Golpe al tráfico de drogas en Málaga: siete detenidos y cuatro en prisión tras operaciones en El Palo y La Palmilla

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional detiene a siete personas en Málaga tras realizar cuatro operaciones distintas contra el tráfico de drogas durante el mes de octubre. Cuatro de los arrestados han ingresado en prisión provisional tras desarticular tres puntos de venta y una 'guardería' con más de dos kilos de cocaína. Las intervenciones se concentraron en los barrios de El Palo y La Palmilla, incautándose de heroína, cocaína, dinero en efectivo, vehículos y un arma simulada. A los detenidos se les imputan delitos contra la salud pública, receptación y defraudación de fluido eléctrico según su grado de implicación.

La Policía Nacional ha detenido a siete personas —cinco hombres y dos mujeres— en cuatro operaciones contra el tráfico de drogas desarrolladas durante el mes de octubre en Málaga capital.

Las actuaciones, llevadas a cabo por los grupos de investigación de distintas comisarías de distrito, se concentraron en las zonas este y norte de la ciudad y se saldaron con la incautación de distintas cantidades de heroína y cocaína, dinero en efectivo, vehículos y un arma de fuego simulada.

Cuatro de los arrestados han ingresado en prisión provisional por orden de la autoridad judicial. A los investigados se les atribuyen, según su presunta implicación en cada caso, delitos contra la salud pública, receptación y defraudación de fluido eléctrico.

En concreto, los agentes desarticularon tres puntos de venta y almacenamiento de estupefacientes en los barrios de El Palo y La Palmilla, además de localizar una «guardería» con más de dos kilos de cocaína ocultos en un garaje de la zona norte.

Operación Ternero

La operación Ternero, ejecutada en dos fases, permitió detener a tres personas en el barrio de El Palo.

La investigación comenzó sobre un individuo al que los agentes situaron en la distribución de heroína, realizando intercambios tanto en la vía pública —con presencia habitual de consumidores— como en su propio domicilio.

En el momento de su arresto, llevaba encima dos paquetes de plástico con 28 envoltorios individuales. Las pesquisas posteriores permitieron identificar y detener a una pareja sentimental (un hombre y una mujer) que, presuntamente, abastecía de droga tanto al primer investigado como a otros puntos de venta del barrio.

En un garaje vinculado a los sospechosos, los agentes intervinieron 250 gramos de heroína repartidos en varios envoltorios y 70 papelinas listas para su venta.

También se incautaron de un turismo, una motocicleta, más de 3.000 euros en efectivo y material para confeccionar las dosis. Dos de los tres detenidos ingresaron en prisión provisional.

Cocaína en La Palmilla

La operación Turquesa culminó con la detención de un hombre y una mujer investigados por gestionar un punto de venta de cocaína base para fumar en La Palmilla.

El Grupo I de Investigación de la Comisaría de Distrito Norte trabajaba en el caso desde el verano, afrontando vigilancias especialmente complejas por el entramado peatonal de la zona y la presencia constante de familiares de los sospechosos.

Durante el registro del inmueble se intervinieron una docena de gramos de cocaína base, más de 1.000 euros en efectivo, cuatro botes con pastillas de distintos tipos y útiles para manipular, cortar y envasar la droga.

Los policías también hallaron un arma de fuego simulada y un patinete eléctrico que figuraba como sustraído. A ambos arrestados se les imputan presuntos delitos de tráfico de drogas, receptación y defraudación de fluido eléctrico.

Por su parte, la operación Calimero, dirigida también por el Grupo I de la Comisaría de Distrito Norte, permitió desmantelar una guardería de cocaína en la zona norte de la capital.

Los agentes siguieron la pista a un sospechoso que utilizaba una plaza de garaje ajena para almacenar la droga.

La intervención se precipitó tras observar una posible transacción ilegal: los policías detuvieron al investigado y localizaron más de dos kilogramos de cocaína en roca ocultos en una motocicleta estacionada en el interior del recinto.

En los registros posteriores de su vivienda y de una caravana, los investigadores hallaron otros tres paquetes de cocaína (de unos 18 gramos) y 54 dosis preparadas para su distribución. El detenido ingresó en prisión provisional.

Heroína por teléfono

La última de las actuaciones detalladas por la Comisaría Provincial se desarrolló también en El Palo. En este caso, agentes de la Comisaría de Distrito Este investigaron a un hombre que gestionaba la venta de heroína por vía telefónica, recibiendo los encargos de los compradores y concertando con ellos el punto de entrega.

Según la Policía, el sospechoso adoptaba fuertes medidas de seguridad y recurría a terceras personas —conocidas en el argot policial como aguadores— para que le alertaran por teléfono ante cualquier presencia policial en el entorno.

Tras las vigilancias oportunas, el hombre fue arrestado. En la intervención se le incautaron más de 33 gramos de heroína, 610 euros en efectivo y el teléfono móvil empleado para cerrar las ventas. La autoridad judicial decretó igualmente su ingreso en prisión provisional.