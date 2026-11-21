La actuación incluye viales, zonas verdes, espacios educativos, un paso superior sobre la A-357 y reserva de suelo para una posible línea de Metro ligero.

El contrato está valorado en 33,6 millones de euros y contempla un plazo de ejecución de 24 meses para transformar 27,2 hectáreas al oeste de la capital.

Un total de 27 ofertas de grandes constructoras, entre ellas Acciona, Ferrovial y OHLA, compiten por las obras de urbanización del nuevo barrio de Buenavista en Málaga.

Algunas de las grandes constructoras del país compiten por hacerse con las obras de urbanización de Buenavista, el futuro desarrollo residencial del oeste de Málaga llamado a albergar 1.362 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible.

Un total de 27 ofertas concurren a este contrato público, valorado en 33,6 millones de euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución de 24 meses.

Entre las aspirantes figuran grandes firmas del sector como Acciona Construcción, Ferrovial Construcción, Aldesa, Eiffage Infraestructuras, Sando y Obrascón Huarte Lain (OHLA), además de otras empresas especializadas en obra civil y pavimentación que concurren en solitario o agrupadas en uniones temporales de empresas (UTE).

El plazo de presentación de propuestas concluyó el pasado 20 de julio a las 13.00 horas, según recoge la documentación de la Mesa de Contratación.

El expediente se encuentra ahora en fase de revisión documental y comprobación de requisitos, antes de proceder a la valoración técnica y económica de las ofertas para su posterior adjudicación.

La actuación, impulsada por Casa 47 —la entidad estatal heredera de SEPES—, constituye un paso previo imprescindible para transformar los terrenos y dotarlos de los servicios, suministros y viales necesarios antes de levantar los edificios residenciales y los equipamientos.

La licitación de las obras supone un paso decisivo para desbloquear el desarrollo de un suelo cuya ordenación pusieron sobre la mesa el Gobierno central y el Ayuntamiento de Málaga hace más de 26 años, y sobre el que la ciudad llegó incluso a proyectar el recinto de la Expo.

El valor de esta promoción de vivienda asequible es extremo si se tiene en cuenta el complejo escenario en el que se encuentra el mercado inmobiliario en la capital de la Costa del Sol, en el que la enorme demanda existente se topa de lleno con una oferta muy escasa.

Por más que la operación contemple un volumen de unidades alto, la realidad es que habrá que esperar varios años antes de que Buenavista empiece a dar cabida a nuevos vecinos.

Desde entonces, el sector ha encadenado distintas modificaciones del planeamiento antes de encarar su desarrollo efectivo.

El impulso administrativo reciente arrancó en 2023, cuando la entonces SEPES adjudicó por 193.116 euros la redacción del proyecto de urbanización del sector PA-T.2, así como la futura dirección de obra, a la UTE formada por UG21 y CAI Buenavista.

Tras completarse ese documento técnico y obtener la aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento, el proceso ha culminado ahora con el concurso para ejecutar los trabajos.

Un nuevo barrio

El ámbito de Buenavista PA-T.2 abarca una superficie aproximada de 27,24 hectáreas en el oeste de la capital. El planeamiento ordena 14 parcelas residenciales con una reserva de más de 84.900 metros cuadrados de techo para vivienda protegida.

Las 1.362 viviendas previstas se enmarcan en el Plan de Vivienda Asequible del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y pasarán a formar parte del parque estatal de alquiler asequible de forma permanente.

Más allá de los bloques residenciales, el proyecto de urbanización contempla una red viaria de más de 108.000 metros cuadrados y cerca de 49.000 metros cuadrados de zonas verdes, junto a parcelas reservadas para centros educativos, instalaciones sociales y equipamientos deportivos.

Los trabajos contratados incluyen los movimientos de tierra, las redes de abastecimiento, saneamiento y alumbrado público, así como la creación de los espacios libres.

En materia de movilidad, el diseño incorpora más de cuatro kilómetros de carriles bici y reserva una franja de 20 metros en el eje principal para el posible futuro trazado del Metro ligero.

Para garantizar la integración del barrio con el resto de la ciudad, la intervención ejecutará también un paso superior sobre la autovía A-357 y mejoras de conexión en la carretera A-7054.