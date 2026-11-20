Algunas de las construcciones de Los Asperones. EEM

Caos, disparos y armas blancas en una reyerta en Los Asperones (Málaga): hay tres detenidos, uno de ellos apuñalado

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LO ESENCIAL Las claves Tres hombres de 22, 28 y 49 años han sido detenidos tras una reyerta producida en la madrugada del jueves en la calle Taranto, en Los Asperones (Málaga). Testigos presenciales alertaron de una escena de caos en la que habrían participado entre 10 y 15 personas portando cuchillos y pistolas, escuchándose también disparos. La pelea se originó por desavenencias de índole sentimental y se saldó con uno de los implicados herido por arma blanca en un brazo.

Tres hombres, de 22, 28 y 49 años, han sido detenidos tras una reyerta que se saldó con uno de ellos herido de arma blanca en el barrio malagueño de Los Asperones en la madrugada de este jueves.

Los hechos ocurrieron hacia las 00:40 en la calle Taranto. Varios vecinos llamaron para alertar de una pelea en plena calle, durante la que se habrían escuchado disparos.

Según los testigos, en la reyerta habrían participado entre 10 y 15 personas, que portarían cuchillos y pistolas. Los alertantes describieron a la sala operativa una escena de caos, con gente corriendo de un lado a otro de la calle.

Según han confirmado fuentes policiales, el enfrentamiento se originó por desavenencias de índole sentimental y uno de los arrestados acabó con heridas de arma blanca en un brazo.