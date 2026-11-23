Vídeo de la visita de Cayetana Álvarez de Toledo a un almuerzo benéfico celebrado en la Cofradía de La Esperanza de Málaga.

Cayetana reacciona tras la polémica por su visita a La Esperanza: "Esperanza y Libertad, siempre de la mano"

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LO ESENCIAL Las claves Cayetana Álvarez de Toledo ha reaccionado a la polémica tras su visita al almuerzo benéfico de La Esperanza en Málaga asegurando que volverá el próximo Jueves Santo. La Archicofradía del Paso y la Esperanza aclaró en un comunicado que no invitó a ningún político y que la visita fue un saludo breve por cortesía. La hermandad se desmarcó de los aplausos recibidos por la diputada del PP, definiéndolos como reacciones espontáneas, y reafirmó su neutralidad política. El episodio coincide con la advertencia del Obispado de Málaga a las cofradías para mantener la prudencia y evitar gestos partidistas en periodo electoral.

Cayetana Álvarez de Toledo ha vuelto a dirigirse públicamente a la Archicofradía del Paso y la Esperanza de Málaga después de la controversia suscitada por su presencia en el almuerzo benéfico celebrado el pasado sábado.

La diputada del PP ha publicado un mensaje en la red social X en el que agradece de nuevo la acogida recibida y anuncia su intención de regresar el próximo Jueves Santo.

"Esperanza y Libertad, siempre de la mano. Gracias una vez más", ha escrito Álvarez de Toledo en una publicación en la que etiqueta a la cuenta oficial de la hermandad. El mensaje concluye con una referencia expresa a la próxima Semana Santa: "Nos vemos el próximo Jueves Santo".

La publicación llega después de que la Archicofradía difundiese un comunicado para aclarar las circunstancias de la visita de la diputada al XXXIV almuerzo benéfico de la corporación.

La hermandad aseguró que no había invitado a ningún representante político y explicó que la presencia de Álvarez de Toledo y de otros cargos públicos se produjo después de que un grupo de autoridades que participaba en un acto cercano manifestase su deseo de pasar a saludar.

La Esperanza precisó que atendió a los visitantes "con cortesía", pero subrayó que permanecieron apenas unos minutos y que no participaron en el almuerzo.

También quiso desvincularse de la recepción que aparece en el vídeo difundido en redes sociales, en el que varios asistentes aplauden la llegada de la diputada. Según la corporación, fueron "reacciones espontáneas y personales", atribuibles exclusivamente a quienes las protagonizaron.

Llamada a la neutralidad

La polémica se produjo después de que Álvarez de Toledo participase esa misma mañana en un acto electoral del PP en Málaga y difundiese posteriormente imágenes de su visita a la cofradía con el mensaje "Con la ESPERANZA en MÁLAGA. Por la ESPERANZA en ESPAÑA".

El episodio coincidió con el llamamiento del delegado episcopal de Hermandades y Cofradías, Salvador Guerrero, a extremar la prudencia durante el periodo electoral y evitar gestos que pudieran interpretarse como un respaldo a una determinada formación política.

En su comunicación a los hermanos mayores, recordó que la participación de representantes públicos en la vida de las hermandades es legítima, pero advirtió de que «son los partidos los que están en campaña electoral, no nuestras hermandades».

En su comunicado, la Archicofradía reivindicó su independencia respecto a las formaciones políticas y se definió como una “asociación pública de fieles” ajena a cualquier opción ideológica, que recibe y acoge a personas e instituciones al margen de sus ideas.

También recordó que el almuerzo del sábado es una cita benéfica que celebra desde hace 34 años con el objetivo de recaudar fondos para su Bolsa de Caridad.