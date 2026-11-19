El Ayuntamiento de Málaga tiene previsto revisar el pliego de condiciones y volver a licitar las obras lo antes posible para desbloquear este equipamiento cultural.

La Asociación de Constructores y Promotores señala indefiniciones técnicas en el proyecto, afectando principalmente a la solución de la cimentación junto al mar, la fachada y el equipamiento audiovisual.

El concurso público del Ayuntamiento ha quedado desierto debido al desfase económico y a la desactualización de los precios de ejecución frente a los costes actuales del mercado.

Las constructoras estiman que levantar el Auditorio de Málaga requerirá más de 263 millones de euros, unos 60 millones por encima del presupuesto inicial de licitación de 202,6 millones.

Levantar el futuro Auditorio de Málaga frente al mar podría exigir, si se cumplen las estimaciones trasladadas por fuentes del sector de la construcción, más de 263 millones de euros. O lo que es lo mismo, 60 millones por encima de los 202,6 millones presupuestados inicialmente por el Ayuntamiento.

Este evidente desfase económico asoma como una de las principales razones por las que ninguna empresa concurrió al concurso impulsado por el Ayuntamiento para la construcción del equipamiento cultural.

Pero no es el único motivo. Las empresas han señalado "indefiniciones" en tres apartados del proyecto: la cimentación, la fachada y el equipamiento audiovisual. Así lo confirma a consultas de EL ESPAÑOL de Málaga la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), Violeta Aragón.

Entre los problemas señalados por el sector figuran desajustes en aspectos técnicos relevantes. A preguntas de este periódico, Aragón ha precisado que las firmas consultadas por la organización han identificado carencias en tres capítulos: la cimentación, la fachada y el equipamiento audiovisual.

En el caso de la cimentación, las constructoras cuestionan la solución prevista para intervenir sobre el terreno, especialmente por las características de una parcela situada junto al mar.

Imagen del Auditorio del Palacio de la Ópera de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

Las dudas alcanzan también a la fachada y a las instalaciones audiovisuales. Sobre estas últimas, las empresas apuntan que las especificaciones recogidas en la documentación "no están actualizadas a lo que hay ahora en el mercado".

Presupuesto al alza

Más allá de estas deficiencias técnicas, otras fuentes consultadas apuntan a un segundo factor que consideran determinante: las unidades de precio incluidas en el pliego de condiciones habrían quedado desfasadas respecto a los costes actuales de ejecución.

La consecuencia, según estas fuentes, sería que el presupuesto de licitación no reflejaría el coste real que tendría hoy construir el Auditorio.

Sus estimaciones apuntan a que sería necesario elevarlo alrededor de un 30% sobre los 202,6 millones de euros de partida. En términos económicos, supondría añadir más de 60 millones y situar el coste de la obra por encima de los 263 millones de euros.

La cifra pone, no obstante, sobre la mesa la dimensión del desafío económico al que se enfrenta una infraestructura que ya ha sufrido un primer revés en su proceso de contratación.

El plazo para presentar ofertas concluyó el pasado 22 de octubre sin que ninguna empresa concurriese al procedimiento. El resultado sorprendió al Ayuntamiento, que había recibido señales de interés durante la consulta preliminar al mercado celebrada en junio y que, tras conocer la ausencia de propuestas, anunció su intención de revisar el pliego y volver a licitar las obras lo antes posible.

La Asociación de Constructores y Promotores se había comprometido a contactar con compañías del sector para conocer los motivos de esa falta de participación.

Una obra de gran complejidad

El proyecto del Auditorio contempla un edificio con capacidad para 1.905 espectadores en el frente marítimo de San Andrés.

Su diseño incluye una sala principal flexible, capaz de adaptar su configuración a distintos formatos musicales y escénicos, y una arquitectura concebida para convertirse en uno de los nuevos hitos del litoral malagueño.

Buena parte de la complejidad de la actuación se encuentra bajo tierra. La construcción exige resolver las condiciones particulares de una parcela junto al Mediterráneo y contempla una cimentación que alcanza aproximadamente los 30 metros de profundidad.

Sobre ella se levantará un equipamiento cuya acústica, instalaciones y configuración interior requieren soluciones técnicas específicas.