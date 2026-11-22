Muere un joven de 21 años en Málaga tras chocar contra un Uber: el chico circulaba en sentido contrario

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LO ESENCIAL Las claves Un joven de 21 aos ha fallecido en Mlaga tras chocar frontalmente contra un coche con licencia Uber mientras circulaba en sentido contrario. El accidente se registr a las 5:45 horas en la incorporacin a la autova MA-20, a la altura de la avenida Blas Infante. Dos ocupantes del Uber, de 59 y 48 aos, resultaron heridos con traumatismos y dolor lumbar, siendo trasladados al Hospital Clnico Universitario fuera de peligro. Efectivos de Bomberos trabajaron durante ms de media hora para excarcelar al joven atrapado en su vehculo, pero fue extrado ya sin vida.

Un joven de apenas 21 años ha fallecido este domingo de madrugada en un grave accidente de tráfico registrado en la incorporación a la autovía MA-20, en sentido Torremolinos, procedente de la avenida de Andalucía.

En el choque, también han resultado heridos otros dos hombres de 59 y 48 años que han sido evacuados al hospital Clínico Universitario con traumatismos y contusiones y un elevado dolor lumbar, en el caso de uno de ellos. Son ambos viajeros del Uber. El chico fallecido viajaba en el coche de color rojo, un Hyundai i20.

El accidente se ha registrado a las 5.45 horas de este domingo en la avenida Blas Infante, a la altura de Cortijo Alto, según los datos recopilados por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

El centro de coordinación ha recibido un aviso de eCall del siniestro, es decir, una llamada de emergencia que envía un coche al Servicio de Emergencias 112 de forma automática o manual en caso de accidente grave.

El aviso inicial, explican fuentes de Bomberos, situaba el siniestro, un choque frontal, en las inmediaciones de la avenida Blas Infante, por lo que se activó un dispositivo conjunto desde los parques de Teatinos y Central —compuesto por una autobomba, dos vehículos de rescate y una unidad de mando con un sargento al frente—, logrando localizar finalmente el choque en el citado acceso a la autovía.

Efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga han sido claves para sacar el cuerpo del joven del vehículo. Los dos ocupantes del Uber se encontraban ya en el exterior a la llegada de las dotaciones y fueron atendidos por los servicios sanitarios por diversas contusiones, encontrándose fuera de peligro. Fueron trasladados al Hospital Clínico Universitario.

Así quedó el coche del joven. eem

Por el contrario, el conductor del segundo turismo permanecía inconsciente y muy grave atrapado en el interior del coche, cuyo habitáculo presentaba un fuerte colapso estructural a consecuencia del impacto.

Los bomberos llevaron a cabo una compleja intervención de excarcelación, trabajando de forma simultánea desde el interior para asegurar y estabilizar a la víctima, y desde el exterior para abrir espacio y liberar sus extremidades inferiores con el equipamiento de los dos vehículos de rescate.

A pesar de la intensa y coordinada labor de los efectivos, que se prolongó durante más de media hora debido a la extrema deformación de la carrocería, el joven fue finalmente extraído del vehículo sin signos de vida.