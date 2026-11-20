Málaga allana el camino para la gran transformación de viejo Correos en hotel de 'superlujo'

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Málaga abordará la aprobación definitiva del Estudio de Ordenación para transformar el antiguo edificio de Correos en un hotel de cinco estrellas gran lujo. El proyecto, impulsado por el fondo Nitsba Spain, contempla una inversión de 52,5 millones de euros, 165 habitaciones, spa, terrazas panorámicas y un aumento del 28% en su edificabilidad. La propiedad deberá abonar más de 1,5 millones de euros al Ayuntamiento, invertir 1,6 millones en reurbanizar el entorno y firmar un acuerdo con una gran cadena hotelera internacional. El inmueble fue adquirido por Nitsba en subasta pública a la Junta de Andalucía en 2020 por 23,5 millones de euros tras años sin uso.

El antiguo edificio de Correos de Málaga está a las puertas de superar uno de los últimos grandes obstáculos administrativos que mantienen paralizada su transformación en un hotel de lujo.

El proyecto, impulsado por el fondo de inversión israelí Nitsba Spain, tiene ya preparado el último paso de su tramitación urbanística: la aprobación definitiva del Estudio de Ordenación, que el Ayuntamiento tiene que llevar al Pleno después de recibir el informe jurídico que quedaba pendiente.

Si bien el pronunciamiento es positivo, el mismo contiene una cuestión sobre la que deberá pronunciarse el promotor antes de avanzar definitivamente. De acuerdo con las fuentes consultadas, el matiz a considerar está relacionado con las compensaciones económicas a las que debe responder la propiedad.

Si inicialmente se planteaban sobre el aumento de techo edificable pactado, ahora se apunta la necesidad de que sea sobre todo el complejo. Una variación que, a la espera de los estudios finales, puede tener una incidencia clara en el plano de las valoraciones.

Sea como fuere, la emisión del informe supone un avance especialmente relevante para una operación que se prolonga desde hace años y que aspira a convertir uno de los inmuebles más reconocibles de la Avenida de Andalucía en un establecimiento de cinco estrellas gran lujo, con una cadena hotelera internacional al frente.

La aprobación definitiva permitiría a la propiedad solicitar la licencia de obras, aunque antes tendría que cumplir las condiciones urbanísticas fijadas y ejecutar las actuaciones de mejora exigidas.

Alzados de la propuesta inicial para recuperar Correos como hotel de lujo. EEM

La iniciativa contempla una inversión estimada de 52,5 millones de euros y un hotel con 165 habitaciones, de acuerdo con la propuesta técnica incorporada al expediente.

El objetivo es recuperar por completo el edificio, ampliar su capacidad edificatoria y dotarlo de servicios propios de un establecimiento de máxima categoría, entre ellos una piscina, un spa y espacios de restauración en sus terrazas superiores.

Un hotel de gran lujo

La futura categoría del establecimiento no es una cuestión menor. El documento urbanístico establece que, antes de solicitar la licencia de obras y de ejercer el uso hotelero, la propiedad deberá presentar un compromiso firme, un contrato vinculante o un acuerdo comercial con un operador de reconocido prestigio internacional.

El requisito exige que esa cadena tenga presencia operativa en al menos tres continentes y experiencia demostrable en el segmento de hoteles de gran lujo.

El propio expediente menciona como referencias posibles grupos y marcas como Four Seasons, Mandarin Oriental, Aman, Rosewood, Belmond, Ritz-Carlton o Six Senses, entre otras. No significa que ninguna de ellas tenga ya un acuerdo con Nitsba.

El proyecto plantea, además, que el hotel alcance una tarifa media por habitación no inferior a 300 euros por noche, un indicador que da una idea del posicionamiento al que aspira la propiedad.

La propuesta arquitectónica prevé 165 habitaciones de nivel prémium y 96 plazas de aparcamiento, distribuidas en dos plantas subterráneas.

Para conseguir esa capacidad será necesario intervenir de manera importante sobre la construcción actual, incluida la demolición del basamento de tres plantas y su posterior reconstrucción, con una configuración que permita incorporar nuevas habitaciones.

Más techo edificable

La inversión prevista asciende a unos 52,5 millones de euros. De esa cantidad, aproximadamente 20,4 millones se destinarían a rehabilitar el edificio existente y otros 8,5 millones a construir los nuevos volúmenes que permite el incremento de edificabilidad.

La operación permitirá elevar el techo edificable desde los 13.613,80 metros cuadrados actuales hasta los 17.480,45 metros cuadrados.

Son 3.866,65 metros cuadrados adicionales, un aumento cercano al 28%, que resulta clave para alcanzar el número de habitaciones previsto y dotar al futuro hotel de los espacios comunes necesarios.

Entre las actuaciones contempladas figura la transformación de las actuales pasarelas exteriores de mantenimiento de la torre en terrazas vinculadas a las habitaciones.

También se plantea modificar el cerramiento de la fachada para adaptarlo al nuevo uso, manteniendo, según la propuesta, el espíritu brutalista del inmueble.

La planta diáfana de la tercera altura se destinaría a servicios como restauración, cafetería, spa o gimnasio, con una terraza y piscina. En la cubierta se proyecta otro espacio de restauración y una terraza panorámica con vistas de 360 grados sobre la ciudad.

Más de 1,5 millones

El cambio de uso del edificio, que pasa de equipamiento público a hotelero, lleva aparejadas distintas obligaciones para la propiedad.

El Estudio de Ordenación recoge una compensación económica al Ayuntamiento de algo más de 1,5 millones de euros, además de la entrega de un local de 362,31 metros cuadrados dentro del propio inmueble, que conservará un uso dotacional público.

A estas obligaciones se suma un proyecto de mejora urbana en el entorno inmediato, con una superficie de actuación de 11.791 metros cuadrados y una inversión estimada de 1,6 millones de euros.

Los trabajos previstos incluyen mejoras de accesibilidad y de los recorridos peatonales, así como la incorporación de más arbolado.

Este esquema supone un cambio respecto a las primeras alternativas que se barajaron durante la larga negociación urbanística.

En un principio se llegó a plantear que Nitsba compensase la pérdida del equipamiento público mediante la cesión de parcelas en otros puntos de Málaga, entre ellos los ámbitos de Depósito Alcubillas y El Candado.

La historia del proyecto se remonta a la decisión del Gobierno central de transferir el edificio a la Junta de Andalucía como parte del pago de la deuda histórica con la comunidad. Tras años sin uso, la Administración autonómica optó por venderlo mediante subasta pública. En enero de 2020, Nitsba Spain formalizó su adquisición después de presentar una oferta de 23,5 millones de euros.

Desde entonces, el fondo ha trabajado para convertir el inmueble en un hotel de alta gama, pero el cambio de uso ha exigido una compleja tramitación urbanística.