noviembre hasta el 4 de enero, con excepción de los días 24 y 31 de diciembre.

En función de la concentración de espectadores, la Policía Local podrá ordenar cortes puntuales y temporales al tráfico privado en la Alameda Principal o el Paseo del Parque.

También habrá cambios de circulación durante las proyecciones del videomapping sobre la torre sur de la Catedral, que comenzarán el sábado 28 de noviembre. Los pases están previstos a las 19.00, 20.30 y 22.00 horas hasta el 4 de enero, salvo los días 24 y 31 de diciembre.

Durante estas proyecciones, los vehículos que salgan por calle Molina Lario serán desviados por Postigo de los Abades para desembocar en Cortina del Muelle.

El Ayuntamiento mantendrá activado el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga en fase de preemergencia (situación operativa 0) desde las 15.00 horas de este viernes, 27 de noviembre, hasta las 10.00 horas del 5 de enero de 2027.