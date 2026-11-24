Imagen de las pulseras repartidas en la Feria de Málaga para prevenir la sumisión química en las bebidas. Ayuntamiento de Málaga

Las pulseras contra la sumisión química de la Feria de Málaga rozan el sobresaliente: un 9,4 de nota

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LO ESENCIAL Las claves Las pulseras detectoras de sumisión química probadas en la Feria de Málaga han obtenido una valoración de 9,42 sobre 10 en la encuesta municipal. El 98,3% de los encuestados apoya la medida y un 89,4% asegura que saber que existe este recurso le aporta mucha más seguridad. Durante la prueba piloto en el Punto Violeta se repartieron gratuitamente 3.000 pulseras capaces de reaccionar ante sustancias como GHB, ketamina o burundanga. El Colegio de Médicos de Málaga recibirá dos reconocimientos institucionales por esta iniciativa preventiva con motivo del 25N.

Las pulseras detectoras de sustancias vinculadas a la sumisión química estrenadas durante la última Feria de Málaga han superado con nota su primera prueba de aceptación ciudadana.

La iniciativa impulsada por el Colegio de Médicos de Málaga, con la colaboración del Ayuntamiento y el apoyo de la Fundación Unicaja, obtiene una valoración media de 9,42 sobre 10 entre las personas que participaron en la encuesta municipal realizada tras el proyecto piloto.

El respaldo a la medida es prácticamente unánime. El 89,3% de las personas encuestadas considera que las pulseras son útiles y que deberían implantarse en otros acontecimientos organizados por el Ayuntamiento.

Otro 9% las considera recomendables, lo que eleva al 98,3% el porcentaje de valoraciones favorables.

Los resultados proceden de 767 cuestionarios analizados por el Área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad del Ayuntamiento.

La evaluación también refleja que el 87% de los participantes cree que las pulseras contribuyen mucho a que la Feria sea más segura, mientras que otro 11,6% considera que lo hacen bastante.

Uno de los datos más destacados tiene que ver con la percepción de tranquilidad: el 89,4% asegura que saber que existe este recurso le aporta mucha más seguridad ante una posible situación de riesgo.

Otro 9,4% afirma que le proporciona algo más de tranquilidad. Además, el 96,6% considera conveniente que las pulseras se incorporen a las medidas preventivas de la Feria.

Tres mil pulseras

El proyecto piloto permitió distribuir gratuitamente 3.000 pulseras entre el 15 y el 22 de agosto, en el Punto Violeta del Real de Cortijo de Torres.

El reparto se realizó cada noche, entre las 21.00 y las 2.00 horas, en un espacio municipal que ofrece información, asesoramiento y atención ante posibles agresiones sexuales.

La iniciativa también sirvió para acercar a los asistentes información sobre la sumisión química, el consentimiento y los recursos disponibles frente a las violencias sexuales.

Según la evaluación municipal, el carácter novedoso del dispositivo despertó interés y aumentó el número de personas que se acercaron al Punto Violeta.

La encuesta refleja, precisamente, que todavía existe un importante desconocimiento sobre este tipo de herramientas: el 38,9% de los participantes no había oído hablar de ellas y otro 25,6% solo las conocía de referencia.

En total, casi dos de cada tres encuestados no tenían un conocimiento directo de estas pulseras.

El perfil de quienes respondieron fue mayoritariamente joven: el 48% tenía entre 18 y 25 años y el 23,2%, entre 26 y 35. Además, ocho de cada diez participantes eran mujeres.

Cómo funcionan

Cada pulsera incorpora dos sensores reactivos que pueden cambiar de color o fluorescencia ante la presencia de determinadas sustancias, entre ellas GHB, ketamina, metanfetaminas o escopolamina, conocida popularmente como burundanga.

Para realizar la comprobación, basta con humedecer las yemas de los dedos con una pequeña cantidad de bebida recién servida y aplicar el líquido sobre los sensores.

Desde el Colegio de Médicos recuerdan, no obstante, que se trata de un recurso disuasorio y de alerta, no de una prueba clínica o toxicológica. Por tanto, no sustituye a la atención sanitaria ni permite descartar por sí solo la presencia de sustancias si el resultado es negativo.

Ante un resultado positivo o la aparición de síntomas compatibles con una posible sumisión química, la recomendación es no consumir la bebida, conservarla, no quedarse a solas y solicitar asistencia sanitaria o llamar al 112.

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro, considera que los resultados avalan la utilidad de acercar herramientas preventivas a la ciudadanía y anima a continuar trabajando para que los espacios de ocio sean más seguros.

Reconocimientos por el 25N

La iniciativa tendrá también un reconocimiento institucional este miércoles, 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El Colegio de Médicos recibirá dos distinciones por su trabajo en la prevención de la sumisión química: una del Ayuntamiento de Marbella, por la colaboración en la implantación de las pulseras durante la Feria de San Pedro de Alcántara, y otra del Partido Popular.

La gerente del Colegio, Cristina Gutiérrez, será además la encargada de leer el manifiesto del 25N en Marbella. El presidente de la institución, Pedro J. Navarro, recogerá el reconocimiento municipal, mientras que la vicepresidenta tercera y coordinadora del proyecto, Isabel García Ríos, hará lo propio en la sede del PP.