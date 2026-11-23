Un periodista, un cofrade y un cura: estos son los perfiles de los Reyes Magos de la Cabalgata de Málaga en 2027

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LO ESENCIAL Las claves Málaga ya conoce a los tres representantes que encarnarán a los Reyes Magos en la Cabalgata del próximo 5 de enero de 2027. El periodista Miguel Ferrary Ojeda representará al Rey Melchor y el cofrade José María Romero Sánchez encarnará al Rey Gaspar. El párroco Fernando Eningo Patabobe, sacerdote en cuatro pueblos de la Serranía de Ronda, será el encargado de representar al Rey Baltasar. El diseñador de alta costura malagueño Jesús Segado confeccionará un año más los trajes que lucirán Sus Majestades durante el recorrido.

Quedan poco más de seis semanas para la tarde del 5 de enero, y en Málaga se acaban de conocer los nombres de los representantes que los Reyes Magos de Oriente han elegido para representarles en su nombre en la Cabalgata de Reyes de Málaga.

Son un periodista, un cofrade y un sacerdote que atiende a cuatro pueblos de la Serranía de Ronda. Los tres saldrán desde la Casa Consistorial para recorrer la ciudad repartiendo ilusión entre miles de familias.

Melchor, que cada año es representado por un político o por un periodista, representará este año a los medios de comunicación. Lo encarnará Miguel Ferrary Ojeda, nuevo director de ‘La Opinión de Málaga’, que recoge el testigo de Daniel Pérez, portavoz del grupo municipal socialista y rey del oro en la última Cabalgata.

En 2025 lo encarnó el director de COPE Málaga, Justo Fuentes, y en 2026 fue un representante del Ayuntamiento. Este año, la corona vuelve a una redacción.

Gaspar sigue confiado, un año más, al mundo cofrade. José María Romero Sánchez, hermano mayor de la Cofradía de la Sentencia y vicetesorero de la Agrupación de Cofradías, se subirá a la carroza del incienso.

Es la propia Agrupación la que elige cada año a su representante. En la última Cabalgata, ese papel fue para Arturo Fernández, del Monte Calvario.

Baltasar, este año, estará encarnado por Fernando Eningo Patabobe, párroco de Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar, Estación de Cortes de la Frontera y Atajate. Este sacerdote, que reparte sus días entre cuatro pueblos de la Serranía de Ronda, sucede en el papel al jugador del Unicaja Kendrick Perry, que se ha coronado como uno de los Baltasar más divertidos que se recuerdan con sus bailes y su alegría.

Su designación sigue el sistema que el Ayuntamiento acordó en la Junta de Portavoces hace dos años. Desde entonces, a Baltasar lo representa siempre una persona negra propuesta por el alcalde en reconocimiento a sus méritos, a su trayectoria profesional o a alguna acción destacada.

La tarde del 5 de enero, la Corporación recibirá a los tres Reyes en el Ayuntamiento. Antes de subir a las carrozas para comenzar el cortejo, Melchor, Gaspar y Baltasar saldrán al balcón de la Casa Consistorial para saludar a los malagueños.

Los trajes volverá a firmarlos el diseñador de alta costura malagueño Jesús Segado, que vestirá de nuevo a Sus Majestades para su paso por la ciudad.