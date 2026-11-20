Imagen del Auditorio del Palacio de la Ópera de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

El Auditorio coloca a De la Torre ante un dilema mayúsculo: 60 millones más de coste y una financiación por resolver

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LO ESENCIAL Las claves El presupuesto del Auditorio de Málaga podría sufrir un sobrecoste de unos 60 millones de euros, elevando el precio total del proyecto hasta rozar los 270 millones. Las empresas constructoras reclaman cambios técnicos significativos en elementos clave como la cimentación, la fachada y el equipamiento audiovisual. La financiación pública actual solo cubre entre 50 y 55 millones de euros, dejando el resto pendiente de patrocinios privados y de la posible implicación del Gobierno central. El incremento de los costes aboca al alcalde Francisco de la Torre a decidir si rehace la licitación o modifica el diseño para adaptar la infraestructura al mercado.

El Auditorio de Málaga, el gran proyecto que Francisco de la Torre lleva décadas intentando sacar adelante, se enfrenta a una encrucijada.

Cuando la construcción del equipamiento parecía estar más cerca que nunca, las advertencias del sector constructor sobre las condiciones de la obra han abierto un escenario mucho más complejo: el proyecto necesita cambios técnicos de calado, una actualización de sus precios y, como consecuencia, una inyección económica que podría rondar los 60 millones de euros adicionales.

La dimensión del problema empieza a dibujar un dilema considerable para el alcalde. De acuerdo con las fuentes consultadas en el ámbito de la construcción, el presupuesto de referencia, situado por encima de los 209 millones de euros, podría quedarse corto en torno a un 30%.

La diferencia llevaría el coste de la operación hasta una cifra próxima a los 270 millones. Las objeciones no se limitan a una actualización general de los precios de los materiales y de la mano de obra.

Las constructoras apuntan también a la necesidad de introducir cambios importantes en aspectos esenciales del diseño, entre ellos la cimentación, la fachada y los equipos audiovisuales.

Son elementos de especial relevancia en una infraestructura de esta complejidad y que, según las fuentes consultadas, obligarían a revisar de manera significativa las condiciones técnicas y económicas de la licitación.

El problema es que el Auditorio ya ha experimentado una escalada presupuestaria muy importante antes incluso de que comiencen las obras. El equipamiento nació con una valoración cercana a los 100 millones de euros, pero la actualización del proyecto realizada hace un par de años elevó la cifra por encima de los 200 millones.

Ahora, las advertencias del sector apuntan a que ni siquiera ese presupuesto revisado estaría ajustado a la realidad del mercado.

Una financiación sin cerrar

A la dificultad técnica y económica se suma la incertidumbre sobre cómo sufragar una infraestructura cuyo coste podría aproximarse a los 270 millones de euros.

El Ayuntamiento cuenta con el compromiso de la Junta de Andalucía de aportar 25 millones. A esa cantidad se añadirían entre 15 y 20 millones de las arcas municipales y otros 10 millones de la Diputación Provincial.

El resto tendría que llegar, salvo que se produzca un cambio en el escenario actual, a través de patrocinios privados. Una vía que adquiere todavía más importancia si se confirma el incremento de costes que anticipan las constructoras.

Por el contrario, la posición del Ministerio de Cultura ha sido negativa hasta la fecha. La esperanza que puede tener el regidor es que el paso por las urnas el próximo 29 de noviembre permita la llegada de un ministro ‘amigo’ que sea sensible a la reclamación de la ciudad con el Auditorio.

La aritmética deja una incógnita de enorme dimensión. Las aportaciones públicas que se manejan suman entre 50 y 55 millones de euros, una parte reducida del coste total que podría alcanzar el proyecto. En este punto surge otro interrogante: ¿estarán dispuestos los socios públicos a elevar su participación en caso de necesidad?

La búsqueda de financiación privada tendría que cubrir una cantidad muy superior, en un contexto en el que el presupuesto de partida ya está cuestionado por las empresas que deberían asumir la ejecución.

Es ahí donde el Ayuntamiento se encuentra ante una decisión especialmente delicada. Seguir adelante con las condiciones actuales, pese a las reservas expresadas por el sector, entraña el riesgo de que la licitación vuelva a quedarse sin ofertas o de que el proyecto tenga que afrontar nuevas modificaciones.

Revisar el diseño y el presupuesto permitiría acercarlo a las condiciones reales del mercado, pero supondría asumir un coste mucho mayor y volver a resolver cómo financiarlo.

Antecedentes

El Auditorio no es una infraestructura más en la agenda municipal. Es una de las grandes aspiraciones políticas y urbanísticas de Francisco de la Torre, que lleva años intentando convertirlo en una realidad.

El proyecto ya estuvo cerca de materializarse a mediados de la década de los 2000, cuando se puso en marcha el concurso para elegir su diseño. La propuesta ganadora llegó a desarrollarse, pero la crisis económica acabó frenando la operación y las obras nunca comenzaron.

Desde entonces, el alcalde no ha abandonado el objetivo. La actualización del proyecto y la búsqueda de financiación permitieron reactivar una iniciativa que durante años permaneció aparcada.

En esta nueva etapa, el compromiso de la Junta, la Diputación y el propio Ayuntamiento ha permitido acercar el horizonte de ejecución, aunque la aportación estatal sigue sin estar despejada.

El calendario político también añade presión. Las próximas elecciones municipales se perfilan como una oportunidad para que De la Torre, que volverá a ser cabeza de cartel del PP, pueda presentar el Auditorio como uno de los grandes proyectos de su trayectoria al frente de la ciudad.

Las previsiones iniciales apuntaban incluso a la posibilidad de llegar a esa cita con la adjudicación resuelta y las obras en marcha.