Acciona y Sando entran en la carrera por el soterramiento de Valle-Inclán, una obra de 26,8 millones en Málaga

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Acciona Construcción y Construcciones Sánchez Domínguez-Sando optan al contrato de 26,8 millones de euros para el soterramiento de la avenida Valle-Inclán en Málaga. El proyecto cuenta con un plazo total de ejecución de 31 meses, divididos en la redacción del proyecto desde 2027 y el inicio de las obras en el segundo trimestre de 2028. La intervención incluye la construcción de dos pasos inferiores: uno principal de 660 metros con cuatro carriles y otro de 230 metros para acceder al centro desde Martínez de la Rosa. En la superficie se instalará una gran glorieta elíptica para conectar seis ramales viarios, acompañada de una isleta central de 5.000 metros cuadrados con zonas ajardinadas.

El soterramiento de la avenida de Valle-Inclán, una de las actuaciones viarias más importantes previstas por el Ayuntamiento de Málaga para mejorar la circulación en la zona norte de la ciudad, avanza en su tramitación.

Acciona Construcción y Construcciones Sánchez Domínguez-Sando han dado el primer paso para hacerse con un contrato valorado en casi 26,8 millones de euros, después de que la mesa de contratación haya acordado admitir a la primera empresa y admitir provisionalmente a la segunda.

La actuación, cuya licitación fue aprobada por la Junta de Gobierno Local mediante un procedimiento abierto, contempla tanto la redacción del proyecto de construcción como la ejecución de las obras. El plazo total previsto es de 31 meses.

La situación administrativa de las dos compañías no es idéntica. Según el acuerdo de la mesa de contratación, Acciona Construcción Iberia figura como admitida, mientras que Construcciones Sánchez Domínguez-Sando aparece como admitida provisionalmente.

El concurso establece un sistema de valoración sobre 100 puntos, en el que la calidad de las propuestas tendrá más peso que el precio. En concreto, los criterios cualitativos suman hasta 69 puntos, frente a los 31 reservados a la oferta económica.

Soterramiento Valle Inclán. Ayto Málaga

El calendario municipal contempla que la primera fase del contrato comience durante el primer trimestre de 2027. Esta etapa tendrá una duración de ocho meses y estará dedicada a la redacción del proyecto, a los que se añade un mes para el visado de los colegios profesionales.

A continuación, se prevé un periodo máximo de cinco meses para el visado, la supervisión y la aprobación del proyecto. Solo después comenzará la segunda fase, correspondiente a la ejecución material de las obras, cuyo inicio está programado para el segundo trimestre de 2028. Esta segunda etapa contará con un plazo de 22 meses.

Dos túneles

La intervención supondrá una remodelación integral de la intersección de la avenida de Valle-Inclán con Camino de Suárez y la calle Martínez de la Rosa.

El objetivo es separar los principales movimientos de tráfico de las conexiones locales y transversales, reduciendo las interferencias que actualmente afectan a la circulación.

La solución diseñada contempla un primer paso inferior para el tráfico principal de Valle-Inclán, que permitirá mantener la circulación continua en sentido este-oeste sin depender de la regulación semafórica de la intersección.

Este túnel tendrá una longitud total de 660 metros, de los que 180 corresponderán al tramo en falso túnel y el resto a las dos rampas de acceso. Dispondrá de cuatro carriles, dos por sentido.

Soterramiento Valle Inclán. Ayto Málaga

A esta infraestructura se sumará un segundo paso inferior, específico para los vehículos que circulen desde el oeste por Valle-Inclán y quieran dirigirse al centro de Málaga a través de la calle Martínez de la Rosa. Tendrá un único carril y una longitud total de 230 metros: 150 metros de falso túnel y otros 80 de rampa de salida.

Con esta segunda conexión, el Ayuntamiento pretende separar ese flujo de entrada al centro del tráfico local y de los accesos del entorno, evitando que ambos movimientos tengan que competir por el mismo espacio en superficie.

Gran glorieta

Mientras los principales flujos de circulación quedarán canalizados bajo tierra, la superficie se reorganizará mediante una glorieta de geometría elíptica y dos carriles.

Esta rotonda ordenará las conexiones entre seis ramales: la avenida de Valle-Inclán, Camino de Suárez, las calles Martínez de la Rosa y Galeno y la avenida Alcalde José Luis Estrada. La solución permitirá mantener los movimientos entre todos ellos y facilitar las conexiones entre los barrios situados a ambos lados de la avenida.

Uno de los elementos destacados del proyecto será la isleta central, con una superficie aproximada de 5.000 metros cuadrados. El espacio permitirá incorporar zonas ajardinadas y mobiliario urbano, además de mejorar las condiciones para los desplazamientos peatonales y la integración del nuevo nudo viario en el entorno.